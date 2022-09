Risparmiare soldi anche quando si vive da soli può non essere facile, ma se segui questi 4 trucchi potrai evitare un sacco di spese inutili. Vedremo inoltre anche su cosa stare attenti, come prodotti, luoghi dove andare a fare la spesa e voci nelle bollette luce e gas. E soprattutto vedremo cosa fare per avere il massimo del risparmio sull'affitto.

In Italia oltre 18,4 milioni di persone vivono da sole. E anche per loro l'inflazione s'è abbattuta sulle proprie spese personali e domestiche, e in maniera ancora più pesante rispetto a chi vive in coppia o in famiglia.

Secondo un'analisi della Coldiretti, un single spende in media 285 euro al mese solo per la spesa alimentare. Una famiglia di tre persone ne spende invece 184 euro. Per questo, quando si vive da soli, bisogna saper come risparmiare soldi.

E quale modo migliore per risparmiare soldi se non facendo attenzione a dove si fa a fare la spesa, cosa comprare, e soprattutto come comprare.

In molti ancora fanno una serie di sprechi che, se prima erano tollerabili per il proprio portafoglio, oggi sono inaccettabili, specie con tutti questi rincari. Prima ci fai attenzione, meglio è!

Vediamo insieme quali sono, e come evitarli per risparmiare un sacco di soldi alla fine del mese.

Come risparmiare soldi quando si vive da soli: 4 facili trucchi per evitare spese inutili

Per risparmiare soldi da single basta fare attenzione ad alcuni aspetti della propria spesa domestica. Prima di procedere all'approfondimento, è bene riassumere dove bisogna risparmiare soldi:

tipologia di spesa alimentare,

di spesa alimentare, supermercato dove fare la spesa,

dove fare la spesa, voci della bolletta luce e gas ,

, modi per pagare meno l'affitto.

Quando si vive da soli la spesa alimentare, la bolletta e l'affitto sono le principali voci da controllare, perché in molti non fanno attenzione e rischiano di trascinarsi delle spese che potrebbero evitare tranquillamente. Vediamo per primo la tipologia di spesa alimentare che ti conviene fare adesso.

Spesa settimanale (e in contanti) per risparmiare soldi come si deve

In molti credono che fare la spesa ogni giorno sia un buon modo per risparmiare soldi, quando in realtà è uno dei peggiori, in particolar modo quando si vive da soli.

Il trucco è quello di iniziare a programmare fin dall'inizio della settimana tutti i prodotti che ti servono per i successivi 6-7 giorni. In questo modo avrai un budget contenuto e la sicurezza di non buttare via troppi soldi, come potrebbe accadere se acquisti alcuni specifici prodotti alimentari.

Inoltre non fai 6-7 viaggi alla settimana da casa al supermercato, così risparmi anche carburante. La voce carburante è una spesa che bisogna assolutamente tenere in conto, specie quando si vive da soli.

Oltre a ciò, consigliamo di fare attenzione anche al modo di spendere. Utilizzare la carta potrebbe incentivarti a spendere di più, se all'interno hai tutti i tuoi risparmi. Invece, pagando in contanti, sarai "limitato" nelle spese, e non rischierai di sforare il budget settimanale.

E fai attenzione anche a dove fare la spesa, perché non sempre il supermercato è la scelta migliore se vuoi risparmiare soldi.

Il discount è la scelta migliore per risparmiare soldi, ma occhio alle confezioni

Secondo l'ultimo studio fatto dal Altroconsumo.it, il miglior rapporto qualità-prezzo è riscontrato nei discount, anche se non mancano i supermercati dove puoi risparmiare fino a 3.350 euro all'anno.

Quando si vive da soli, il modo migliore per risparmiare soldi e di fare la spesa solo presso i discount, evitando di farla in supermercati o ipermercati (se non in casi di necessità, per esempio quando ti serve un prodotto specifico ed è disponibile solo nei supermercati).

Fare la spesa al discount significa avere a disposizione prodotti di qualità ma con costi di servizio e di "marchio" pressoché inesistenti, grazie alla vendita generalizzata di sottomarchi che garantiscono una buona qualità dei prodotti ad un costo molto più contenuto, rispetto a quelli di marca.

Fai però attenzione ad eventuali confezioni con un peso leggermente diverso da quello originale. E' una pratica che molte aziende stanno facendo per ridurre i costi. Si chiama "shrinkflation", e in pratica ti ritrovi a pagare allo stesso prezzo un prodotto venduto con tot grammi in meno rispetto a prima.

Sono piccoli dettagli che non vanno tralasciati, come quelli che potresti trovare sulla tua bolletta luce e gas.

Per risparmiare soldi da single fai attenzione a questa voce sulla bolletta luce e gas

Per chi s'è trasferito in un'altra città può succedere, al primo mese in cui si vive da soli, che la bolletta luce e gas sia più alta del previsto.

E anche se adotti uno di questi trucchi per risparmiare sulla bolletta, continua ad essere alta.

Perchè? Perché non hai provveduto ad aggiornare la propria posizione anagrafica.

Nelle bollette luce e gas può venire segnalata questa voce, "Uso domestico non residente con Tariffa D3 bioraria". Significa che per la compagnia energetica tu non risulti ancora residente in quel comune. E dato che non risulti residente dovrai pagare la quota fissa da 135 euro, e senza avere accesso alle esenzioni per Canone TV e accise.

Puoi evitare questa spesa inutile provvedendo ad aggiornare la tua posizione presso l'ufficio Anagrafe competente, o inviando un autocertificazione alla compagnia, in cui attesti la tua nuova posizione.

Così facendo, la tua bolletta tornerà al precedente tariffario, e avrai avuto modo di risparmiare soldi in maniera facile e veloce.

Come risparmiare soldi sull'affitto quando si vive da soli

L'affitto è la principale spesa quando si vive da soli, anzi è quella più pesante per molti. Il primo trucco da seguire è quello di cercare una casa su misura, così spendi meno in affitto e nelle bollette luce e gas.

Se non sei interessato a condividere l'appartamento con altri, e così ridurre le spese complessive dell'affitto, puoi risparmiare soldi già in sede di contratto.

Se scegli il contratto concordato puoi avere una riduzione delle spese fiscali, sia per te sia per il proprietario di casa. Ma questo dipende anche dalla durata del tuo soggiorno. Se non è di almeno 3 anni, non potrai richiederlo.

Altrimenti un buon modo per risparmiare sull'affitto è di richiedere le varie agevolazioni e bonus disponibili sia a livello governativo (bonus affitto under 31), sia a livello comunale (contributi affitto).