Risparmiare con gli acquisti periodici online: non tutti lo sanno, ma colossi come Amazon permettono di risparmiare fino al 15% su una vasta gamma di prodotti, tra generi alimentari, salute e benessere, animali e prima infanzia. Ecco come avere sempre ciò che serve a prezzi più bassi.

In questo periodo di rincari, anche per quanto riguarda la spesa al supermercato, gli italiani hanno dovuto modificare le proprie abitudini di acquisto. C’è chi decide di fare a meno di prodotti non strettamente necessari, chi decide di acquistare al discount e chi cerca strategie di risparmio sfruttando il mondo del web.

È su quest’ultimo punto che vogliamo soffermarci. Online, infatti, non si trovano solo preziosi codici sconto o coupon, ma anche nuove opportunità che non solo consentono di risparmiare, ma anche di ricevere direttamente a casa i prodotti che non possono mai mancare in dispensa.

A offrire questo servizio è Amazon, tra i marketplace più scelti dagli italiani per compiere i più svariati acquisti. Grazie agli acquisti periodici è possibile ricevere in modo ricorrente molti prodotti, approfittando di un risparmio che va dal 5% al 15%.

Come risparmiare sugli acquisti periodici e come funzionano

Con lo scoppio della guerra in Ucraina gli italiani hanno dovuto fare i conti con bollette sempre più salate, ma non solo. Un’altra conseguenza degli avvenimenti internazionali che si sta riversando sul nostro Paese è l’aumento dei costi di alcuni prodotti come grano, mais e oli vegetali.

Aumenti che ricadono anche sul consumatore finale, con un’impennata dei prezzi su articoli come pasta, pane e altri generi alimentari che, per molti, si è fatta insostenibile.

Gli italiani sono, dunque, alla ricerca del risparmio, quantomeno sui generi alimentari. E, da questo punto di vista, il web permette di trovare strategie interessanti per assicurarsi i prodotti essenziali andando ad abbattere il prezzo di vendita.

Non tutti lo sanno, ma Amazon mette a disposizione un particolare servizio che consente di ricevere periodicamente alcuni prodotti a prezzi scontati.

Si tratta del programma Iscriviti e Risparmia che assicura ai clienti forniture periodiche beneficiando di uno sconto sul prezzo di vendita. I vantaggi? È possibile acquistare diversi prodotti, anche in grandi quantità, ottenendo degli sconti che, sommati gli uni agli altri, arrivano a far risparmiare una bella cifra alla fine dell’anno.

Inoltre, a casa non mancheranno mai tutti quei prodotti con i quali siamo soliti riempire il carrello della spesa al supermercato.

Su quali prodotti risparmiare con gli acquisti periodici di Amazon

C’è chi sceglie di acquistare solo al discount e chi, invece, prova a sfruttare il web per risparmiare sui prodotti più importanti.

In particolar modo, chi è avvezzo all’utilizzo di Amazon per le proprie compere avrà già sentito parlare del programma Iscriviti e Risparmia. Si tratta della soluzione perfetta per chi è abituato ad acquistare una certa gamma di prodotti periodicamente.

Grazie al programma Amazon, si ha la possibilità di ottenere quei prodotti ricevendoli direttamente a casa e, in base al numero di iscrizioni effettuate, ottenere degli sconti del 5%, del 10% oppure del 15%.

Attenzione, però, perché il programma non vale per tutti gli articoli presenti su Amazon. Vi è, infatti, una pagina apposita sulla quale scorrere gli elenchi e selezionare i prodotti. Gli elenchi comprendono, in particolare:

• generi alimentari: caffè, zucchero, pasta, biscotti, energy drink e molto altro;

• prodotti per la casa: carta igienica, detersivi, sacchetti per sottovuoto, dentifricio e molto altro;

• articoli per animali;

• prodotti di salute e benessere, compresi integratori;

• prodotti di bellezza e cura della persona;

• articoli per la prima infanzia, compresi pannolini e aspiratori nasali.

Quanto si può risparmiare con gli acquisti periodici su Amazon

A una prima occhiata, e considerando che si tratta di sconti che vanno dal 5% al 15%, alcune persone mostrano un po’ di scetticismo nei confronti dell’effettivo risparmio che si può ottenere optando per gli acquisti periodici su Amazon.

Se è vero che l’entità dello sconto non è ingente, lo è anche che si tratta, appunto, di acquisti periodici. Dunque, il reale risparmio si percepisce nel lungo periodo.

Con Iscriviti e Risparmia di Amazon si ha la possibilità di indicare la cadenza regolare con la quale si intende ricevere i prodotti, da due volte al mese fino anche alla spedizione una volta ogni due mesi.

I vantaggi, inoltre, sono ben visibili quando si sceglie di acquistare più alte quantità di uno stesso prodotto (per esempio, prendendo 3 pacchi di pasta invece di uno soltanto). Offerte, anche queste, visibili sulla pagina informativa del prodotto.

Come iscriversi e cancellare l’iscrizione al programma Iscriviti e Risparmia di Amazon

Per iscriversi al programma Iscriviti e Risparmia di Amazon bisogna avere un account Amazon e, per avere accesso ad alcuni specifici prodotti, essere iscritti anche ad Amazon Prime.

Si ha, inoltre, la possibilità di cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento (la cancellazione non vale sui prodotti per i quali si è già ricevuta la conferma di spedizione) dunque è sempre possibile testare il programma e scegliere se proseguire o meno con gli acquisti periodici.