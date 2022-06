Le spese aumentano per tutti, anche per gli universitari che si ritrovano ad abitare fuori casa. Per fortuna ci sono una serie di modi su come risparmiare da fuori sede, e senza rinunciare a nulla, nemmeno ai libri. Inoltre da universitario puoi richiedere una serie di bonus e contributi per ridurre al meglio le spese, e anche tenerti qualcosa da parte.

Se sei uno studente universitario la vita da fuori sede piò essere una fonte di grandi esperienze, ma anche di grandi spese.

Se vuoi evitare di spendere tutta la tua borsa universitaria, o tutti i tuoi risparmi, ti conviene seguire almeno uno di questi consigli che ti vogliamo suggerire.

O almeno una delle app mobile che troverai in fondo, molto utili se vuoi andare al ristorante o spendere il meno possibile al supermercato.

Sono tutti trucchi perfetti per chi vuole trovare un modo su come risparmiare da fuori sede senza rinunciare a nulla, e che permettono di arrivare alla fine del mese con poche spese e tanti soldi utili per una vacanza.

Come risparmiare da fuori sede su affitto e bollette

Un buon modo su come risparmiare da fuori sede è prima di tutto guardare alle cosiddette "spese essenziali", cioè le spese relative al canone d'affitto e alle bollette energetiche.

Hai tre soluzioni per ridurre al meglio l'affitto e le bollette:

avere accesso alla borsa di studio da fuori sede , comprensiva di residenza studentesca gratuita (o al massimo contributo affitto );

, comprensiva di residenza studentesca gratuita (o al massimo ); cambiare contratto d'affitto e tariffa luce per risparmiare a fine mese;

e tariffa luce per risparmiare a fine mese; condividere le spese con altri coinquilini.

Vedremo meglio la prima soluzione alla fine di questo articolo, perché non sempre conviene a tutti. Di contro, cambiare contratto o condividere le spese può essere una grossa fonte di risparmio, anche perché ritrovarsi a spendere la metà, un terzo o un quarto delle spese di casa non è poco.

Mentre per quanto riguarda la convivenza, se vuoi ridurre il più possibile i tempi di ricerca puoi affidarti a siti come idealista o immobiliare.it, o ancora meglio a uniaffitti.it, specializzato nelle offerte immobiliari per studenti e universitari.

Come risparmiare da fuori sede senza rinunciare a nulla in fatto di ristoranti

Un buon modo su come risparmiare da fuori sede è quello di limitare le spese "secondarie", quali vacanze, uscite e regali. Ma così facendo dovrai rinunciare a qualcosa, il che sarebbe contraddittorio per quanto riguarda il nostro titolo.

Se non vuoi rinunciare a cenare al ristorante o in pizzeria, puoi utilizzare una serie di app molto utili per chi vuole risparmiare anche sulle uscite serali.

Abbiamo già fatto un approfondimento in merito alle migliori app per ristorante. In genere queste si dividono in tre categorie:

app per ristoranti scontati , dove puoi pagare di meno;

, dove puoi pagare di meno; app per ristoranti a domicilio , se vuoi rimanere a casa;

, se vuoi rimanere a casa; app per ristoranti "gratis".

Questi ultimi in realtà non sarebbero proprio gratis: con app come TheFork puoi accumulare punti fedeltà (Yums) che ti permettono di avere dei buoni ristorante anche da 50 euro. Praticamente avresti una cena gratis, di tanto in tanto.

Però, se nella zona dove abiti non c'è grande scelta, e non sai come risparmiare da fuori sede, ti consigliamo di provvedere personalmente alla cucina. Facendo attenzione alla spesa alimentare.

Come risparmiare da fuori sede senza rinunciare a nulla nella spesa alimentare

Se vuoi un buon modo su come risparmiare da fuori sede nella spesa alimentare, senza rinunciare davvero a nulla, ti suggerisco di fare attenzione a quanto già avevamo accennato negli articoli su come risparmiare sulla spesa alimentare e sui migliori supermercati in fatto di risparmio.

Se hai la fortuna di avere nelle vicinanze supermercati discount o locali, ti suggerisco di fare la spesa solo ed esclusivamente lì. Di norma garantiscono il miglior rapporto qualità/prezzo, anche nel caso di hard discount.

Se non hai modo di risparmiare da fuori sede in questi supermercati, ti suggeriamo di scaricare DoveConviene, un'app mobile perfetta per chi vuole trovare offerte e promozioni nei mercati della propria zona. Basterà attivare il proprio GPS e in poco tempo avrai sul tuo schermo tutte le migliori offerte dai volantini dei supermercati.

E se un giorno non vuoi fare la spesa, puoi benissimo utilizzare le app da take-away come Gloovo, Just Eat o Deliveroo. Occhio però alle commissioni!

Come risparmiare da fuori sede tra bus, bici e car sharing

La mobilità per un fuori sede è essenziale, se come strategia su come risparmiare da fuori sede hai deciso per un appartamento fuori città.

La macchina può non essere conveniente, non tanto per la stangata sulla benzina di oggi, ma anche per la sua praticità, tra parcheggi e soste, molto costose per uno studente senza lavoro.

Consigliamo infatti di puntare a mezzi ecologici come bici o bus: in molte città italiane è possibile avere da studente fuori sede anche delle agevolazioni in caso di abbonamenti o card per l'accesso ai servizi di bike sharing.

Consulta il sito dell'azienda dei trasporti locale, o quella dell'amministrazione comunale.

E se proprio non vuoi rinunciare alla macchina, perché non optare per il car sharing? In quasi tutte le città universitarie è possibile trovare macchine in concessione dall'azienda dei trasporti: basta avere una card con un credito minimo, e l'accortezza di lasciarla nei punti richiesti.

Come risparmiare da fuori sede sui libri universitari

Altro modo su come risparmiare da fuori sede è soprattutto nel materiale da studio. Con l'imminente rincaro dei prezzi per i libri nuovi e usati, conviene ridurre il più possibile le visite a copisterie e librerie, anche quelle universitarie.

E puntare invece all'online, come abbiamo visto in questo articolo su come risparmiare comprando o vendendo libri scolastici su Amazon.

Ti consigliamo eventualmente di valutare le offerte di Amazon, molto affidabile non solo nell'usato, ma anche nei libri nuovi, sia per l'acquisto, sia per la vendita.

E se hai ancora modo di accedere al bonus Cultura, puoi addirittura avere un modo su come risparmiare da fuori sede quasi guadagnandoci, dato che si parla di un voucher da 500 euro.

Come risparmiare da fuori sede grazie a bonus e contributi universitari

Anche se non è un modo su come risparmiare da fuori sede per tutti, è possibile ridurre a zero le spese se accedi a bonus governativi e a contributi unviersitari.

In alcune regioni è disponibile il servizio di Diritto allo Studio Universitario (DSU) che permette di avere accesso gratuito a mense e ad alloggi studenteschi. Inoltre potrai ricevere una borsa di studio annuale, a seconda del tuo ISEE familiare e del numero di CFU conseguiti entro una certa data.

Inoltre non tutte le città garantiscono un contributo affitto per gli studenti: controlla bene quali città permettono di ottenere un contributo.

Non è un modo su come risparmiare da fuori sede per tutti perché, oltre al fatto di dover avere fortuna nella graduatoria di assegnazione (col rischio di venire rimandato all'anno dopo), se non raggiungi certi obiettivi accademici perderesti comunque il contributo affitto, anche se sei in una situazione economica difficile.

Come risparmiare da fuori sede con qualche lavoretto

Come modo alternativo su come risparmiare da fuori sede c'è quello che è forse il più classico di tutti: trovare un lavoretto.

Conviene perché hai la possibilità di farti un'esperienza diretta sul mondo del lavoro, cosa che in futuro si potrebbe tradurre in maggiori possibilità nel venire assunto.

Guadagnando anche con lavoretti part-time o con semplici attività occasionali, potrai evitare di dover trovare un modo efficace su come risparmiare da fuori sede.

Inoltre le università tendono ad agevolare gli studenti lavoratori, facendoli accedere a sessioni d'esame in periodi non generalmente consentiti, oppure riducendo loro le tasse universitarie.

Se vuoi sapere quali sono i migliori lavori per uno studente universitario, ti consiglio la lettura di questo approfondimento.