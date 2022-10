Risparmiare sulla ricarica dello smartphone si può: oggi gli italiani si fanno domande che, nemmeno qualche mese, difficilmente si sarebbero posti.

La crisi energetica ha ridimensionato la nostra vita, portandoci a ricercare costantemente metodi che aiutino ad alleggerire la bolletta. Una ricerca che, talvolta, appare esagerata, con l’interesse nei confronti di piccoli gesti che, da soli, non sono certo in grado di abbassare drasticamente il costo delle bollette.

Tuttavia, la crisi energetica e questa costante attenzione nei confronti dei consumi, ha portato maggiore consapevolezza, correggendo alcuni errori che finora abbiamo commesso senza valutare le reali conseguenze.

Per esempio, hai mai pensato a quanto consuma ricaricare lo smartphone o se ci sono alcuni comportamenti, in merito, che danneggiano non solo il tuo portafoglio, ma anche l’ambiente?

Si tratta di una domanda che, anche se a qualcuno può apparire banale, solleva una serie di dubbi e perplessità che è giusto estinguere. Prima di tutto, ricaricare lo smartphone richiede un grande consumo di energia? E, ancora, ci sono alcune attenzioni che, se riservate, permettono davvero di risparmiare?

Quanto consuma uno smartphone e come risparmiare con piccoli gesti

Alcune curiosità suscitate dal difficile momento storico che stiamo vivendo riguardano, in particolar modo, gli elettrodomestici presenti nelle nostre case, ma anche strumenti di utilizzo quotidiano.

Tra questi, è impossibile non pensare allo smartphone. Questo dispositivo è ormai entrato appieno nella vita di ognuno di noi e spesso viene utilizzato non solo per svago, ma anche per lavoro, per effettuare ricerche o per orientarsi in città. Va da sé che il massiccio utilizzo durante la giornata dello smartphone porti anche alla necessità di ricaricarlo almeno una volta al giorno.

Considerando il caro energia, è chiaro che ci si interroghi anche su quanto costa ricaricare lo smartphone e se, effettivamente, alcuni comportamenti portino uno spreco di energia che si traduce in un aumento della bolletta.

Cominciamo col dire che la ricarica di uno smartphone, con una batteria di ultima generazione, ha un impatto in bolletta davvero esiguo rispetto a molti altri device come il computer (e vi è anche un’importante differenza tra PC fisso e PC portatile) o ad alcuni elettrodomestici.

Più o meno un caricabatterie consuma tra i 3 e i 7 watt per ogni ricarica. Tradotto in euro, nell’arco di un intero anno ciò che si spende per la ricarica dello smartphone si aggira intorno ai 4,50 euro.

Il fatto che si tratti di una cifra irrisoria rispetto al dispendio energetico di altri device o elettrodomestici, non vuole dire, però, continuare a perpetrare comportamenti scorretti, rinunciando così a un ulteriore risparmio.

Proprio in merito alla ricarica dello smartphone, per esempio, vi sono alcuni errori comuni che possono essere evitati (soprattutto se si considera che il risparmio energetico non è indispensabile solo per diminuire i costi in bolletta, ma anche per l’ambiente).

Come risparmiare sulla ricarica dello smartphone: l’errore che commettiamo più spesso

Si tratta di uno degli errori che commettiamo più spesso, ma che può essere corretto senza grandi sforzi: quante volte si lascia lo smartphone a ricaricare di notte?

La maggior parte delle persone mettono in carica lo smartphone a fine giornata, poco prima di andare a dormire. Se, come abbiamo visto, il consumo non è ingente, è comunque necessario considerare due cose:

• la prima è che, attaccando lo smartphone alla corrente prima di andare a dormire, le ore di ricarica aumentano, pur non essendoci alcuna necessità di sfruttare ulteriore energia;

• la seconda è che, raggiunto il 100%, si continuano a consumare circa 2,24 watt.

Se ricaricare lo smartphone di notte non è certo il fattore determinante di una bolletta salata, è pur vero che si tratta di un comportamento che può essere facilmente corretto e che porta a un piccolo risparmio.

L’errore del caricabatterie da evitare per risparmiare sulla ricarica dello smartphone

Si tratta del secondo errore che più spesso ci ritroviamo a commettere: lasciare il caricabatterie in corrente, anche quando lo smartphone non vi è attaccato.

Il caricabatterie, anche quando non attaccato allo smartphone, infatti, continua a consumare quando è in corrente. In generale un caricatore in corrente consuma circa 0,25 watt.

È chiaro, dunque, che così come per la ricarica notturna, non si tratta di un costo che fa schizzare la bolletta alle stelle, ma che sicuramente porta a un’altra riflessione. Sono tanti, infatti, i dispositivi di cui oggi disponiamo che utilizziamo (non poco) durante l'arco di una giornata.

Smartphone, ma anche tablet o PC che, messi in carica (o i cui caricatori rimangono attaccati alla corrente) aumentano in consumi. Inoltre, se nel caso dello smartphone l’impatto in bolletta è irrisorio, per altri dispositivi, come il computer fisso, non vale lo stesso.

Inoltre, va detto che il caricabatterie perennemente inserito in corrente può, col tempo, surriscaldarsi fino ad arrivare a deteriorarsi.