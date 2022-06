Se vuoi trovare dei modi su come risparmiare fumando, ci sono dei consigli tutt'oggi validi, che possono farti risparmiare anche il 75% in meno, con cifre come 100 euro al mese. Ma se vuoi portarti a casa più di 1500 euro all'anno, ci sono dei trucchi ancora più efficaci. Come smettere di fumare.

In tempi come questi bisogna sapere come risparmiare al meglio, anche se questo significa tagliare diverse cose, in particolare i vizi.

Parlo di uno dei più amati vizi nazionali, il fumo, che coinvolge ben 10 milioni di italiani secondo il Ministero della Salute. Per loro abbiamo alcuni pratici consigli su come risparmiare fumando come prima, così da garantire un risparmio anche di 100 euro al mese senza dover rinunciare alle sigarette.

O anche rinunciandovi. E forse è meglio, constatando che il fumo riduce significatamente la speranza di vita. Anche per loro ci sono alcuni consigli su come risparmiare fumando meno o zero, cioè tagliando progressivamente il consumo quotidiano di sigarette.

Come risparmiare fumando: compra marche più economiche

Per quanto sia decisamente poco salutare continuare a fumare, è possibile anche oggi trovare un modo efficace su come risparmiare fumando.

Da questo punto in avanti però la strada si divide tra:

chi acquista sigarette preconfezionate;

chi le acquista "sfuse", cioè comprando separatamente tabacco, filtri e carta.

Se sei tra chi vuole risparmiare fumando sigarette preconfezionate, il primo consiglio che ti vogliamo dare è di valutare tutte le altre marche di sigarette in commercio.

In genere il pacchetto costa tra i 5 e i 6 euro, pertanto dovrai fare attenzione al tipo di marca. E anche alla tipologia di sigaretta: una riduzione del prezzo non sempre è sinonimo di qualità.

E passare a delle sigarette più economiche significa ritrovarsi con un modo su come risparmiare fumando però delle sigarette con alte dosi di catrame, monossido di carbonio e nicotina.

Quindi, sì, hai un modo su come risparmiare fumando, ma di contro stai risparmiando anni di vita ai tuoi polmoni.

Come risparmiare fumando: scegli il fai-da-te

Altro modo su come risparmiare fumando è il fai-da-te, ovvero comprando tabacco, filtri e altra roba "sfusa".

E' una valida alternativa alle preconfezionate: puoi optare per quelle fai-da-te, acquistando delle specifiche marche di filtri, carta da sigarette o tabacchi sfusi. Anche nel peggiore dei casi comuqnue il risparmio è evidente: in media si risparmia più del 75% passando dal preconfezionato al fai-da-te.

Il motivo è dovuto al fatto che cambia il modo di rapportarsi al fumo. Un pacchetto di sigarette può finire velocemente: in poco tempo ti tocca di nuovo spendere altri 5-6 euro, e così avanti, fino a ritrovarti con una spesa mensile di anche 125 euro, se si mantiene una media di 25 pacchetti mensili.

Di contro, avere una busta di tabacco, un tot di carta e di filtri ti prepara psicologicamente al risparmio. E così facendo la tua spesa mensile cala a 25-30 euro!

Cioè 100 euro al mese di risparmio!

Già questo è un ottimo risultato per chi cerca un modo su come risparmiare fumando. Ma, se vogliamo essere franchi, chi smette di fumare avrà sempre il miglior risparmio possibile.

Come risparmiare fumando meno: prova con pipa, sigari o sigarette elettroniche

Se vuoi trovare un modo su come risparmiare fumando meno, o proprio smettendo di fumare, non hai che l'imbarazzo della scelta!

Già un sistema "psicologico" su come risparmiare fumando sarebbe quello di farti una "scorta mensile", e di limitarti solo a quella. Teoricamente c'è una convenienza nel comprare le "stecche" (confezioni intere da 10 pacchetti) rispetto al dipendere ogni giorno dal pacchetto: ti imponi un limite di consumo, così invece di fumare una media di 15 sigarette quotidiane, ne fumi 10, se non 5.

Oltre a ciò, se non ti cambia passare dalla sigaretta alla pipa, al sigaro, o addirittura alla sigaretta elettronica puoi optare per queste alternative, ma di solito funziona più con i fumatori occasionali.

Inoltre questa soluzione potrebbe non incontrare il gusto del fumatore, abituato ad un certo tipo di aroma o di sapore proprio di quel tipo di pacchetto.

Però nel lungo periodo può davvero darti una mano su come risparmiare fumando meno. In genere il sigaro può costare di più se si cerca una marca pregiata, e già questo ti incentiva a concentrare i tuoi soldi non sulla "quantità" ma sulla "qualità".

Inoltre sigaro e pipa hanno tempi di consumo più lunghi rispetto alla sigaretta. Cambierebbe infatti anche il comportamento con il fumo stesso.

A questo si aggiunge anche che il passaggio stesso dalla sigaretta a pipa/sigaro incentiva alla riduzione del consumo di tabacco.

Il sistema è infatti questo: ridurre progressivamente il consumo di tabacco, fino a smettere del tutto.

Come risparmiare fumando zero e portare a casa 1000 euro all'anno in più

Personalmente ti consigliamo di scegliere tutti i metodi, consigli e trucchi su come risparmiare fumando zero, cioè smettendo di fumare del tutto.

Oltre al fatto che conviene alla tua salute, dal momento che i fumatori, come saprai, hanno un tasso di vita inferiore rispetto al non fumatore, risparmiare fumando zero significa portare a casa un risparmio sicuro di almeno 1000 euro all'anno.

E questo nel caso di fumatori occasionali, da 16-18 pacchetti di sigarette al mese. Ma ammettiamo un caso come quello accennato sopra, da 25 pacchetti al mese. Tagliando un consumo annuo di 300 pacchetti, risparmieresti ben 1500 euro!

Ovviamente non è affatto facile smettere di fumare, specie per chi è un fumatore accanito. Oltre a ridurre progressivamente il consumo, come abbiamo detto poc'anzi, si possono utilizzare le sigarette elettroniche. Hanno un costo alto all'inizio, ma nel lungo periodo si possono facilmente ammortizzare.

Altro consiglio è quello di optare per oggetti che assomigliano alla sigaretta, come le bacchette di liquirizia.

Tutta la gestualità propria della sigaretta verrebbe sostituita facilmente, col risultato di poter uscire dalla dipendenza senza dover per forza di cose acquistare prodotti specifici, di solito costosi.

Ovviamente il resto spetta a te, se preferisci seguire i nostri consigli su come risparmiare fumando, o smettendo.

Da una parte hai una spesa più contenuta, e la possibilità di continuare col tuo vizio. E dall'altra avresti un risparmio totale, al 100%, e la sicurezza di non aver risparmiato anni di vita alla tua salute. Anche perché fumare riduce la speranza di vita da 8 a 12 anni rispetto ai non fumatori, come segnala la Fondazione Veronesi.