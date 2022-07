Come richiedere buoni benzina e un abbonamento al Telepass gratis per un anno? Non tutti sanno che esistono delle iniziative che permettono di risparmiare sulle spese di rifornimento di benzina e diesel, e di viaggiare in autostrada senza colonne. Ecco quali sono i buoni benzina che si possono richiedere gratis da subito.

L’estate è la stagione dei viaggi, delle vacanze, del movimento: moltissimi italiani hanno già prenotato un soggiorno in Italia oppure all’estero, mentre altri hanno già raggiunto il luogo di villeggiatura.

Come noto, con i prezzi di benzina e diesel in aumento in concomitanza dell’aumento del pedaggio autostradale, il salasso sugli spostamenti con mezzi privati è evidente, oltre al caos scioperi aerei che si sta verificando in questi giorni.

Non tutti sanno, però, che si possono richiedere imperdibili buoni benzina e un abbonamento Telepass gratis: così facendo, non solo si risparmiano soldi sul rifornimento, ma si può sfruttare la rete autostradale per spostarsi più velocemente.

Scopriamo subito come richiedere buoni benzina e un abbonamento al Telepass gratis per l’estate: guida completa.

Come richiedere buoni benzina gratis

Tutti coloro che possiedono un’auto o un mezzo privato lo sanno: mantenere il veicolo nonostante tutte le spese e i rincari non è affatto semplice. Nonostante esistano numerosi incentivi auto, bonus revisione, agevolazioni sul bollo auto e altre iniziative nazionali, i costi sono sempre molto alti.

A partire dalla benzina e dal diesel, i cui prezzi stanno diminuendo solo nelle ultime settimane e si sono (fortunatamente) attestati al di sotto dei due euro al litro.

È possibile richiedere buoni benzina gratis? Non tutti sanno che esistono ben due bonus benzina 2022 confermati per tutti gli automobilisti. Mentre il primo bonus permette di accumulare euro di rifornimento effettuando una semplice spesa alimentare settimanale presso i supermercati aderenti all’iniziativa; il secondo, invece, spetta a tutti i lavoratori dipendenti di aziende private.

Come richiedere imperdibili buoni benzina gratis? Ci sono dunque due vie per poter ottenere euro di rifornimento gratuiti: facendo la spesa settimanale al supermercato, oppure attendendo l’erogazione dei buoni dal proprio datore di lavoro.

Scendiamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire come funzionano i buoni benzina, a chi spettano e come si possono ottenere gratis da subito.

Come richiedere buoni benzina gratis al supermercato: punti vendita aderenti

Come richiedere imperdibili buoni benzina gratis al supermercato e dove utilizzarli?

A partire dal 23 giugno 2022 e fino al 3 agosto 2022 si può sfruttare una nuova iniziativa che consente a tutti i cittadini di ottenere buoni benzina con la spesa alimentare da utilizzare per fare rifornimento presso le stazioni di servizio aderenti al progetto.

La catena di supermercati che ha lanciato questa opportunità è Esselunga: ci sono una serie di prodotti e generi alimentari che consentono di accumulare euro di rifornimento presso le stazioni Q8 e Q8 easy. Una volta raggiunta la soglia minima di 5 euro, è possibile richiedere il voucher.

Grazie a ciascun voucher è possibile effettuare un rifornimento di benzina o diesel di almeno 25 euro, sul quale verranno scalati i 5 euro di buoni benzina. I buoni sono utilizzabili sono fino al 21 agosto 2022.

Come richiedere il bonus benzina 200 euro del Governo

Non solo: oltre ai buoni benzina erogati dai supermercati della catena Esselunga, esistono anche altrettante occasioni di risparmio. Il Governo, per esempio, ha confermato fino al 31 dicembre 2022 il bonus benzina da 200 euro per i cittadini. A chi spetta e come funziona?

Come previsto dal decreto Ucraina, i datori di lavoro di aziende private hanno la possibilità di erogare ai propri dipendenti – a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – dei buoni benzina da spendere presso le stazioni di servizio aderenti al circuito.

Non conta in alcun modo l’indicatore ISEE o la modalità di spostamento utilizzata dal lavoratore: i bonus benzina da 200 euro spettano a tutti coloro che prestano il proprio lavoro presso un’azienda privata.

Questi buoni sono esentasse e non concorrono alla formazione del reddito.

Come richiedere l’abbonamento Telepass gratis per l’estate

Come sappiamo, esistono almeno tre categorie di veicoli a quattro ruote che sono esentati dal pagamento del bollo auto: si tratta di auto elettriche, auto d’epoca e veicoli adibiti al trasporto di persone disabili. Non solo: per gli automobilisti è arrivata anche un’altra ottima notizia.

Per quest’estate – e fino alla fine del 2022 – è possibile richiedere un abbonamento al Telepass gratis per viaggiare sulla rete autostradale senza dover tener conto dei rincari sui pedaggi. Come si può ottenere?

Se hai intenzione di viaggiare su tutta la rete autostradale italiana, puoi richiedere da subito – ed entro il 31 luglio 2022 – il tuo abbonamento Telepass plus gratis, associando fino a due targhe diverse.

Grazie a questa iniziativa hai a disposizione fino a 12 mesi gratuiti di abbonamento a Telepass, oltre alla possibilità di accumulare il 5% di cashback sui pedaggi autostradali fino al 30 settembre 2022.

Terminato il periodo gratuito, ogni automobilista è libero di decidere se proseguire l’abbonamento oppure recedere unilateralmente. Il Telepass ha un costo mensile di 3 euro e permette di superare agevolmente tutte le code ai caselli dell’autostrada: un metodo facile e veloce per viaggiare in tutta Italia senza intoppi.