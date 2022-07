Per ridurre i consumi di diesel e benzina, puoi affidarti a questo rivoluzionario dispositivo: il Tre D. Si tratta di uno speciale filtro antiparticolato che permette di ridurre fino al 60% il consumo di carburante, oltre a garantire maggiori prestazioni e longevità al motore diesel. E se non ti convince, puoi sempre optare per l'alternativa: Ecomod.

La benzina è ormai a quota 2,2 euro in quasi tutte le stazioni di rifornimento. E anche il diesel è vicino a quota 2 euro. E tutto questo nonostante il taglio delle accise, protratto fino al 2 agosto.

A causa della crisi russo-ucraina, tutti i carburanti sono diventati sempre più costosi, e nonostante tutti i migliori consigli e modi su come consumare meno benzina, il prezzo rimane quello, e non fa altro che aumentare.

E per quanto ci si sforzi a ridurre il consumo, a meno di non avere una macchina ibrida o elettrica, il consumo di benzina o diesel diventerà sempre più costoso.

Per fortuna è in arrivo un nuovo dispositivo che può fare la differenza. Si chiama Tre D, e ti permette di ridurre i consumi di diesel e benzina fino al 60%! Assieme ad Ecomod, sono attualmente i migliori dispositivi per chi vuole risparmiare carburante in tempi di rincari come questi.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta, quanto costa e quando conviene passare all'alternativa, Ecomod.

Ecco come Tre D ti fa ridurre del 60% i consumi di diesel e benzina

Il dispositivo di cui parliamo oggi non è un componente del tuo motore diesel o benzina, ma uno strumento che puoi comprare anche online. Si chiama Tre D, Dukkic Day Dream.

E' prodotta da un'azienda italiana, situata a Dueville, in provincia di Vicenza. E' specializzata nella realizzazione di dispositivi utili per ridurre i consumi di diesel e benzina e i livelli di polveri sottili nell'aria (dette anche PM10).

Questo dispositivo è perfetto in particolar modo per chi ha un motore diesel, oltre che per chi ha una macchina a benzina.

Ma come funziona? In pratica il Tre D funziona come superfiltro che riduce le emissioni di particolato, garantendo ad una riduzione sensibile del consumo del carburante, diesel o benzina che sia, e contribuento ad una durata più lunga del motore.

Per inciso, il particolato è l'insieme delle sostanze solide o liquide sospese in aria, aventi dimensioni che vanno dai 100 micrometri fino a 0,1 micrometri. Se derivato dalla combustione di carburanti come diesel o benzina, più è piccolo, più è pericoloso per la propria salute.

Con questo filtro speciale, non c'è la rigenerazione, e non si rischia di "appesantire" né il sistema di emissione, né il motore. Altrimenti, per garantire le stesse prestazioni, il tuo motore si troverà costretto ad aumentare la potenza, e a bruciare più carburante.

Per questo, pur con tutti i trucchi possibili, se ti ritrovi con un filtro antiparticolato rovinato, non farai altro che consumare diesel o benzina.

Ecco quanto costa Tre D e perché conviene comprarlo

Ovviamente, come dispositivo per ridurre i consumi del tuo motore diesel o benzina, non è gratis. Non si parla di un trucco o un consiglio a costo zero, tranne in casi come quello di risparmiare carburante col cambio automatico.

Per tua fortuna il Tre D ha un costo abbastanza contenuto, a seconda del tipo di autovettura per cui si richiede. Di seguito puoi trovare una tabella relativa al prezzo per tipo di cilindrata, potenza e tipologia di autovettura, secondo quanto riportato da tuttodieselsrl.it.

E se pensi che spendere tutti questi soldi per un filtro antiparticolato sia assurdo, forse è il caso che ti aggiorni su altre tipologie di prezzo.

Come ad esempio il costo effettivo del filtro antiparticolato, o del motore diesel se, a causa dell'eccessiva usura del filtro, comincia a rimanere danneggiato.

Nel caso di un motore diesel, se il filtro si intasa, la sua sostituzione può richiedere da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro! Il prezzo tende a salire a seconda del modello del filtro e della macchina.

Puoi sempre optare per la rigenerazione del filtro, che prevede un costo medio di 300 euro (salvo ulteriori servizi e costi aggiuntivi), ma solo se il filtro non ha subìto danni tali da dover richiederne la sua sostituzione. Altrimenti scatta la sostituzione, e se non provvedi a farla rischi:

una sanzione amministrativa da 422 a 1.697 euro , secondo quanto disposto dall'articolo 78 del Codice della Strada.

, secondo quanto disposto dall'articolo 78 del Codice della Strada. il ritiro della carta di circolazione del veicolo.

E a questo aggiungi anche la seguente spesa. Se ti si rompe il motore, rischi di dover spendere anche più di 3.000 euro in un colpo solo. Pertanto, se guidichi questi prezzi troppo alti, ricordati che le alternative non sono migliori.

A parte quella di Ecomod.

Ecco come Ecomod ti fa ridurre del 25% i consumi di diesel e benzina, pagando meno

Come alternativa per ridurre i consumi di diesel è benzina è con Ecomod.

Se vuoi evitare di spendere troppo o con Tre D o con eventuali sostituzioni e installazioni, puoi sempre installare questa comoda centralina, che permette di aumentare la sperficie di contatto tra gasolio e ossigeno, così da burciare quante più particelle incombustibili.

Meno particelle rimangano incombustite, e più hai carburante altrimenti perso con l'espulsione tramite fumi di scarico.

Con Ecomod avrai modo di ridurre del 25% il consumo di diesel e benzina, anche andando alla velocità massima consentita di 130 km/h.

Basterà installarlo direttamente sul common rail, un tubo di metallo lungo 30 centimetri e spesso 3 centimetri. Lo troverai tra i tubicini di metallo dopo gli iniettori. Dovrai collegarlo sul common rail tramite un connettore a 3 pin, lo stesso uguale al cavo Ecomod che hai in dotazione.

Basterà sganciare il cavo e collegarlo il connettore. Una volta richiuso il cofano, dovrai solo selezionare il setting consigliato per la tua macchina, a quadro acceso.

Oltre a questo, Ecomod ti permetterà di monitorare le prestazioni del motore con l’aumento di cavalli e della coppia motrice.

Diciamo che come alternativa a Tre D può anche convenire, in particolare sul prezzo, attorno a 249 euro.

Più che altro Ecomod può non essere così conveniente nel caso di macchine commerciali, camper o comunque mezzi di trasporto di grossa cilindrata. Se hai uno di questi, Tre D fa al caso tuo.