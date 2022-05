Come risparmiare soldi ogni giorno? Stai pianificando l'acquisto di una nuova casa, di un'automobile, stai pensando a una famiglia, o semplicemente vuoi goderti il relax con un viaggio all'estero? Qualunque sia il tuo obiettivo, esistono dei trucchi e bonus da sfruttare per risparmiare soldi ogni giorno e ottenere un gruzzoletto interessante a fine mese. Come fare?

In una società contemporanea all’insegna dei rincari su benzina, bollette, spesa alimentare e molto altro, risparmiare soldi ogni giorno è diventata un’abitudine alla quale moltissimi italiani non possono rinunciare. Riuscire ad accantonare soldi nel proprio portafoglio per arrivare a fine mese senza arrancare è sicuramente un obiettivo ambizioso.

Qualunque sia il motivo per il quale hai deciso di risparmiare soldi – per esempio, per acquistare una casa, per avere dei figli, per viaggiare nel mondo, per organizzare il matrimonio – esistono dei consigli utili da mettere in pratica per riuscire a risparmiare e riempire il portafoglio a fine mese.

Non sempre, infatti, si conoscono i trucchi per risparmiare soldi ogni giorno: sfruttando tutti i bonus 2022, per esempio, si possono accantonare cifre interessanti in breve tempo e senza troppa fatica.

Se anche tu stai provando a risparmiare soldi, ma non sai più dove sbattere la testa, continua a leggere questa guida. Nei prossimi paragrafi ti svelo tutti i trucchi, i consigli e i bonus da sfruttare per ottenere un gruzzoletto interessante a fine mese!

Come risparmiare soldi ogni giorno con il minimo sforzo

Prima di addentrarci nei trucchi, consigli e bonus per risparmiare soldi ogni giorno e arrivare a fine mese serenamente, partiamo con qualche dato.

Come riporta l’ultimo rapporto dell’Associazione Bancaria Italiane (ABI):

a gennaio 2022 i risparmi degli italiani presso gli istituti di credito ammontano a 1.833,8 miliardi di euro, in crescita del +5,1% rispetto all’anno scorso.

Risparmiare soldi, nello stato attuale, è diventato un comportante sempre più seguito dalla maggior parte degli italiani.

A conferma di questa tesi, riportiamo anche l’indagine di Nomisma, secondo al quale solo 1 italiano su 4 quest’anno spenderà di più rispetto al 2019.

Il motivo è presto detto: non solo la pandemia di Covid-19 ha impoverito moltissime famiglie, ma ora anche tutti i rincari sui prezzi di generi alimentari, bollette e materie prime stanno gravando sulle spalle dei nuclei familiari già in difficoltà.

Anche per questo motivo il Governo Draghi ha confermato almeno una quarantina di bonus 2022: vediamo quali sono le agevolazioni da sfruttare per risparmiare soldi ogni giorno senza fatica.

Come risparmiare soldi sfruttando i bonus

A partire dal 2020, con lo scoppio della pandemia di Covid-19, l’ex Governo guidato da Giuseppe Conte aveva introdotto una valanga di bonus e agevolazioni per le famiglie, per il lavoro, per le imprese e per tutti.

Ad oggi tutti i bonus 2022 sono circa una quarantina, ma sfruttando alcune agevolazioni in particolare puoi arrivare a risparmiare moltissimi soldi in pochissimo tempo. Come fare?

Anzitutto, se la tua famiglia possiede un ISEE basso o se all’interno del nucleo familiare ci sono dei figli a carico, puoi contare su una serie di agevolazioni.

Per esempio, dal 1° gennaio 2022 puoi richiedere l’assegno unico e universale per i figli fino a 21 anni, con importi variabili in base al reddito. E se hai difficoltà con le diverse voci di spesa quotidiana, puoi richiedere sconti per luce e gas, bonus affitto e buoni spesa 2022 direttamente al tuo Comune di residenza.

Se, invece, nel tuo nucleo familiare non vi sono figli a carico oppure se vivi da solo, hai diritto a tutti i bonus single introdotti e confermati dal Governo per risparmiare su tutte le voci di spesa che ogni giorno devi sostenere.

Fortunatamente, oltre ai numerosi bonus 2022 e alle agevolazioni destinate alle famiglie e alle imprese, esistono anche altrettanti trucchi e consigli che ti permettono di risparmiare soldi ogni giorno con il minimo sforzo. Vediamone alcuni.

Come risparmiare soldi: pianifica i tuoi obiettivi

La prima cosa da fare quando decidi di risparmiare soldi è capire il motivo per il quale stai iniziando a risparmiare. Fissa i tuoi obiettivi in modo da chiarire a te stesso il motivo per cui devi impegnarti a risparmiare soldi.

Per esempio, se sei un giovane alla ricerca della propria indipendenza potresti aver deciso di risparmiare soldi per affittare o comprare una casa, oppure per formare una famiglia e avere dei figli.

Se, invece, hai già un’abitazione di proprietà e una famiglia, potresti voler risparmiare per arrivare a fine mese senza arrancare oppure per acquistare una nuova automobile familiare: anche questo obiettivo è da fissare chiaramente prima di iniziare il percorso di risparmio.

Infine, potresti aver deciso di iniziare a risparmiare soldi per viaggiare in tutto il mondo: quale miglior modo per rilassarsi e godersi la vita?

Come risparmiare soldi: fissa un budget

In secondo luogo, per iniziare a risparmiare soldi è importante fissare dei budget: solo tu conosci le tue entrate e le tue uscite, ma hai il potere di modificare solo la seconda voce.

In questo caso dovrai distinguere le entrate fisse da quelle variabili, così come le uscite fisse da quelle variabili. Lo stipendio, per esempio, è un’entrata fissa, mentre l’affitto è un’uscita fissa; il ritorno di un deposito vincolato è un’entrata variabile, mentre una cena al ristorante è un’uscita variabile. E così via.

Se hai intenzione di risparmiare soldi ogni giorno, dovrai limitare le spese variabili: potrai concederti, per esempio, una cena al ristorante ogni mese, oppure lo shopping solo per un paio di volte al mese. In questo modo potrai accumulare denaro e risparmiare velocemente.

Come risparmiare soldi: la regola del 50/30/20

Se hai intenzione di risparmiare soldi puoi sfruttare la regola del 50/30/20, elaborata da Elizabeth Warren, docente dell’Università di Harvard: come funziona?

Il trucco sta nel suddividere le tue disponibilità economiche in tre parti:

il 50% da destinare alle spese fisse ed essenziali (l’affitto o la rata del mutuo della casa, la spesa al supermercato, ecc);

il 30% da destinare alle spese secondarie (per esempio la cena al ristorante o lo shopping);

il 20% da accantonare come risparmio.

Seguendo questo semplice schema riuscirai a risparmiare soldi con costanza e risultati.

Come risparmiare soldi: la regola delle 48 ore

Un altro trucco da tenere presente per risparmiare soldi è la regola delle 48 ore: in che cosa consiste?

Puoi concederti l’acquisto di beni non essenziali – come la solita cena al ristorante o il vestito che hai adocchiato in vetrina la scorsa settimana – solo a distanza di 48 ore dal precedente.

Se, quindi, l’ultimo acquisto è stato fatto oggi, per i successivi due giorni dovrai cercare di resistere ad ogni tentazione. In questo modo potrai anche ridurre il numero di “acquisti impulsivi” effettuati per rabbia o dispiacere.

Come risparmiare soldi: il sistema delle buste

Infine, esiste un altro interessante consiglio da mettere in pratica per risparmiare soldi ogni giorno: il sistema delle buste. Si tratta di uno dei metodi più antichi tra quelli utilizzati per accantonare denaro. Come funziona?

Procurati almeno una trentina di buste da numerare con una penna: ciascuna di esse andrà aperta in un momento diverso. Puoi decidere di aprirne una a settimana, oppure due a settimana: spetta a te decidere.

Una volta estratta, in ogni busta andrà inserita la somma di denaro corrispondente al numero sopra riportato: in questo modo potrai accumulare un gruzzoletto interessante ogni mese e potrai risparmiare soldi senza rinunziare al divertimento.