Ci sono diversi modi su come risparmiare con Ryanair! Ma molti di questi oggigiorno non funzionano più, perché tra inflazione e aumento dei prezzi, anche la compagnia ha dovuto alzare le tariffe per i propri biglietti. Per questo ti consiglio di stare attento, e di prendere in considerazione i voli che vuoi prendere, le offerte che ti propongono le compagnie e la maggiorazione prevista per i bagagli! E soprattutto il bonus vacanze che troverai a fine articolo!

Le vacanze sono alle porte, ma in molti vorrebbero risparmiare al massimo sulle spese di viaggio. Proprio per questo tipo di esigenza ci sono compagnie come Ryanair, che propongono voli low cost con tariffe praticamente irrisorie.

Purtroppo, tra inflazione, caro bollette e altro, anche Ryanair ha cominciato ad alzare i prezzi. Ti consiglio si fare molta attenzione non soltanto al biglietto, ma anche alle offerte che ti può proporre, così come alla maggiorazione che ti può venire aggiunta nel caso del bagaglio.

Più ovviamente al tipo di scalo, all'orario, al giorno della partenza e dell'arrivo. Ci sono tanti piccoli dettagli che, se non visti in anticipo, non solo non ti permetteranno di risparmiare con Ryanair, ma ti ritroverai a spendere anche più della metà!

E oltre a questi trucchetti, ci sono alcuni bonus che puoi utilizzare per ridurre le spese di trasporto, tra cui il bonus vacanze e il nuovo bonus 200 euro, un piccolo contributo che ti permetterà di risparmiare ancora di più!

Ma vediamo insieme come risparmiare con Ryanair, e a cosa stare attenti!

Come risparmiare con Ryanair: non esiste più il solo volo low-cost! Occhio agli scali

Tutti noi pensiamo a Ryanair come alla compagnia dei voli low-cost per eccellenza, cioè di quel tipo di volo che praticamente non costa nulla.

Ed è così. Ryanair è sbarcata in Italia promuovendo fin dall'inizio un servizio votato al risparmio. Combacia perfettamente con i desideri di chi vuole concentrare il proprio budget sui comfort della vacanza, e non sui comfort del viaggio in aereo.

Però, tra Covid e inflazione, anche Ryanair ha cominciato ad alzare il prezzo, lasciando ai clienti solo poche offerte low-cost, rispetto al passato.

Per fortuna c'è sempre un modo su come risparmiare con Ryanair, oltre alla semplice offerta low-cost. L'importante è essere flessibili.

Bisogna anche accettare di non prendere il volo Ryanair presso l'aeroporto più vicino, se questo significa pagare di più, così come prendere il volo di ritorno per lo stesso aeroporto.

Oppure prenotare un volo con data di partenza un giorno infrasettimanale, piuttosto che spendere di più per partire il sabato o la domenica. O addirittura ridurre il bagaglio, renderlo più leggero. Altrimenti bisogna anche valutare di scegliere una destinazione più economica, con meno traffico turistico.

Ma vediamo meglio ognuno di questi trucchetti su come risparmiare con Ryanair.

Come risparmiare con Ryanair: volo low cost assicurato se scegli l'orario e il giorno più conveniente!

Come risparmiare con Ryanair se poi decidi di partire di sabato (o domenica) e in pieno pomeriggio? E' una comodità che purtroppo ti fa lievitare inevitabilmente il prezzo del biglietto.

Uno dei principali trucchi su come risparmiare su Ryanair è quello di scegliere giorni e orari giusti, che hanno:

come giorno di partenza un feriale tra il mercoledì e il giovedì;

tra il mercoledì e il giovedì; come orario di partenza o le 6-8 del mattino o le 21.

Sottolineo "feriale" perché se in questi due giorni cade un festivo o un evento di grande risonanza (incontro sportivo, culturale...) il prezzo esploderà.

Sono giornate in cui l'affluenza e l'indotto turistico-vacanziero è molto alto, pertanto anche compagnie low-cost come Ryanair alzano il prezzo.

In merito all'orario di partenza, consigliamo caldamente la scelta dell'orario mattutino. Per chi ha prenotato una camera d'albergo e ha l'obbligo di presentarti ad una certa data, partire di sera (se non di notte) potrebbe diventare un problema.

Inoltre, se la città ove vai a soggiornare non ha mezzi notturni dall'aeroporto, rischi di passare la notte al gate, o di dover pagare un taxi. Così facendo, quello che risparmi col volo Ryanair lo spenderesti con il taxi.

Inoltre il problema potrebbe sorgere nel caso in cui si proceda con un'offerta open jaw.

Come risparmiare con Ryanair: open jaw ed error fare? Convengono, ma sono rari!

L'offerta open jaw è in genere un ottimo modo su come risparmiare con Ryanair, ma ha i suoi pro e contro, come avevamo visto nell'articolo in merito a come risparmiare sui voli.

L'offerta open jaw prevede una destinazione alternativa per il tuo viaggio di ritorno. In genere, durante la sessione di acquisto, puoi far coincidere andata e ritorno presso lo stesso scalo. Per quanto sia comoda come soluzione, quasi sempre fa lievitare il prezzo del biglietto.

Se vuoi risparmiare con Ryanair, dovrai optare per uno scalo diverso al ritorno.

Questo significa che hai il 50% di possibilità che lo scalo in questione sia più lontano da casa tua, rispetto a quello di andata. Così come hai il 50% di possibilità di trovare uno scalo ancora più vicino rispetto al primo.

In entrambi i casi, hai sempre il 100% di possibilità di risparmiare.

La scelta dello scalo vale anche per l'andata: se trovi un aeroporto il cui scalo offre anche all'andata un prezzo molto conveniente, non perdere tempo e prenota al volo.

Così come bisogna subito prenotare nel caso in cui accidentalmente la compagnia emette dei bigletti "sbagliati". Si chiamano "error fare", cioè biglietti con una tariffa totalmente errata rispetto a quelle già emesse.

Sono un altro modo su come risparmiare soldi per un viaggio. In genere hanno un importo significativamente inferiore a quello previsto, e per questo la compagnia cerca in tutti i modi di ritirarli in tempo, nel giro di pochi ore, se non minuti.

Se sei scaltro, l'error fare può diventare il migliore dei consigli su come risparmiare con Ryanair. Ma sono molto rari, e con le attuali tecnologie è sempre più difficile trovarli.

Come risparmiare con Ryanair: rischio maggiorazione per bagagli! Ecco cosa bisogna fare

Altri modi su come risparmiare con Ryanair è anche facendo attenzione ai bagagli, perché purtroppo potrebbe diventare una spesa in più, anche imprevista.

I voli Ryanair sono economici, ma non se il bagaglio è pesante. Con la nuova politica sulle maggiorazioni per i bagagli pesanti, solo quello a mano, con dimensioni 40 cm x 25 cm x 20 cm, è rimasto gratuito.

Se il bagaglio (o valigia) pesa più di 10 kili, il prezzo lievita, e ti tocca pagare 6 euro in più. Se aumenta il peso, potresti dover pagare una maggiorazione di 20 euro, se non 35 euro nel peggiore dei casi.

Purtroppo la valigia serve in tutti i viaggi, a meno di non andare in una casa di proprietà con tutti i vestiti e gli utensili pronti, o di limitarsi solo al bagaglio a mano.

Consigliamo di limitare quanto più possibile l'uso della valigia, e di rimanere con un bagaglio da massimo 10 kili. Se sei anche in gruppo, i 6 euro di maggiorazione potranno essere comodamente divisi con gli altri villeggianti.

Altrimenti consigliamo di "indossare" i vestiti in più, così da evitare di andare oltre il decimo chilo e ritrovarsi a pagare non più 6 euro, ma 20!

Al peggio, puoi risparmiare con Ryanair richiedendo un bonus vacanze.

Come risparmiare con Ryanair usando il bonus vacanze della Carta Giovani Nazionale!

Altro modo su come risparmiare con Ryanair è quello di richiedere il bonus vacanze della Carta Giovani Nazionale.

Attualmente è l'unico bonus che puoi richiedere per il 2022, dato che:

il bonus vacanze inaugurato dal Governo Conte II è scaduto il 31 dicembre 2021;

inaugurato dal Governo Conte II è scaduto il 31 dicembre 2021; il bonus INPS Estate non è più richiedibile da metà aprile 2022.

Il bonus della Carta Giovani Nazionale è un buon modo su come risparmiare con Ryanair, così come con altri voli e mezzi per le tue vacanze. Ma solo se hai meno di 36 anni, e hai accesso all'app IO con SPID e/o CIE.

Inoltre la CGN è utile anche per molte altre agevolazioni, e non solo sui voli Ryanair. Altrimenti, se sei un lavoratore o un pensionato INPS, puoi richiedere da luglio il bonus da 200 euro, un contributo una tantum per tutte le spese, vacanze comprese.

Dovrai però presentare una Dichiarazione dei Redditi inferiore a 35.000 euro, e dovrà essere pronta il prima possibile.