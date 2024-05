Tra qualche mese diremo addio definitivamente al mercato tutelato. A gennaio 2024 ,è definitivamente partito il mercato libero per il settore gas e a luglio 2024 si chiuderà anche quello dell’energia.

Un operazione rinviata ormai da anni che prevede la liberalizzazione dei mercati e una maggiore concorrenza sia nel settore della luce che in quello del gas che darà la possibilità a molti di accedere ad offerte convenienti .

Dunque da gennaio 2024, i gestori della maggior tutela del settore gas hanno chiuso i battenti mentre per la luce, il definitivo passaggio è stato rinviato.

Da prima la chiusura era prevista per il 1° aprile 2024 ma poi il passaggio al mercato libero era slittato per l’energia elettrica a luglio 2024.

Tale chiusura non sarà però per tutti, perché anche dopo luglio 2024 molti soggetti potranno ancora godere del servizio maggior tutela.

Ecco, allora come fare per continuare a restare nel mercato tutelato.

Mercato tutelato, è possibile restare anche dopo 1° luglio 2024: ecco come

Manca poco per la definitiva chiusura del mercato tutelato anche nel settore energia. A gennaio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale si è avuto il definitivo passaggio al mercato libero.

Con l’arrivo del mercato libero anche nel settore luce da luglio 2024, tanti saranno i benefici per il cliente finale soprattutto per i prezzi che non sarà più legato all’andamento dei prezzi del mercato e soggette a revisione trimestrale.

Attenzione però perché non tutti devono necessariamente passare al mercato libero ma c’è la possibilità di restare nel mercato tutelato anche dopo luglio 2024.

Ma come?

A dover passare entro giugno 2024 solo le persone definiti non vulnerabili.

Mentre le persone vulnerabili possono restare nel mercato tutelato anche dopo il 30 giugno 2024.

Dunque è bene indicare chi sono i clienti vulnerabili, ossia coloro che rispettano alcuni requisiti e che vengono riconosciute in automatico come tali.

Ci sono però altri soggetti invece che pur rispettando i requisiti devono presentare domanda per poter rimanere nel mercato tutelato anche dopo il 30 giugno 2024.

Si tratta di soggetti che devono inviare un’apposita autodichiarazione ed è espressamente vietato dichiarare il falso, il rischio che si incorre è di sanzioni elevate.

Mercato tutelato, questi i requisiti per restare nella tutela

Al fine di poter restare nel mercato tutelato anche dopo luglio 2024, è necessario rispettare alcuni requisiti.

Nel dettaglio vengono considerati vulnerabili coloro che:

si trovano in condizioni di svantaggio economico e che usufruiscono del Bonus Luce e/o il Bonus Gas per disagio economico;

coloro considerati disabili ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

hanno un’età anagrafica superiore ai 75 anni;

si trovano in condizioni di salute gravi tali da avere necessità di utilizzare apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni (solo per la luce);

hanno un’utenza attiva in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa (solo per la luce).

La vulnerabilità anche con autodichiarazione

I clienti vulnerabili che entro il 1 luglio non effettuano alcuna scelta, tra mercato tutelato o mercato libero continueranno anche dopo luglio ad essere serviti dalla fornitura del mercato tutelato, ossia alle condizioni economiche definite trimestralmente da Arera.

Per le famiglie che invece pur avendo i requisiti non sono state ancora riconosciute come vulnerabili, resta la possibilità di permanere nel mercato tutelato dopo luglio 2024 solo se viene fatta apposita richiesta.

Grazie ad un apposito modello di autocertificazione è possibile usufruire ancora dei servizi del mercato tutelato.

Il modello deve indicare i requisiti che danno diritto a restare nel mercato tutelato, deve essere compilato e firmato dall’intestatario della bolletta.

Questo andrà inoltrato al proprio fornitore di energia, il quale dopo le dovute verifiche darà il via libera alla possibilità di essere serviti ancora dal mercato di maggior tutela.