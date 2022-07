Come risparmiare soldi ogni giorno in piena tempesta rincari? Semplice, basta solo affidarsi alle app mobile e a seguire qualche trucchetto facile. Come quelli che oggi ti vorremmo consigliare, e che vanno dalla semplice app su dove comprare e risparmiare soldi ogni giorno a quella che ottimizza al meglio i tuoi risparmi. In poco tempo avrai modo di mettere da parte fino a 500 euro al mese!

Come risparmiare soldi ogni giorno in piena tempesta rincari, e arrivare a mettere da parte 500 euro al mese?

Semplice, basta solo affidarsi alle app mobile e a seguire qualche trucchetto facile.

Come quelli che oggi ti vorremmo consigliare, e che vanno dalla semplice app su come risparmiare soldi ogni giorno a quella che ottimizza al meglio i tuoi risparmi, addirittura facendoteli aumentare con qualche piccolo investimento.

E se non ti fidi affatto di app mobile o di siti web, puoi sempre seguire qualche trucchetto, che, se seguito con costanza, garantisce un risparmio assicurato ogni giorno, fino a mettere da parte anche 500 euro al mese!

Ma vediamo intanto le app che puoi usare per risparmiare soldi ogni giorno.

Come risparmiare soldi ogni giorno: ecco le migliori app mobile per mettere da parte 500 euro al mese

Le app sono forse uno dei modi migliori su come risparmiare soldi ogni giorno, perché ne hai ognuna per un obiettivo specifico:

risparmiare soldi con tanto di reporting quotidiano,

con tanto di reporting quotidiano, acquistare prodotti scontati o in promozione,

scontati o in promozione, fare piani di investimento.

Nel primo caso puoi affidarti ad app mobile come Goodbudget, che ti permettono di avere ogni giorno un resoconto delle tue finanze e delle tue spese. Basterà registrarsi sull'app e mettere i dati relativi alle proprie entrate e uscite. Se invece ti affidi ad un'app come HYPE addirittura potrai registrare la tua carta. Non ci saranno addebiti, e non rischierai mai di subire alcuna clonazione o perdita di dati.

Se invece vuoi delle app per avere un piccolo aiuto su come risparmiare soldi ogni giorno, magari con l'obiettivo di avere una spesa alimentare di soli 20 euro, ci sono applicazioni come DoveConviene che ti fanno avere in un solo colpo tutte le offerte e i volantini dei supermercati della tua zona.

Altrimenti puoi sempre optare per un semplice modello di risparmio, e magari di investimento, che ti permetta di mettere da parte fino a 500 euro al mese. Ma questi ultimi purtroppo non si risolvono in un semplice click.

Come risparmiare soldi ogni giorno con un buon piano di risparmio (e di investimento) da 500 euro al mese

Un buon modo su come risparmiare soldi ogni giorno è soprattutto con un piano di risparmio e di investimento da 500 euro al mese.

Va detto però che come consiglio non sempre funziona con tutti. I modelli di risparmio devono essere il più realistici possibili, e se ti ritrovi oggi con un aumento delle spese di luce, gas, affitto e generi alimentari, è difficile rispettare un modello a percentuale fissa, come il metodo Warren o il Kakebo.

Il primo, ideato dall'accademica e senatrice statunitense, prevede un 50% dei propri introiti netti per le spese "essenziali", e il restante 50% ripartito tra "spese secondarie" (30%) e "risparmio/investimenti" (20%). Come modello può non convenire se all'improvviso ti aumenta la bolletta del 70%, e se il tuo locatore ti aumenta il canone mensile.

E questo vale anche per il Kakebo, anche se più congeniale per tempi come i nostri, con un 70% destinato alle spese essenziali e un 20% e 10% rispettivamente per "spese secondarie" e "risparmio".

Se proprio il risparmio non è congeniale, un buon modo su come risparmiare soldi ogni giorno è quello di passare direttamente all'investimento: disponi parte dei tuoi risparmi al finanziamento di attività che, nel lungo periodo, possono generarti delle entrate extra a fine mese. Esempi di investimenti possono essere:

l'apertura di un conto deposito,

l'attività di trading online,

l'iscrizione a Gimme5, che tramite microinvestimenti ti fa lievitare i tuoi risparmi.

Consigliamo caldamente quest'ultima opzione, anche perché i conti depositi non sempre convengono a chi ha pochi risparmi e nessuna intenzione a vederli vincolati per mesi (se non anni). E la stessa attività di trading online potrebbe essere pericolosa se fatta senza cognizione di causa.

Come risparmiare soldi ogni giorno guadagnando online fino a 500 euro al mese: ecco alcuni lavori che puoi fare da casa

Cosa c'è di meglio su come risparmiare soldi ogni giorno se non trovandosi qualche lavoretto da casa?

Con Internet non mancano le opportunità di portare a casa qualche piccola entrata supplementare, o addirittura di sbarcare il lunario. Oltre alla semplice vendita di piccoli prodotti d'artigianato, con siti come Etsy o Subito.it, puoi sempre produrre opere creative, come articoli, grafiche o addirittura NFT (Not-fungible token).

Se vuoi produrre articoli, puoi registrarti presso Melascrivi, e, dopo aver superato il test di valutazione, potrai cominciare a prendere commissioni a seconda del tuo livello di ranking che ti verrà assegnato all'inizio.

Se invece vuoi produrre contenuti digitali e grafici, puoi iscriversi alle piattaforme Addlance o Fiverr, e cominicare a mettere in mostra le tue creazioni digitali direttamente sulla tua vetrina online. Potresti addirittura trovare un nuovo impiego, più gratificante e remunerativo di quello che hai ora.

Oppure puoi "sfruttare" il mastodontico successo degli NFT e creare uno grazie a programmi digitali come Fotor NFT creator, per poi venderli su siti come Coinbase e OpenSea. In poco tempo potresti non avere più bisogno di andare alla ricerca di modi su come risparmiare soldi ogni giorno. Ne guadagnerai altrettanti, specie se vendi i tuoi NFT alle aste (audiction): i prezzi praticamente esplodono appena scatta un'asta.

Come risparmiare soldi ogni giorno: evita questi falsi trucchi o perderai più di 500 euro al mese

Ti consigliamo di stare attento non solo a come risparmiare soldi ogni giorno, ma anche a cosa evitare per non perdere tutto, perché non è difficile perdere anche più di 500 euro al mese di risparmi.

E perché molti trucchi e consigli possono essere controproducenti se non coincidono alla perfezione con la propria situazione economica.

Un esempio è nella spesa alimentare: perché andare in un supermercato costoso quando puoi passare al discount, che garantisce prezzi più contenuti e una qualità decisamente ottima? E se non al discount ci sono un sacco di supermercati dove fare la spesa.

Altra cosa da evitare sono i siti di abbigliamento che risparmiano sul vestiario ma "controbilanciano" sulle spese di spedizione. Ritrovarsi a spendere metà del prezzo solo per la spedizione non è il massimo del risparmio.

Oltre a ciò, consigliamo di evitare caldamente di accumulare abbonamenti singoli. Per tua fortuna ci sono servizi di sharing che permettono di ammortizzare i costi dell'abbonamento grazie alla condivisione, come nel caso dell'abbonamento Disny plus con Together Price, Spliit e Sharesub.

E ricordiamo inoltre di evitare tutte le fonti di spreco, soprattutto energetico, come possono essere gli elettrodomestici vampiri, i sistemi stand-by, oppure lo spreco idrico, che per chi ha l'allaccio all'acqua comunale sono un sacco di soldi in meno a fine mese.

Così facendo non solo non avrai trovato un modo su come risparmiare soldi ogni giorno; anzi avrai trovato un modo su come mettere da parte 500 euro al mese solo per il gusto di perderli.