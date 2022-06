Ci sono molte regole che puoi seguire se vuoi sapere come risparmiare acqua. Il problema è che non sempre funzionano. O meglio, funzionano, ma con risultati scarsi. Per questo è meglio fare attenzione, e vedere cosa fare in questi casi, se si vuole ridurre davvero il consumo d'acqua.

Ci sono un sacco di regole su come risparmiare acqua, ma quante di queste funzionano?

In tempi di emergenza siccità è praticamente un must trovare dei modi efficaci e veloci su come ridurre il consumo d'acqua. Ma potrebbero non sempre funzionare per tutti, perché ogni persona deve fare i conti con la propria situazione, e con le proprie riserve e tubature di casa.

Per questo vorremmo analizzare con te quelle che vengono considerate le migliori regole su come risparmiare acqua. Purtroppo ti dobbiamo dire subito che non tutte funzionano.

Come risparmiare acqua: riduci l'uso dell'acqua per doccia anche con il bonus idrico

Il principale consiglio di sempre su come risparmiare acqua è quello di ridurre il consumo idrico, limitandosi a fare la doccia (quindi niente vasca), e a consumare acqua solo per togliere il sapone da capelli, il dentifricio dai denti o per pulire la barba.

Come consiglio funziona sempre, anche se questo non dipende solo dal proprio comportamento sui consumi, ma anche dal tipo di rubinetto, colonnina doccia o soffione in uso.

Perché se ancora possiedi dei sanitari che non ti garantiscono alcun risparmio sull'acqua, magari facendo scorrere più degli abituali 6-9 litri d'acqua al minuto, perderesti comunque acqua pur garantendo il miglior comportamento possibile.

L'unica soluzione in questo caso è di cambiarli. E se vuoi trovare un modo su come risparmiare acqua e soldi in un colpo solo, puoi richiedere il bonus idrico, una detrazione fiscale prevista per tutte le spese relative alla sostituzione e all'installazione di nuovi sanitari che permettano il risparmio idrico.

Se vuoi saperne di più, ti suggerisco di dare un'occhiata al sito dell'Agenzia delle Entrate, e anche ad uno dei nostri più recenti approfondimenti sul bonus idrico.

Come risparmiare acqua: il riutilizzo dell'acqua potrebbe non convenire

Tra i principali consigli su come risparmiare acqua c'è sempre quello del riutilizzo dell'acqua. In effetti, se usi la stessa acqua invece di continuare a prendere nuova acqua dal rubinetto, hai sicuramente una riduzione dei consumi.

Però come trucco non puoi farlo con tutte le attività o le faccende domestiche che richiedono l'acqua. Non puoi riutilizzare ad esempio la stessa acqua per pulire i pavimenti, specie se è già stata utilizzata per pulire e ha già assunto un colore "sporco".

Anche perché a livello igienico rischi di fare solo danni, e di ritrovarti con pavimenti o superfici non perfettamente igienizzate.

Quindi occhio al riutilizzo: puoi ad esempio riutilizzare l'acqua sporca per contribuire allo scarico del water, qualora ci fossero problemi con il water stesso.

Ma se devi pulire, o compiere delle attività igienico-sanitarie, bisogna cambiare l'acqua, o limitarsi a usare prodotti che permettano un consumo basso o nullo di acqua.

Inoltre il riutilizzo dell'acqua per l'inaffiamento delle piante di qualsivoglia genere (appartamento, giardino) può essere conveniente se l'acqua non è stata trattata con particolari prodotti, come può succedere quando si lava frutta e verdura. Può essere rischioso per la pianta, se il prodotto risulta incompatibile per piante o per il giardinaggio.

Come risparmiare acqua: le perdite idriche vanno riparate, ma servono soldi

Classica regola su come risparmiare acqua è anche la manutenzione costante di tubature e rubinetti.

E' assolutamente vero che le perdite idriche vanno limitate il più possibile, se si vuole davvero risparmiare acqua al meglio. Anche perché, conti alla mano, se si tralasciano eventuali perdite idriche, ti troveresti alla fine dell'anno a cosumare 2.000 litri all'anno in più di quelli consumati.

E sarebbe un bel modo di risparmiare se poi devi pagare la bolletta dell'acqua, in caso di allacciamento all'acquedotto comunale.

Quindi, sì, devi riparare le perdite idriche. Ma servono soldi. Se ti ritrovi in una situazione economica abbastanza complicata, chiamare un idraulico potrebbe essere un problema, specie se ti ritrovi con un preventivo abbastanza caro.

Valuta eventualmente di fare un giro di chiamate, prima di iniziare i lavori, o di utilizzare siti come ProntoPro: così avrai subito una lista di professionisti, prezzi compresi.

Anche perché come alternativa c'è solo il fai-da-te, o la fortuna di avere un parente/amico/conoscente idraulico, che ti offre il suo aiuto e ti fa risparmiare acqua e soldi.

Come risparmiare acqua: le modalità eco di lavatrice e lavastoviglie potrebbero dare pessimi risultati

In molti raccomandano, su come risparmiare acqua, di utilizzare programmi specifici per il lavaggio, come quello breve per la lavatrice, o quello ecologico per la lavastoviglie.

Sono tutti e due trucchi abbastanza ovvi: pure le compagnie produttrici puntano molto su questi programmi, anche a livello promozionale.

Infatti prima di scegliere questi programmi, conviene vedere quanto è il consumo idrico previsto. In tutti i libretti delle istruzioni sono riportate le varie differenze di programma (temperatura, consumo idrico ed energetico ecc.).

Controlla sempre se altri programmi del tuo elettrodomestico non possano garantirti un risultato migliore su come risparmiare acqua.

E non solo un risultato di tipo idrico, ma anche igienico. Prendiamo ad esempio il lavaggio breve: se riduci i tempi di lavaggio, addirittura facendo un carico completo, risparmi dai 6 ai 12 litri per ogni minuto in meno.

Addirittura potresti andare sotto gli 80-120 litri di consumo medio per ogni lavaggio. Il problema è che se hai capi e vestiti facilmente lavabili, o con poche macchie, il sistema funziona.

Ma in caso di macchie ostinate, o capi delicati o ad uso igienico (mutande, asciugamani, accappatoi...) un lavaggio breve potrebbe non convenire sempre. In quel caso solo prodotti specifici per capi del genere potrebbero aiutarti, ma in quel caso avresti davanti un modo su come risparmiare acqua, ma non soldi.

Perchè, come abbiamo visto nell'articolo su cosa comprare per risparmiare sulla spesa, prodotti del genere sono molto costosi.

Come risparmiare acqua: ecco i trucchi che potrebbero funzionare per tutti

Tutte le regole che abbiamo visto possono funzionare e non funzionare al tempo stesso. Non c'è una scienza esatta su come risparmiare acqua efficacemente, perché ogni situazione prevede soluzioni diverse.

Ci sono comunque dei trucchi a prova di rischio, come ad esempio utilizzare un piccolo miscelatore sul tuo rubinetto, magari richiedendo il bonus rubinetti se vuoi risparmiare anche soldi. Oppure evitare di fare il bagno e puntare sempre alla doccia.

Oppure limitare il consumo di carne, forse la migliore regola su come risparmiare acqua per davvero, dato che un chilo di carne richiede ben 790 litri, nelle migliori condizioni agronomiche di coltivazione di foraggi e mangimi. Praticamente, con un chilo di carne in meno risparmi decine di minuti d'acqua.