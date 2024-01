Se hai smarrito le tue vecchie bollette di luce e gas e non sai come recuperarle? Ecco 3 semplici mosse per richiederle al tuo gestore.

Il 2024 segna la definitiva chiusura del Mercato Tutelato per luce e gas e l’avvento dopo numerosi rinvii del mercato libero.

Il nuovo mercato dovrebbe garantire maggiore concorrenza e pertanto la possibilità per i clienti di accedere e beneficiare di numerose agevolazioni tariffarie.

A chiudere i battenti il 10 gennaio 2024 è stato da prima il mercato tutelato del gas mentre quello della luce dovrebbe chiudere il 1 luglio 2024, dopo un rinvio di qualche mese.

Molto spesso nel caos delle nostre vite ma anche nel caos dei passaggi da un fornitore ad un altro potremmo trovarci a smarrire le vecchie bollette: ma come fare per recuperarle?

Scopriamo insieme le 3 semplici mosse per ottenere i duplicati delle bollette di luce e gas smarrite.

Bollette luce e gas smarrite? Ecco come recuperare le vecchie in 3 semplici mosse

Un anno di cambiamenti quello per il mercato della luce e del gas. Dopo anni di rinvii arriva la definitiva chiusura del mercato tutelato a favore di quello libero.

Dopo il primo passaggio al mercato libero per gli utenti del gas, avvenuto il 10 di gennaio a luglio 2024 diventerà definitivo anche per l’energia elettrica.

Intanto gli italiani sono immersi in un mare di offerte, e tra un passaggio da un operatore all’altro c’è il rischio di smarrire le proprie bollette sia del gas che della luce.

Prima entrare nel panico e pensare a more e interessi da pagare è opportuno sapere che c'è la possibilità di poter ristampare il duplicato di una bolletta.

Che sia gas o luce non importa come non importa il fornitore. Tutti ormai offrono la possibilità di ristampare e recuperare le vecchie bollette. come ?

Il modo è molto semplice. Basta andare sulla pagina web del proprio gestore di luce e/o di gas ed accedere alla propria area personale.

Prendendo come esempio Enel Energia questo offre nell'area clienti un elenco di tutte le bollette emesse scaricabili in tutta facilità.

Queste potranno essere stampate, o semplicemente conservate sul pc semplicemnte scaricandole dall’area personale accedendo utilizzando le proprie credenziali. Questa opportunità è offerta anche da smartphone o tablet.

La Bolletta Web, dunque è una alternativa perfetta alla bolletta cartacea, in questo modo è possibile tenere sotto controllo le fatture con un clic, senza avere mille fogli sparsi per la casa con il rischio di smarrirli.

Bolletta Luce e Gas vecchie e smarrite, ecco come si procede al pagamento

Dopo avere recuperato le vecchie bollette smarrite tramite accesso alla propria area personale è possibile pagarle normalmente senza interessi di mora o distacco dell'energia.

La cosa importante è reperirle entro la data di scadenza, basta ristamparla dopo aver fatto l'accesso nell'area clienti del fornitore e pagarla con il metodo che si ritiene opportuno.

Se proprio non riesci ad accedere alle vecchie bollette della luce o del gas il consiglio è chiamare direttamente il tuo fornitore.

Bolletta mai arrivate? Ecco cosa fare e chi contattare

E’ possibile anche che le bollette di luce e gas non siano proprio arrivate a casa, in questo caso è sempre opportuno accedere all'area clienti del tuo gestore e verificare l'emissione delle bollette.

In tal modo sarà possibile verificare se c'è qualche anomalia. Se la bolletta del mese passato non è ancora stata emessa, allora è solo un ritardo nella formaulazione della bolletta.

Se invece vedi che la fattura è stata emessa allora dovrai provvedere, come ampiamente spiegato, a stampare una copia per pagarla tramite bollettino.

Il consiglio però è quello di scegliere la domiciliazione bancaria per le utenze di luce e gas. Con tale metodo si risparmierà certamente sia tempo che denaro.