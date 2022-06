Se hai intenzione di farti un viaggio nella capitale inglese, ma non sai proprio come risparmiare a Londra, tra pub, hotel e mete turistiche, ti consigliamo la lettura di questa guida. Troverai tutti i trucchi e i consigli perfetti per ridurre al minimo le spese e non farsi mancare nulla: dal cibo al divertimento, fino allo shopping.

Londra continua ad affascinare in molti, e ad essere una meta ambita per turisti, studenti e villeggianti, nonostante la Brexit.

E in particolar modo per tutti coloro che vogliono godersi un bel soggiorno senza spendere troppo. Purtroppo anche Londra e altre città sono state colpite dall'inflazione, e anche un semplice viaggio di 3 o 5 giorni può risultare troppo costoso, se non si sta attenti a cosa comprare, a dove dormire e a cosa mangiare.

Per questo vi consigliamo alcuni trucchi e strategie come risparmiare a Londra e farsi una bella vacanza.

Ma prima di andare avanti, ti vorremmo suggerire anche gli ultimi articoli su come risparmiare sui voli, in particolar modo con Ryanair. Così la prima parte del viaggio Italia-Inghilterra è già pronta.

Come risparmiare a Londra: come arrivarci spendendo nulla

Se non ti fidi di Ryanair, e vuoi trovare un modo per iniziare a risparmiare a Londra già dalla partenza, ci sono altre compagnie a cui rivolgerti per acquistare un volo low cost, come EasyJet e Monarch Airlines.

Entrambe offrono un servizio a basso costo, come nel caso di EasyJet, che garantisce l'assenza di alcuna maggiorazione nel caso del bagaglio pesante, a mano. Avevamo già visto in un articolo precedente su Ryanair come il bagaglio pesante sia fonte di spese extra, da 6 agli oltre 20 euro a bagaglio.

Altrimenti puoi optare per Monarch Airlines. E' una compagnia specializzata per la tratta Italia-Inghilterra, e garantisce uno scalo economico proprio a Londra. Così parti avvantaggiato nel tuo viaggio all'insegna del risparmio.

Ricordiamo inoltre di seguire comunque i seguenti consigli per garantirsi un volo low cost come si deve:

prenota il volo con diverse settimane o mesi in anticipo;

il con diverse settimane o mesi in anticipo; punta al last-minute o agli error-fares, se sono disponibili;

o agli se sono disponibili; aggiungi qualche scalo o cambia aeroporto se ti permette di risparmiare;

o cambia aeroporto se ti permette di risparmiare; evita servizi extra, se questo fa lievitare il prezzo.

Come risparmiare a Londra: dove dormire se si è turisti

Appena arrivato nella capitale inglese, se non sai dove dormire senza rischiare di dilapidare tutti i soldi della vacanza, basta evitare i grandi hotel della zona centrale, e puntare alle offerte di catene di ostelli come Generator Hotels, oppure alle promozioni del programma "Affiliate partner".

Generator stessa garantisce un ottimo servizio di ristoro, e con prezzi molto abbordabili, anche sotto i 100 euro a notte per una camera a Londra.

Se invece cerchi un altro modo su come risparmiare a Londra a livello di hotel od ostelli, puoi sempre valutare le offerte del programma "Affilate partner" (previa registrazione sul sito) o andare alla ricerca di tutte le migliori offerte su siti come Trivago, Booking o Expedia.

Potresti anche avere modo di risparmiare sugli stessi mezzi pubblici, anche se già a Londra è possibile ridurre al minimo le spese di mobilità.

Come risparmiare a Londra sui mezzi pubblici: usa Oyster Card o Kabbee

Se dopo il volo e il pernottamento vuoi viaggiare per la Capitale spendendo poco, un buon modo su come risparmiare a Londra è non pagare ogni corsa, ma utilizzare una carta che garantisca l'accesso a tutto il trasporto pubblico londinese: la Oyster Card.

Questa carta magnetica è perfetta se stai a Londra per pochi giorni, anche perché, più soggiorni, più dovrai spendere.

A titolo d'esempio, se alloggi a Londra per tre giorni, dovrai ricaricarla con almeno 25 sterline, e disporrai di un limite giornaliero di 7,70 sterline. Se alloggi a Londra per cinque giorni, la ricarica dovrà essere di 45 sterline, con limite giornaliero di 9 sterline.

Se il soggiorno comincia a protrarsi, consigliamo di passare alla Travel Card, con la quale potrai acquistare un abbonamento a lungo termine per i mezzi.

In alternativa, puoi accedere al servizio Kabbee, che permette di viaggiare nella zona 1 e 2 di Londra attraverso i minicab, con la possibilità di scegliere quello più vicino ed economico.

Altrimenti, un'alternativa sana ed economica su come risparmiare a Londra è il bike sharing.

Occhio però allo scatto di mezz'ora: superato il trentesimo minuto, il noleggio della bici non è più gratis, e toccherà pagare due sterline ogni mezz'ora.

Come risparmiare a Londra: dove mangiare senza spendere troppo

Se tra viaggi, bici, treno e metropolitana t'è venuta fame e vuoi trovare un punto dove mangiare senza spendere troppo, hai tre modi su come risparmiare a Londra:

catene di ristorazione,

di street food,

pub locali non indipendenti.

Le catene di ristorazione offrono sempre pranzi e cene con listini di prezzo molto contenuti, specie se sono specializzate in piatti popolari come il fish-and-chips o burger and sandwiches.

In questo caso, catene come Preat a Manger, Five Guys e Honest Burger, più la famosa Golden Union Fish Bar London possono fare al caso tuo se cerchi un posto su come risparmiare a Londra a livello di ristorazione.

Altrimenti punta allo street food, ma evitando i posti troppo affollati, da "turisti", e limitandoti alla consumazione d'asporto: è inevitabile trovare prezzi da capogino in locali da turisti, specie se si richiede la consumazione al tavolo.

Invece, mangiando anche ai mercati come Borough Market, Metropolitan Market o il Ledenhall Market, significa avere la sicurezza di mangiare risparmiando. così come affidandosi alle catene di pub, come Wetherspoon, Young’s Pubs, Nicholson’s Pubs e Fuller’s: se ti piace la birra, potresti trovare una pinta a poco.

Cosa che invece è molto difficile se mangi in pub locali e non affiliati a nessuna catena.

Come risparmiare a Londra: come divertirsi spendendo poco

Se dopo mangiato vuoi trovare un modo su come risparmiare a Londra tra visite museali, punti panoramici e tanto altro, il primo consiglio che ti diamo è di farti un'altra carta, il London Pass.

E' un abbonamento perfetto per chi vuole accedere a musei o punti turistici e spendere il meno possibile. Con il London Pass potrai avere il massimo del risparmio, perché con soli 140 sterline avrai accesso a più di una decina di attrazioni come Westminster, Torre di Londra o Kensington Palace.

Posti che, a conto separato ti costerebbero il doppio, come puoi vedere in questa simulazione relativa ai costi per ognuna delle singole attrazioni, in euro.

Se proprio non vuoi spendere 140 sterline nonostante la grande varietà di posti garantiti, puoi optare per i locali pubblici gratuiti, come musei e attrazioni libere.

Ma solo alcuni musei nazionali sono gratuiti anche per gli stranieri e i villeggianti, come il British Museum, il Science Museum o la National Gallery.

Così come alcune sono le attrazioni ad accesso gratuito, come lo Sky Garden, il Primrose Hill o il Parliament Hill. O anche la terrazza panoramica sul tetto del Tate Museum. Tutti gratuiti, a patto (nel caso dello Sky Garden) di prenotare in anticipo.

Come risparmiare a Londra: ecco cosa comprare per avere uno shopping low cost

Se prima di finire il viaggio vuoi dedicarti allo shopping, un modo su come risparmiare a Londra almeno nell'abbigliamento low cost è con le marche locali o con i mercatini.

Come avevamo già visto nell'articolo sull'abbigliamento low cost, ci sono un sacco di marche che propongono esclusivamente abiti low cost. E quale modo migliore su come risparmiare a Londra se non andando alla Primark o in un negozio Poundland. In quest'ultimo puoi acquistare anche prodotti generici da una sterlina in avanti!

Raccomandiamo comunque di controllare bene il vestito, prima di acquistarlo: l'abbigliamento low cost può essere sì una grossa fonte di risparmio, ma anche una fonte di problemi se il tessuto si rovina facilmente.

Sennò, un buon modo per risparmiare a Londra prima di ripartire per l'Italia, è fare una breve visita ai mercatini, che, come abbiamo visto per lo street food, sono fonte di grande risparmio e di grandi soddisfazioni.