Se vuoi trovare un modo su come risparmiare su disney plus, ti suggerisco due soluzioni, più un'offerta. Le prime due soluzioni riguardano l'accesso alle piattaforme Together Price e Spliiit, mentre l'offerta è quella di TIM Vision, con la quale potrai avere anche Netflix, DAZN e tanto altro ad un prezzo bassissimo!

Abbiamo visto nell'articolo su come risparmiare con Netflix tutte le possibilità per ridurre al minimo la spesa mensile, anche con le varie offerte tutt'ora disponibili.

Oggi tocca a Disney plus, la piattaforma rivale di Netflix, con un catalogo di oltre 1.000 titoli, tra film, serie TV e programmi streaming.

Nonostante il passaggio da 6,99 euro a 8,99 euro al mese, e l'introduzione dell'abbonamento annuale "a risparmio" di 89,99 euro, è sempre possibile risparmiare su Disney+, anche del 70% se accedi alle piattaforme di sharing Together Price e Spliiit, ma solo se rispetti una serie di requisiti chiave.

E se non ci riesci, non preoccuparti! Ci sono un sacco di modi per compensare al meglio la spesa del tuo abbonamento. Ma intanto vediamo come risparmiare su Disney plus con Together Price e Spliiit.

Come risparmiare su Disney plus con Together Price

Un buon modo su come risparmiare su Disney plus è con i servizi di sharing, come Together Price e Spliit.

Nel caso di Together Price, basta avere un account Disney plus, e in men che non si dica potrai dividere i costi dell'abbonamento mensile o annuale con più persone.

Come segnala la stessa pagina di Together Price, basterà:

registrarsi sulla piattaforma;

cliccare sull'opzione "Diventa Admin", se sei già abbonato a Disney +;

se sei già abbonato a Disney +; creare un gruppo di condivisione come Admin;

come Admin; mettere a disposizione fino a 3 posti liberi.

Con la formazione del gruppo, potrai ricevere come Admin un rimborso massimo di 6,72 euro, ma solo se riesci a condividere fino a 3 posti liberi.

E se non sei abbonato a Disney+? Nel caso in cui tu sia interessato a trovare un modo su come risparmiare con Disney plus senza abbonamento, basterà:

cliccare su "Diventa Joiner";

digitare sulla barra di ricerca "Disney plus";

cercare un gruppo di condivisione su Together Price.

Una volta trovato il gruppo, dovrai solo inviare una richiesta di partecipare. Una volta accettata la richiesta, dovrai inviare la tua quota di partecipazione di soli 3,23 euro.

Ricordiamo che la piattaforma potrebbe richiederti una commissione di 0,99 euro per il servizio. Servizio che ti garantisce la possibilità di avere un rimborso entro 25 giorni.

Come risparmiare su Disney plus con Spliiit

Se non ti convince l'offerta di Together Price, puoi sempre optare per Spliiit come alternativa su come risparmiare su Disney plus.

Si tratta di una piattaforma di sharing rivale, che permette un servizio simile, ma con un sistema differente.

Per accedere ai gruppi di condivisione, dovrai creare un proprio profilo personale, o al limite collegare il tuo account Gmail, Facebook o Apple al nuovo account. Inoltre dovrai selezionare il paese dove risiedi.

Una volta fatto accesso, potrai accedere alle aree di condivisione, ognuna relativa ad una specifica piattaforma streaming (Netflix, Youtube Premium, Spotify...).

Potrebbe capitare che non ci siano offerte per una specifica piattaforma. In quel caso, ti consigliamo di riprovare più tardi. Se le offerte sono disponibili, basterà cliccare e troverai tutti i gruppi con i posti vacanti.

A seconda del tipo di condivisione il prezzo può oscillare dai 4,99 euro ai 3,23 euro.

Ricordiamo che la piattaforma potrebbe richiederti una commissione di 0,58 euro per il servizio e per le spese di commissione.

Se però non possiedi alcuna email, o non ti fidi dei servizi di sharing (nonostante la possibilità di venire rimborsati a tempo debito), puoi sempre puntare ad un risparmio più contenuto, magari comprando altri pacchetti streaming.

In questo caso, ti conviene valutare le offerte di TIMVision.

Come risparmiare su Disney plus con le offerte TIMVision per il multipiattaforma

Un buon modo su come risparmiare su Disney plus è con TIM, o meglio con la piattaforma streaming TIMVision.

Come avevamo visto con DAZN e con Netflix, la prima azienda italiana di telecomunicazioni offre alcuni pacchetti All-Inclusive, anche personalizzabili, che permettano di risparmiare rispetto al pagamento singolo di ogni abbonamento.

A differenza dell'offerta che avevamo visto per Netflix, con l'offerta TIMVision e Disney plus paghi:

solo 9,99 euro al mese;

al mese; 0 euro per tre mesi se hai TIM Unica, e dal quarto mese 9,99 euro al mese.

Invece di pagare 6,99 euro solo per Disney plus, paghi tre euro in più e hai anche TIMVision.

E se vuoi acquistare anche Netflix (Piano Standard) paghi:

9,99 euro in anticipo per il mese di luglio;

euro in anticipo per il mese di luglio; 19,99 euro da agosto.

E se aggiungi anche Infinity+ e DAZN paghi:

10 euro fino ad agosto,

fino ad agosto, 30,99 euro dopo.

Se vuoi sapere quanto riusciresti a risparmiare con tutte le proposte che ti abbiamo descritto (Together Price, Spliiit, TIM Vision), ti consiglio di leggere la seguente tabella:

Come risparmiare su Disney plus con la prova gratuita di 7 giorni

Se nonostante l'offerta allettante di Together Price, Spliiit e TIMVision cerchi un altro modo su come risparmiare su Disney plus, non ti rimane che optare per la prova gratuita di 7 giorni.

E' un'offerta che al momento Disney plus mantiene disponibile, a discapito della concorrente Netflix, che ha annullato il servizio di prova gratuita di 30 giorni a causa dei continui "abusi".

In questo caso, puoi tranquillamente registrarti sulla piattaforma, associando una carta di pagamento (prepagata, conto corrente...), e goderti Disney plus per sette giorni.

Ma attenzione, allo scattare dell'ottavo giorno, ti verrà addebitato immediatamente l'abbonamento mensile. Dovrai scollegare in tempo il tuo metodo di pagamento per evitarlo.

Se vuoi invece continuare ad averlo gratis, ci sarebbe un trucchetto: basta attivare ogni volta un nuovo profilo e associare una nuova carta.

Teoricamente avresti diritto ad altri sette giorni di prova, ma alla lunga diventa abbastanza frustrante dover creare nuovi profili di continuo per risparmiare su Disney+.

Anche se in effetti non è facile risparmiare su Disney plus. Anche lei, come molte altre piattaforme, ha dovuto aumentare il costo dell'abbonamento, come abbiamo raccontato a inizio articolo.

E la formula dell'abbonamento annuale, di soli 89,99 euro, non è il massimo del risparmio: non c'entra il fatto che risparmi quasi 18 euro rispetto a quello mensile. E che paghi comunque 89,99 euro!