Come risparmiare sui libri di testo e sul materiale didattico per il nuovo anno scolastico 2022-2023 che si sta avvicinando? È una delle domande più frequenti da parte dei genitori di studenti di ogni età e di scuole di ogni ordine e grado che, verso la fine dell’estate, devono fare i conti con queste necessarie spese.

Spese, queste, che si aggiungono ad altre, altrettanto fondamentali, che però hanno subito degli aumenti per molte famiglie insostenibili. Se il periodo emergenziale aveva già messo in ginocchio diverse famiglie, la situazione è peggiorata per altre in seguito all’innalzamento dei costi su bollette e benzina, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina.

Ecco perché risparmiare diventa essenziale. Per fortuna, i metodi ci sono: alcuni riservati solo ad alcune categorie di studenti, altri aperti a tutti, altri, ancora, vengono messi a disposizione dalle istituzioni, sia a livello nazionale che regionale. In ogni caso, si tratta di “trucchi” che permettono di risparmiare anche fino a più del 50%.

Come risparmiare sui libri di testo acquistando libri usati

Si tratta senz’altro della via più battuta: molte sono le famiglie che scelgono di acquistare i libri di testo per il nuovo anno scolastico da ex studenti che li mettono in vendita.

Un’opzione, questa, che permette di risparmiare circa il 50% rispetto al prezzo di copertina. Tuttavia, è anche importante tenere in considerazione i rischi di tale scelta: è sempre bene accertarsi che i libri acquistati siano in buono stato, altrimenti studiarvi risulterà impossibile. Soprattutto, l’acquisto di libri usati non è consigliato se il libro in questione è un eserciziario.

Infine, una buona idea potrebbe essere dare un’occhiata ai mercatini dell’usato, cercando l’apposita sezione dedicata proprio ai libri scolastici. Anche in questo caso, prima di procedere con l’acquisto vale sempre la pena accertarsi delle condizioni del libro.

Risparmiare sui libri di testo e su altro materiale scolastico acquistando online

Con l’inizio dell’anno scolastico, sono sempre di più le famiglie che decidono di acquistare i libri per la scuola, così come altro materiale didattico tra zaini, matite, diari, astrucci e quaderni, direttamente online.

Senza dubbio, acquistare prodotti online offre una vasta gamma di vantaggi. Non solo i prezzi sono più bassi, ma c’è anche una grande varietà di siti dedicati proprio ai libri scolastici.

Uno degli esempi più immediati è certamente Amazon che dedica un’intera sezione proprio ai libri scolastici, così come accade per molti altri siti qui quali è possibile effettuare la ricerca selezionando la Regione di appartenenza, la scuola e la classe.

Inoltre, il web offre diversi canali sui quali acquistare i libri scolastici. Oltre ai siti, infatti, per comprare i libri di testo è anche possibile dare un’occhiata ai gruppi Facebook oppure ai mercatini online che consentono di risparmiare grazie a interessanti sconti.

Come risparmiare sui libri di testo e sul materiale didattico grazie all’aiuto delle Regioni

Le famiglie non sono sole nella ricerca dei metodi per risparmiare sull’acquisto dei libri di testo o di altro materiale didattico. Sono, infatti, diverse le Regioni che mettono in campo risorse finanziare apposite per sostenere i genitori in queste spese.

Normalmente, i bonus regionali per l’acquisto di libri di testo si rivolgono a chi rispetta alcuni specifici requisiti. Spesso, ma non sempre, tali requisiti includono il possesso di un ISEE in corso di validità. Inoltre, non tutte le regioni permettono di utilizzare i voucher sia per l’acquisto di libri scolastici, sia per altro materiale didattico.

Ogni Regione, dunque, propone diversi parametri da rispettare, perciò il consiglio è di andare ad analizzare il bando della propria Regione di appartenenza per essere certi di quali siano i requisiti richiesti e capire se è possibile beneficiare dei bonus.

Come risparmiare sui libri di testo e sul materiale scolastico se hai 18 anni

A proposito di aiuti da parte delle istituzioni, un altro metodo per risparmiare sui libri di testo è senz’altro utilizzare i 500 euro concessi a tutti i neo maggiorenni da parte dello Stato.

Si tratta del “regalo”, dal 2022 diventato ormai strutturale, che permette a coloro che hanno compiuto 18 anni di ottenere un importo da spendere nell’acquisto di diversi prodotti o servizi in ambito culturale. Ecco perché tale importo può essere speso anche per acquistare proprio i libri di testo, ma anche quaderni e altro materiale didattico.

Per poter sfruttare i 500 euro e acquistare i libri per la scuola basta cercare la lista dei negozi che aderiscono all’iniziativa. È possibile anche acquistare online grazie al bonus, per esempio su Amazon che permette di convertire il buono generato sulla 18app in un codice sconto Amazon.

Attenzione, però, perché si avvicinano i termini di scadenza per richiedere l’importo riconosciuto ai neo maggiorenni. Per tutti coloro che avranno effettuato la registrazione all’app entro il 31 agosto 2022 sarà possibile continuare ad acquistare libri o altri prodotti entro il 28 febbraio del prossimo anno.