Sul Bonus terme sappiamo quasi tutto ormai. I giornali ne parlano diffusamente da mesi. Ma nella grande euforia e indigestione di Bonus a cui ci sta abituando il Governo, spesso il suo funzionamento viene descritto in maniera inesatta. Il Bonus terme non va infatti richiesto al MISE o a Invitalia, ma direttamente allo stabilimento termale al momento della prenotazione.

La partenza del Bonus Terme è ormai imminente. Lunedì 8 novembre gli stabilimenti termali accreditati potranno iniziare a raccogliere prenotazioni con uno sconto del 100% sul pagamento dei trattamenti offerti ai loro clienti, fino a un massimo di 200 Euro.

Sul Bonus sappiamo tutto dai giornali, del suo funzionamento, del click day, e dei requisiti minimi richiesti per ottenerlo.

Spesso però, sulla stessa stampa compare un grossolano errore relativo alle modalità di richiesta dell’agevolazione.

La domanda del Bonus terme va infatti presentata direttamente alla struttura termale, e non inoltrata, come spesso leggiamo in questi giorni, al portale del Ministero dello sviluppo economico o di Invitalia.

Una distrazione non fatale, sicuro, ma potenzialmente fonte di ritardi in fase di prenotazione dei nostri trattamenti. Non dimentichiamo al proposito che i fondi stanziati sono sufficienti per non più di 256 mila Bonus terme e vengono utilizzati fino a esaurimento, senza previsioni di eventuali rinnovi.

Come richiedere il Bonus terme?

La richiesta del Bonus terme 2021 non si discosta da una semplice prenotazione di servizi presso uno stabilimento termale.

L’unica accortezza da tenere sempre presente è accertarsi che la struttura che si sta contattando aderisca all’iniziativa e abbia ottenuto l’accreditamento da Invitalia, il soggetto gestore dell’iniziativa.

Appurata la sua presenza della struttura prescelta all’interno dell’elenco certificato, non dovremo fare altro che contattarla direttamente telefonicamente, via email o attraverso l’eventuale form di contatto predisposto dal sito della struttura stessa, e prenotare il servizio termale con il beneficio del Bonus terme.

Sul sito di Invitalia sono presenti tutti i contatti delle strutture aderenti all’iniziativa.

Sarà cura della struttura contattata, rilasciare l’attestato di prenotazione, che avrà un termine di validità di 60 giorni dalla data della sua emissione. Entro tale scadenza i servizi prenotati dovranno essere usufruiti. In caso contrario, il Bonus non potrà più essere utilizzato e le risorse saranno nuovamente disponibili nel plafond complessivo.

Al momento del pagamento dei servizi termali acquistati, la struttura applicherà uno sconto immediato del 100% sul costo indicato in fattura. In ogni caso, l’importo massimo dell’incentivo è pari a 200 Euro.

Nel caso la spesa complessiva dei servizi acquistati superi 200 Euro, l’importo in eccesso si intende a carico del cittadino.

Al contrario, per una spesa inferiore non è previsto il rimborso dell’importo residuo.

Il Buono può essere utilizzato presso un’unica struttura termale, anche se i trattamenti si svolgono in più giornate.

La struttura, una volta praticato lo sconto, procederà a richiedere a Invitalia il rimborso del Bonus fruito dal cliente, attraverso l’apposita piattaforma online dedicata agli operatori termali.

Il requisiti di accesso al Bonus terme sono davvero ridotti all’essenziale. Occorre essere cittadini residenti in Italia e maggiorenni. Non sono previsti vincoli associati all’Isee, né limiti relativi alla composizione del nucleo familiare.

Il canale YouTube di Recensioni per Scegliere & TRAVEL recensisce prodotti e illustra il funzionamento dei Bonus statali. In questo video illustra nei dettagli il Bonus terme 2021.

Si può richiedere il Bonus terme a partire dall’8 novembre

Le strutture sono tenute ad accettare le prenotazioni con il beneficio del Bonus Terme a partire dalle ore 12 di lunedì 8 novembre 2021.

Questa è la data cardine dell’incentivo attuato il 1° luglio, e finalizzato ad agevolare i cittadini nell’acquisto di servizi termali presso strutture accreditate.

In questa data, infatti, potrebbe verificarsi il famoso Click day, ovvero il famoso concentrato di richieste da parte dei cittadini che, nelle esperienze di precedenti Bonus, ha messo in crisi già dalle prime ore di operatività i sistemi di prenotazione.

A ben guardare però, nel caso del Bonus terme, le prenotazioni e dunque le richieste dell’incentivo vengono effettuate localmente, ovvero presso le singole strutture termali accreditate.

Non è presente dunque un sistema di raccolta centralizzato a cui i cittadini possono accedere, ma sarà compito degli stessi operatori delle strutture inoltrare successivamente le richieste di rimborso a Invitalia.

Si tratterà pertanto di un Click Day un po’ singolare, che coinvolgerà soltanto indirettamente i cittadini. Tuttavia non è da escludere, come molto spesso accade in queste occasioni, un lunedì 8 novembre molto movimentato.

Ma il fatto che dà più pensieri, forse, è la cifra stanziata a sostegno dell’iniziativa, che ammonta a 53 milioni di Euro. Se supponiamo che ogni richiedente acceda al massimo importo di sconto previsto (200 Euro) le risorse finanziarie saranno sufficienti a soddisfare soltanto i primi 265.000 cittadini.

Le vicende di questi ultimi due anni di Bonus ci insegnano che ogni agevolazione è una storia a sé ed è davvero complesso prevedere cosa accadrà a partire dall’8 novembre in materia di fruizione di servizi termali.

Pare comunque che gli italiani, dopo un anno e oltre di restrizioni sociali ricerchino attivamente occasioni di svago e relax, più di quanto facessero nell’era pre Covid. Inoltre c’è una maggiore attenzione nei riguardi di possibili incentivi statali a supporto di questa rinnovata dinamicità.

In ogni caso, se è davvero nostra intenzione fruire del Bonus terme, sarebbe opportuno prenotare i servizi già dall’8 novembre, senza perdere tempo e per garantirsi lo sconto del 100%. Le risorse finanziarie sono infatti a esaurimento e, almeno per ora, non abbiamo notizie di un eventuale rinnovo della misura.

Del resto, l’attestato di prenotazione ha validità di 60 giorni, e lascia grandi spazi per pianificare una breve vacanza nei prossimi mesi.

Cosa si può acquistare con il Bonus terme?

Il Bonus può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei servizi termali ammessi ed erogati da istituti che operano nel settore termale e delle acque minerali curative.

Il Bonus può essere utilizzato anche per l’acquisto di prestazioni di beauty e wellness. Non copre invece i servizi termali già in carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici. Analoga esclusione ricade sui servizi oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, con l'eccezione delle eventuali detrazioni sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono, come previsto dalla normativa fiscale.

Sono esclusi dal buono, infine, i servizi di ristorazione e ospitalità eventualmente offerti dalla struttura termale.

Come tutti i Bonus statali, il Bonus terme non è cedibile a terzi né a fronte di un corrispettivo in denaro né a titolo gratuito, e non è rimborsabile in caso di inutilizzo.

Il Bonus terme non forma reddito imponibile e non rientra nel calcolo del valore Isee.

Quali sono le strutture termali dove prenotare il Bonus terme?

L’attestato di prenotazione con il Bonus terme può venire rilasciato esclusivamente dalle strutture che a partire dal 28 ottobre si sono accreditate sull’apposita piattaforma on line di Invitalia.

Nel Registro delle imprese sono riconosciute con il Codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”.

A partire dal 2 novembre, il sito web di Invitalia, alla sezione “Terme accreditate”, è presente l’elenco costantemente aggiornato delle strutture accreditate al Bonus terme.

Al 5 novembre, le strutture italiane riconosciute sono 186. L’elenco colloca il Veneto in prima posizione, in termini di numerosità dei soggetti, con ben 72 stabilimenti termali.

Sicuramente una grande abbondanza che crea un divario ben difficilmente colmabile nei prossimi giorni. La seconda regione con il maggior numero di soggetti accreditati è la Campania, con “soli” 26 istituti, a seguire Emilia Romagna e Toscana con rispettivamente 21 e 15 stabilimenti specializzati in trattamenti termali e di beauty e wellness.

A seguire il resto dell’Italia, con Basilicata, Calabria, Liguria, Piemonte e Umbria in chiusura di elenco, che presentano ai potenziali fruitori del Bonus terme, soltanto una struttura ciascuna.

Unica regione assente, almeno fino a questo momento, il Molise, nonostante sia un territorio poco esteso ma con un discreto numero di centri termali di alto livello, come ci ricorda siviaggia.it.

L’elenco delle strutture accreditate è in costante aggiornamento. All’approssimarsi del giorno di prenotazione è quindi consigliabile consultare un’ultima volta l’elenco presentato da Invitalia, e verificare l’eventuale ingresso di una struttura più vicina alle proprie necessità.

Il Bonus terme è cumulabile con il Bonus vacanze 2021

Abbiamo già visto in Pronti 2 Bonus da 700€ per le vacanze di Natale! Come fare? un’occasione per arricchire un nostro momento di svago e relax.

Il Bonus terme e il Bonus vacanze 2021 sono cumulabili e nessuno ci vieta di utilizzarli presso la stessa struttura.

Se ad es. la struttura termale prescelta offre anche servizi alberghieri, potremo sicuramente utilizzare il Bonus vacanze per pagare, in parte, questi ultimi.

Gli importi previsti dal Bonus vacanze ammontano a 150 Euro per il single, 300 Euro per la coppia, e 500 Euro per famiglie composte da tre o più persone.

Lo sconto massimo complessivo (Bonus vacanze più Bonus terme) che la struttura potrebbe effettuarci al momento del pagamento ammonterà quindi a 700 Euro. Sicuramente una cifra interessante per una famiglia che si concede una breve vacanza, magari nel periodo natalizio.

Ma come richiedere il Bonus Vacanze 2021?. Purtroppo l’agevolazione non è stata rinnovata dal DL Sostegni Bis, e almeno per ora non abbiamo notizie di proroga.

Ne è stato esteso tuttavia l’utilizzo per chi aveva fatto richiesta del buono entro dicembre 2020, ampliandolo fino al 31 dicembre 2021.

Da questa data in poi il Bonus vacanze non sarà più utilizzabile né rimborsabile. Per chi ancora ne è in possesso, conviene dunque utilizzarlo al meglio, magari valorizzandolo ulteriormente con qualche trattamento termale aggiuntivo.

Ricordiamo infine un paio di cose utili al corretto utilizzo del Bonus vacanze 2021.

Innanzitutto, lo sconto praticato dalla struttura ricettiva sarà immediato al momento del pagamento nella misura pari all’80% del valore del buono spettante di diritto. Il restante 20% del Bonus arriverà in forma di detrazione di imposta per il componente del nucleo che inserirà la fattura in dichiarazione.

Per ultimo, il Bonus vacanze è conservato nell’App IO presente nei nostri smartphone, sotto forma di QR Code e codice univoco. Questi dati che attestano l’attribuzione del Buono, come suggerisce l’Agenzia delle Entrate, vanno comunicati al gestore della struttura alberghiera, soltanto al momento del pagamento.

Il buono non è rimborsabile. Un precipitoso inserimento del codice identificativo nella piattaforma online da parte dell’operatore turistico, magari in sede di prenotazione del soggiorno, potrebbe rendere inutilizzabile il Bonus nel caso la vacanza venisse disdetta.

Ulteriori dettagli sul Bonus vacanze 2021 li puoi trovare qui.