Viaggi e gite fuori porta in vista? O magari utilizzi spesso l'autostrada per lavoro? C’è un modo per ottenere l’abbonamento a Telepass totalmente gratis. Scopri come puoi risparmiare su questo comodissimo servizio leggendo questa guida.

Per coloro che utilizzando abitualmente le autostrade per spostarsi per lavoro, un abbonamento Telepass non è un optional, ma una necessità.

Così come si potrebbe rivelare molto utile in questo periodo estivo, quando durante il fine settimana l’esodo dalla città alle spiagge rischia di creare interminabili code.

Grazie all’abbonamento in questione, in effetti, le code ai caselli autostradali saranno solo un brutto ricordo.

Eppure, viviamo in un periodo abbastanza particolare, in cui siamo tutti alla ricerca di metodi per risparmiare sulla spesa o sui costi quotidiani. Ed è ovvio che, col caro vita che aumenta di giorno in giorno, aggiungere un ulteriore abbonamento potrebbe non essere la mossa giusta.

Purtroppo, il servizio è comunque molto utile, non solo per i viaggi estivi. Chi è costretto a spostarsi in autostrada per lavoro, ad esempio, potrebbe essere in un certo senso costretto a dover sottoscrivere un abbonamento. E, in questo caso, la scelta di attivarlo è quasi obbligata per evitare code e conseguenti ritardi lavorativi.

Non tutti sanno che, però, attualmente è attiva una grande opportunità. Si può accedere all’abbonamento Telepass totalmente gratis.

Ci sono, in realtà, vari metodi per accedere a questa particolare offerta per coloro che viaggiano spesso in autostrada: scopriamoli.

Come ottenere Telepass gratis con questo metodo sconosciuto ma accessibile a tutti

Il primo metodo che consentirà agli italiani di accedere all’abbonamento Telepass gratuitamente passa per il servizio Telepass Plus.

Infatti, a tutte le famiglie e, in generale, a tutti gli automobilisti che decideranno di sottoscrivere tale servizio, l’abbonamento verrà azzerato per ben sei mesi.

Questo significa che, per metà anno, si potrà fruire gratis del servizio, evitando le code ai caselli autostradali.

Dopo i primi sei mesi, ovviamente, si dovranno sostenere i regolari costi mensili. L’abbonamento mensile a Telepass Plus ha un costo pari a 2.50 euro totali e sarà possibile associare ben due targhe al medesimo abbonamento.

Ricordiamo, poi, che il piano Plus non prevede soltanto l’evitamento delle code autostradali. I clienti che sottoscriveranno tale abbonamento potranno innanzitutto contare sul servizio Cashback dedicato ai clienti.

Tale servizio prevede un rimborso del 10% sul terzo rifornimento di carburante, ovviamente nel rispetto di determinate condizioni. Non si dovrà, cioè, aver già fruito del rimborso dal 1° marzo al 9 aprile 2022.

Per i possessori di auto elettriche, invece, è possibile accedere ad uno sconto sulla ricarica pari a 4 euro.

L’abbonamento Plus, poi, consente di ottenere ogni giorno un biglietto gratuito per i mezzi pubblici, da sfruttare nelle grandi città come Roma o Milano.

I clienti che hanno attivato il servizio hanno infine diritto a:

un lavaggio auto gratuito al mese;

fino a 60 minuti di noleggio moto, monopattini e altri servizi di sharing senza sostenere alcun costo;

sconti in percentuale variabile su treni e taxi.

Attenzione, però: l’offerta Telepass Plus per avere gratis il servizio per sei mesi è in scadenza. Salvo ulteriori rinnovi, è necessario sottoscrivere l’abbonamento entro il 30 giugno 2022.

Abbonamento gratis anche per i motociclisti

L’offerta appena analizzata è pensata specificamente per gli automobilisti. Tuttavia, c’è un modo per ottenere l’abbonamento Telepass gratis anche per i motociclisti. Inoltre, per coloro che non riusciranno a rispettare i requisiti per ottenere l’abbonamento gratuito, vale comunque uno sconto sul pedaggio.

Infatti, già a partire dall’anno 2017, l’azienda ha deciso di concedere ai clienti con piano Family uno sconto del 30% sul prezzo del pedaggio.

Ci si è spesso chiesto se chi viaggia sulle due ruote dovrebbe avere diritto ad un prezzo agevolato sul pedaggio rispetto agli automobilisti. Ma, ad oggi, ogni mezzo deve saldare un prezzo praticamente uguale per tutti.

I clienti Family che viaggiano sulle due ruote, invece, hanno diritto allo sconto del 30%.

E per ottenere l’abbonamento gratis anche per le due ruote?

Chi deciderà di attivare i servizi Telepass Pay o Telepass Pay X potrà contare su un canone gratuito fino alla fine del servizio sottoscritto.

Anche in questo caso, c’è un limite temporale prestabilito per accedere al Telepass gratis per le moto. Bisogna attivare il servizio prescelto entro la fine del mese di agosto 2022.

Come attivare i servizi

Attivare i servizi che consentono di accedere al Telepass gratis non è affatto complesso. Basta utilizzare il sito ufficiale telepass.it.

Prima di collegarsi e seguire le istruzioni riportate, è bene premunirsi sia dei propri dati, metodo di pagamento incluso. È inoltre necessario fornire i dati dei mezzi per i quali si vuol richiedere il servizio.

Se la procedura di registrazione andrà a buon fine, i nuovi clienti riceveranno il dispositivo entro qualche giorno. Per poter iniziare a fruire dei servizi attivati, tale dispositivo andrà ovviamente installato sui mezzi scelti.

