Ci sono un sacco di trucchi per ridurre i consumi di diesel e benzina, ma ad oggi solo questi gli unici che funzionano davvero, e con tutti! E se dovesse capitare che nessuno di questi trucchi dovesse funzionare, non preoccuparti, c'è un dispositivo che ti aiuterà notevolmente nel risparmiare carburante ogni mese.

Ci sono un sacco di trucchi per ridurre i consumi di diesel e benzina, ma ad oggi solo questi gli unici che funzionano davvero, e con tutti!

Sono molto semplici, per molti addirittura impensabili, ma alla fine del mese ti ritroverai con molti più soldi di prima, anche se hai un motore a diesel ormai usurato.

Ti consigliamo di seguire questi 5 trucchi il prima possibile, anche per evitare che, dal 21 settembre in poi, l'attuale taglio delle accise non venga prorogato. Al momento paghiamo 30 centesimi in meno rispetto a inizio anno, ma è meglio cominciare a risparmiare carburante già da ora, almeno per evitare improvvise stangate.

E se dovesse capitare che nessuno di questi trucchi dovesse funzionare, non preoccuparti, c'è un dispositivo che ti aiuterà notevolmente nel risparmiare carburante ogni mese, riducendo i consumi del tuo motore diesel.

Come ridurre i consumi di diesel e benzina: i 5 migliori trucchi ad oggi

Ad oggi ci sono solo 5 trucchi che funzionano davvero e che ti permettono di ridurre i consumi di diesel e benzina, oltre a farti risparmiare un sacco di soldi alla fine del mese.

Si parla di trucchi che riguardano il mantenimento di una certa velocità di crociera, l'utilizzo di una o più app per risparmiare benzina, o addirittura il semplice tenere premuto un pulsante che trovi sul tuo cruscotto.

Fino al trucco delle gomme, che per molti è stata una grande fonte di risparmio.

Altrimenti, come quinto e ultimo trucco, puoi valutare l'installazione di uno specifico dispositivo che, nel lungo periodo ti fa ridurre i consumi del tuo motore diesel anche del 30%, per sempre.

Il trucco geniale per ridurre i consumi di diesel e benzina in autostrada

Se ogni giorno vai in superstrada o in autostrada, c'è un trucco che fa per te, e che ti può aiutare a ridurre i consumi di diesel o benzina.

Secondo Il Messaggero (Motori), se ti limiti ad una velocità di 100-110 km/h, puoi risparmiare fino al 20%, rispetto a chi invece segue i limiti di velocità massimi (130 km/h nel caso dell'autostrada).

E' un trucco che, abbinato a questi altri piccoli accorgimenti, ti aiuterà un sacco nel farti ridurre i consumi di diesel benzina:

evitare carichi eccessivi,

limitare l'uso del climatizzatore,

avere uno stile di guida meno aggressivo,

cambiare spesso le marce.

Leggi anche: Per risparmiare benzina ogni giorno tutti ormai fanno il pieno solo presso questa stazione

Come ridurre i consumi di diesel e benzina con le app mobile

Se hai necessità di andare veloce per motivi lavorativi, puoi fare ricorso a queste app mobile. Sono assolutamente gratuite, e disponibili per ogni sistema operativo (Android, IOS...).

Le migliori attualmente in circolazione sono:

Fuelio,

Prezzi Benzina,

Distributori Metano, GPL e colonnine,

Octo U.

Ognuna ti permetterà di ridurre i consumi di diesel e benzina consigliandoti la miglior pompa di benzina o diesel nei paraggi.

O addirittura segnalarti la pompa bianca più vicina a te. Parliamo di un tipo di stazione di rifornimento no-logo, sganciata da qualsiasi compagnia di carburanti. In una pompa bianca il carburante costa meno proprio perché il prezzo non risente delle royalties della compagnia di distribuzione.

E tra quelle caccennate, c'è Octo U che addirittura ti fa accedere a sconti e promozioni, anche per quanto riguarda l'assicurazione auto. Basta solo mantenere un tipo di guida sicuro e corretto, altrimenti perderai tutte le agevolazioni.

Con un semplice pulsante puoi ridurre i consumi di diesel e benzina

Altro trucco che ti può aiutare nel ridurre i consumi di diesel e benzina è quello del cruise control. Quasi tutte le macchine hanno questo pulsante sul tuo cruscotto.

L'essenziale è utilizzarlo quando si è in mezzo ad una strada rettilinea, senza incroci, semafori o eventuali punti di arresto, come in superstrada o in autostrada.

Il cruise control ti permette di mantenere una velocità costante, senza dover usare continuamente l'acceleratore. Ti fa risparmiare un sacco di carburante, ma solo se lo usi per bene. Altrimenti, se usato in città, fermate o arresti improvvisi possono nuocere al motore, se tieni acceso il cruise control.

Leggi anche: Con questi consigli puoi risparmiare sulla benzina e goderti le vacanze

Il trucco delle gomme che ti fa ridurre i consumi di diesel e benzina

In molti hanno trovato molto utile il trucco delle gomme per ridurre i consumi di diesel e benzina ogni giorno. In pratica si tratta del sistema TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), che ti permette di monitorare continuamente la pressione delle tue gomme durante il viaggio.

In genere il consumo di carburante tende ad aumentare quando una o più ruote sono sgonfie. Per questo esiste questo sistema di monitoraggio, per farti ridurre i consumi di diesel e benzina, segnalandoti il prima possibile quando la pressione di una delle gomme risulta non regolare.

Ma, come il cruise control, non tutte le auto hanno questo sistema. Se vuoi installarlo ex novo, dovrai spendere almeno 100 euro. Una spesa non indifferente, ma vedilo come un investimento. Si parla di un sistema che ti permette di risparmiare davvero 50 euro ogni mese per il pieno di carburante!

Leggi anche: Pochi conoscono questo trucco che permette di risparmiare benzina fino a 50 euro ogni mese

Il dispositivo perfetto che ti fa ridurre i consumi del tuo motore diesel

Come ultimo trucco, ti consigliamo di controllare periodicamente il filtro antiparticolato. E' un dispositivo, posto al livello della marmitta catalitica, che ti permette di ridurre i consumi di diesel e benzina, ma solo se ben mantenuto.

C'è un dispositivo, il Tre D (Dukkic Day Dream) che ha dimostrato grandi capacità di riduzione delle emissioni di particolato, garantendo al tempo stesso una riduzione sensibile del consumo di carburante.

Ti consigliamo di prendere in considerazione questo particolare dispositivo, perché il filtro antiparticolato tende ad usurarsi nel lungo periodo.

Finché parliamo di una semplice rigenerazione del filtro puoi spendere intorno ai 300 euro, salvo ulteriori costi di servizio. Nel caso in cui il filtro si danneggia irreparabilmente, dovrai spendere dai 500 ai 5.000 euro.