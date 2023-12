Stufa a pellet, attenzione alla pulizia del debimetro: ecco come farla in maniera oculata

Una corretta manutenzione della stufa a pellet è molto importante per evitare qualsiasi situazione di pericolo. Attenzione dunque alla pulizia del debimetro: ecco come farla in maniera attenta e oculata.

La stagione termica è ormai inoltrata e questa inevitabilmente porta con se nuovi rincari delle bollette di luce e gas..

A sottolineare tale situazione anche Arera, che ha evidenziato come la bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato è aumentata del 12%. Ad aumentare la spesa per la materia prima e la spesa per la gestione del contatore.

Rincari certamente più bassi della scorsa stagione termica ma che hanno spinto molti a scegliere come riscaldamento per la propria abitazione le moderne stufe a pellet.

Queste infatti hanno registrato un + 28% rispetto al 2021e la situazione è destinata ad aumentare visto i rialzi del prezzo del gas e le ulteriori riduzioni del prezzo del pellet.

Secondo l’Aiel, per acquistare un sacchetto di pellet da 15 kg oggi si spendono in media 6,19 euro contro i 15 euro dello scorso anno.

Inoltre al risparmio sull’uso del combustibile si aggiunge il risparmio dell’uso stesso delle moderne stufe a pellet: le ricerche effettuate contabilizzano un risparmio di circa il 30% rispetto all’uso del gas e del metano.

Naturalmente stiamo parlando di stufe moderne e mantenute in maniera efficiente grazie ad un attenza manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

Tanti sono i componenti che la compongono ognuno con uno specifico ruolo.

Una parte molto importante è il debimetro. Ma come si pulisce e di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Stufa a pellet, ecco come pulire il debimetro in maniera attenta e perchè farlo

La stufa a pellet è sempre più amata dagli italiani, nonostante i rincari degli scorsi anni e nonostante la manutenzione a cui è soggetta.

Ma effettuare la manutenzione è importante per il corretto funzionamento dell’apparecchio cosi da migliorarne l’efficienza della stessa ma anche la sicurezza.

Essendo un apparecchio elettronico, questa è dotata di tanti componenti, ognuno dei quali deve essre correttamente pulito. Non soltanto il braciere o la canna fumaria ma anche il debimetro, quel piccolo dispositivo elettronico a forma di ferro di cavallo, che misura la quantità di aria aspirata nella camera di combustione.

Questa scheda elettronica a forma di cavallo ha due estremità che sono inserite all’interno della canna fumaria che con il calore costante può facilmente bruciarsi.

Ma come si pulisce il debimetro?

La cosa da dire subito è che una corretta e costante manutenzione ordinaria e straordinaria aiuta a prolungare la vita del debimetro.

Lo abbiamo detto, essendo una scheda elettronica inserita direttamente nella canna fumaria, questa deve reggere il calore dei fumi ed è molto facile che si bruci e vada in cortocircuito.

Questo piccolo dispositivo è fondamentale per il funzionamento della stufa a pellet perché memorizza la velocità del flusso, calibra la giusta quantità di aria da immettere nella stufa calibrandone i parametri.

Pertanto per pulirlo è opportuno smontarlo e pulire le due estremità dalla fuliggine.

Per prima cosa, assicuratevi che la stufa sia fredda, rimuovete il debimetro e soffiate via la polvere che si è depositata sopra anche grazie ad un compressore.

Stufa a pellet, usa i rimedi della nonna per pulirlo

Non tutti lo sanno ma oltre ad utilizzare degli appositi prodotti in commercio, il debimetro della stufa a pellet può essere pulito con i vecchi rimedi della nonna.

Basterà semplicemente preparare una bacinella piena di acqua calda e aggiungere del detergente neutro oppure anche un po' di sapone di Marsiglia.

Immergete le due estremità del debimetro e pulitele anche con un vecchio spazzolino.

In alternativa potete mettere nella bacinella anche un cucchiaio di bicarbonato e mettere a bagno le estremità del debimetro lasciandolo in ammollo almeno un quarto d’ora.

Sia in un caso che nell’altro andrà risciacquato accuratamente e avvolto in un asciugamano.

Rimontate il debimetro avendo cura che sia perfettamente asciutto.

Come capire se il debimetro non funziona bene

Molti pur avendo una stufa a pellet o una caldaia a pellet in casa, non conoscono e non sanno che il debimetro è una componente fondamentale dell’apparecchio.

Va detto che se il debimetro non funziona bene la stufa a pellet si spegne e apparirà il messaggio di allarme.

Tanto sono i motivi per il quale il debimetro potrebbe non funzionare correttamente:

• l’ostruzione della canna fumaria;

• la posizione errata della scheda posizionata;

• un guasto della guarnizione dello sportello;

• presenza di polvere e residui di cenere e pellet.

Ecco allora che una corretta pulizia potrebbe evitare il malfunzionamento del debimetro.