Come risparmiare sulla manutenzione auto? Niente di più semplice! Basterà seguire questi cinque semplici trucchi, che vanno dai ricambi alla scelta del meccanico di fiducia, fino alla possibilità di avere ulteriori agevolazioni come proprietario di macchine elettriche o speciali! Ecco come

La manutenzione auto è un salasso per molti, specie in tempi come questi.

Non basta solo cercare di risparmiare in tutti i modi sull'assicurazione auto, anche se è abbastanza facile come abbiamo visto in un recente articolo. Anche quando sei apposto con la polizza RC Auto devi assumersi tutte le spese che prima o dopo dovrai imbatterti, tra gomme, cambio, frizione e olio.

Stando a quando già raccontato da Money.it, negli ultimi anni la spesa della sola manutenzione auto è cresciuta in media fino ad arrivare a 1600 euro. Dobbiamo ringraziare la pandemia, che ha fatto scnedere i prezzi a 1400 euro, altrimenti sarebbe stato come avere un elefante bianco, anche se ti serve per vivere e lavorare.

Ma anche sulla manutenzione auto è possibile risparmiare! Basta solo seguire questi semplici trucchi, e potrai ritrovarti a fine anno con un lauto risparmio su una delle voci più importanti del tuo reddito.

Manutenzione auto: ecco come risparmiare evitando troppi sprechi

La manutenzione auto è una spesa che si può ammortizzare, se si sta attenti a certi dettagli. Ti sarai chiesto a volte come risparmiare al meglio, e come evitare invece di andare incontro a delle spese eccessive, veri e propri sprechi.

Gli sprechi a volte sono impensabili, tipo la doppia manutenzione o la mancata richiesta di un preventivo, anche online, così come l'evitamento di una semplice manutenzione fai-da-te.

Sono tutte possibilità che possono essere motivo di grande sperpero di denaro, e che vanno ponderate anche nel lungo periodo. Come ricorda inliberuscita.it, per ottimizzare al meglio le spese, conviene già sapere la manutenzione programmata suggerita dal produttore, cioè entro quando e come controllare la componentistica dell'auto.

Inoltre, come già accennato, la doppia manutenzione, se riguarda solo un componente dell'auto, diventa uno sperpero, perché dovrai pagare due servizi per un solo bisogno.

A titolo d'esempio, rientra nella doppia manutenzione quando, per raggiungere la cinghia di trasmissione, deve passare oltre i tubi del radiatore e la pompa dell'acqua e il termostato. Non può fare altro che smontarli, e, una volta riparata la cinghia, rimontarli. Non è più un solo servizio, ma due.

Tanto vale allora chiedergli di controllare tutta la componentistica che è stata smontata, anche se non c'è necessità impellente.

Ovviamente bisogna anche avere la fortuna di avere un meccanico di fiducia.

Manutenzione auto: risparmiare è facile con un meccanico di fiducia! Ecco come fare

Risparmiare con la manutenzione auto è facile se hai dalla tua parte un meccanico di fiducia, dotato di certificazioni relative alla riparazione auto, come Freni, Sterzo e Sospensioni o Motori. Sono tutti segnali positivi: significa che la tua macchina è nelle mani di un professionista!

In genere però, come raccontato da motorbox.com, sono professionisti che si trovano anche presso la concessionaria ufficiale.

Per risparmiare sulla manutenzione auto sarebbe utile fare una visita alla concessionaria, ma questo converrebbe nel caso in cui la macchina sia stata comprata lì, e non da privati.

Puoi richiedere loro un preventivo spese, così da capire non solo quali dispositivi vanno riparati o ricambiati, ma anche quanto ti toccherà spendere. Conviene fare ulteriori chiamare al giro, nel caso il primo offerente risulti ancora troppo esoso per le proprie tasche.

Questo vale anche per i preventivi online, di solito molto più elastici e a portata di mano. Ci sono siti come RiparAutOnline che, alla stregua di Segugio.it, raccolgono tutte le migliori offerte pubblicizzate dalle officine nella zona. Ci sono casi di offerte assurde per quanto economiche, come racconta nonsprecare.it.

Ma questo vale per la loro zona. Pertanto se abiti altrove, dovrai accontentarti delle offerte locali.

In quel caso lì, per risparmiare sulla manutenzione auto, ti conviene guardare direttamente ai ricambi.

Come risparmiare sulla manutenzione auto grazie ai ricambi! Ma quali servono?

Altro modo per risparmiare sulla manutenzione auto è anche nella selezione dei ricambi. Come trucco però non è facile da attuare, perché a volte dipende anche dal meccanico se vuole accettare o meno dei ricambi da te acquistati, tipo via online, senza alcuna ufficialità o garanzia di efficacia o di compatibilità.

Però per molti sembra quasi uno spreco il fatto che, la maggior parte delle volte, la manutenzione auto si conclude con il semplice ricambio originale, un componente che, essendo specifico per quel modello, può diventare molto costoso.

Varrebbe la pena per una macchina, anche abbastanza avanti negli anni, spendere oltre un migliaio di euro per il ricambio e l'assistenza supplementare?

Si consiglia infatti di procedere, laddove possibile, a utilizzare componenti già revisionate, o recuperate dai demolitori. Anche se c'è il rischio fondato che tale componente sia danneggiata, vi ritrovereste a risparmiare sulla manutenzione auto fino al 75%.

Per sapere se il ricambio revisionato sia idoneo per la tua auto, dovrai cercare la targa e/o libretto dell'auto danneggiata, e, andando alla voce D1, trovare il codice del modello specifico.

Ci sono molti siti, come Autoparti.it e Auto-doc.it, che possono aiutarti nella ricerca. Ma mi raccomando: essendo un componente "rivitalizzato", non ha alcuna garanzia pari a quella di un nuovo pezzo di ricambio ufficiale. Pertanto, il tuo meccanico di fiducia non può garantirti alcun successo nell'operazione.

Però va detto che per tutti coloro che hanno l'auto elettrica il problema non si pone.

Si può risparmiare sulla manutenzione auto con un'auto elettrica! Ecco come

Se vuoi risparmiare sulla manutenzione auto nel lungo periodo, e sei in cerca di una nuova macchina, ti conviene indirizzarti sulle auto elettriche o ibride. Attualmente c'è una doppia convenienza su questo tipo di mercato.

Da una parte ci sono grossi incentivi auto, in particolare quelli recenti, resi disponibili dal 23 maggio grazie al decreto MISE, che ti garantiscono anche 5000 euro di sconto sull'acquisto di un'auto elettrica.

Dall'altra, secondo sicurauto.it, abbiamo già la conferma che la spesa media per la manutenzione auto delle elettriche si aggira sui 182 euro all'anno. Si tratta di un risparmio del 42% rispetto alle auto tradizionali, che si aggirano sui 314 euro. Per non parlare del fatto che, nei primi 6 anni, la manutenzione ordinaria costa il 75% rispetto a quelle tradizionali.

C'è una forte convenienza, anche se tutt'ora gravita il problema della ricarica elettrica. Tutt'oggi non sono disponibili sul territorio italiano sufficienti torrette per garantire il pieno al parco macchine elettrico, inoltre ancora il gap tecnologico nei tempi di ricarica rende quella elettrica sconveniente rispetto alla pompa di benzina.

Se proprio vuoi cercare di ridurre a zero le spese, ci sarebbe un ulteriore trucco, ma questo è previsto solo ad una specifica platea.

Come risparmiare sulla manutenzione auto se sei titolare della legge 104

E' possibile risparmiare sulla manutenzione auto se sei titolare dei benefici previsti dalla Legge 104/1992.

Oltre alla famosa esenzione dal pagamento del bollo auto, i diversamente abili che godono della 104 potranno risparmiare sulla manutenzione auto.

Come? Grazie alle detrazioni IRPEF previste per le spese di riparazione e manutenzione dei veicoli adibiti al loro trasporto, se opportunatamente modificati per garantire la loro mobilità.

Va detto però che questo beneficio fiscale copre un solo episodio di riparazione, una sola manutenzione di tipo straordinaria ogni quattro anno, e solo se il tetto di spesa massimo non viene superato.

Basta superare il tetto di spesa di 18.075,99 euro per perdere accesso a questa detrazione fiscale.

Essendo una detrazione, potrai richiederla solo per il periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in 4 quote annuali di pari importo.

Altrimenti, se vuoi evitare del tutto la manutenzione auto, per risparmiare e arrivare a spese zero, basta fare il noleggio a lungo termine.