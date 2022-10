Ridurre lo spreco alimentare non solo permette di risparmiare soldi quando ci si reca al supermercato, ma contribuisce a salvaguardare l’ambiente e ridurre anche gli sprechi “nascosti” di energia. Ecco alcuni consigli utili e semplici per non sprecare cibo.

Ebbene sì, perché, anche se non è la prima cosa che si considera quando si cercano consigli per evitare lo spreco di cibo, le nostre azioni quotidiane impattano sul costo energetico. A porre l’accento su questo aspetto, di rado preso in considerazione, è il recente studio di Waste Watcher, l’osservatorio sugli sprechi alimentari.

Secondo lo studio, che ha preso in esame non solo l’Italia, ma anche altri paesi europei, così come Stati Uniti, Brasile, Giappone e Sudafrica, in Italia lo spreco riguarda principalmente frutta, insalata e pane. Sprechi che non riguardano solo i nostri alimenti (nonché i nostri soldi), ma anche l’energia per la produzione, il trasporto e la conservazione dei cibi.

Dal momento che conosciamo bene l’entità della crisi energetica in atto nel nostro Paese e non solo, è chiaro che ridurre lo spreco alimentare risulti fondamentale. D’altra parte, cambiare alcune cattive abitudini non è difficile se si seguono alcuni consigli che evitano di buttare alimenti preziosi (sui quali i prezzi continuano ad aumentare).

Come ridurre lo spreco alimentare grazie a idee chiare e lista della spesa

Oggi come oggi, anche i prodotti alimentari non sono sfuggiti ai rincari e, nonostante offerte e promozioni lanciate dai vari supermercati, non sempre si riesce a risparmiare.

È pur vero che sfruttare coupon e codici sconto non è l’unico metodo per salvare il portafoglio e che il risparmio può avere inizio da una semplice modifica delle nostre abitudini.

Non capita di rado, infatti, di arrivare al supermercato e uscirne con una quantità di prodotti in eccesso. Se è vero che ci sono alcuni alimenti essenziali che non possono mancare in casa, lo è anche che talvolta ci si lascia prendere dal panico del frigo vuoto o… dalla fame.

Per evitare di trovarsi in queste situazioni e, di conseguenza, risparmiare soldi e ridurre lo spreco alimentare, una buona idea è preparare sempre la lista della spesa prima di recarsi al supermercato e, in secondo luogo, andare a fare compere a stomaco pieno.

Grazie al primo “trucchetto” si riuscirà a mantenere il focus sui prodotti necessari, evitando di cadere in tentazioni, con il secondo, poi, sarà più improbabile acquistare quantità in eccesso o cedere ad acquisti compulsivi mossi dalla fame.

Come ridurre lo spreco alimentare e risparmiare soldi: conservare il cibo nel modo giusto

Quante volte è capitato di comprare una nuova confezione di un prodotto per poi scoprire di averlo già in credenza? Certo, capita a tutti, ma a lungo andare ci fa sprecare cibo e sperperare soldi.

Per prima cosa, quindi, prima di andare a fare la spesa è bene controllare cosa c’è già in casa, per evitare di acquistare una nuova confezione. In secondo luogo, altrettanto importante, è ricordare di disporre i prodotti in credenza in base alla data di scadenza.

In questo modo, anche se abbiamo comprato erroneamente una confezione identica, ci assicureremo di utilizzare prima quella con data di scadenza più vicina.

A proposito di data di scadenza, attenzione a questo tipico errore: la dicitura “da consumare preferibilmente entro…” non ci deve indurre a destinare quel prodotto nella pattumiera il giorno stesso. Ci sono molti alimenti che, anche dopo la data di scadenza, possono essere tranquillamente consumati (sebbene, dopo un po’ di tempo, perdano alcune delle proprietà organolettiche).

Infine, avere un’idea del “piano alimentare” da seguire durante la settimana permette di congelare ciò che sappiamo useremo in futuro per evitare di buttarlo. Una strategia, questa, utile soprattutto per coloro che sono abituati a mangiare fuori spesso. Prima di recarsi al ristorante, quindi, è preferibile dare un’occhiata nel frigo e riporre ciò che non serve (ed è vicino alla scadenza) nel congelatore.

Come ridurre lo spreco alimentare e risparmiare soldi per la spesa con un po’ di creatività

Ridurre lo spreco alimentare, oltre a salvare i nostri soldi, può diventare anche un’occasione per dare libero sfogo alla creatività.

A tutti noi capita di trovare degli avanzi nel frigo e cedere alla tentazione di disfarcene il più presto possibile. Prima di farlo, però, potremmo dedicare del tempo a qualche veloce ricerca su internet e approfittarne per seguire una ricetta anti spreco, riutilizzando quegli avanzi in modo creativo.

La stessa cosa vale anche per piccole porzioni di cibo rimaste. Per esempio, qualora dovessero rimanere poche verdure, non idonee ad essere servite come contorno, potrebbero essere utilizzate per una frittata o come ripieno per una torta salata.

Inoltre, spesso le ricette anti spreco sono veloci e semplici e permettono, quindi, di guadagnare tempo e creare un pranzo gustoso in pochi minuti.

Ridurre lo spreco alimentare e risparmiare soldi difendendosi dalle strategie di marketing

Per concludere questo breve elenco di consigli per ridurre lo spreco alimentare, è importante ricordare che alcuni dei nostri comportamenti sono frutto di studi e strategie di marketing.

Aziende e brand vogliono, ovviamente, vendere i propri prodotti, ma non sempre quei prodotti sono necessari per noi consumatori. Per prima cosa, quindi, vale la pena farsi due conti quando ci si trova di fronte a offerte e promozioni, per capire se ciò che viene proposto rappresenta davvero un’opportunità di risparmio o meno.

Soprattutto, diamo il giusto peso alla qualità, scegliendo, ad esempio, i prodotti di stagione (che costano anche meno) e prediligiamo i prodotti freschi e non imbustati, ricordando sempre di conservarli nel migliore dei modi.