Se vuoi fare una vacanza ma non hai ancora abbastanza soldi, non ti rimane altro da fare che cominciare a risparmiare soldi per un viaggio! Ecco come fare, grazie a questi cinque semplici consigli e con l'aiuto di questo bonus vacanze, che vedremo insieme a fine articolo!

Se stai progettando da tempo un viaggio ma a causa di inflazione, guerra e carburante ti ritrovi con pochi soldi, grazie a questi consigli potrai risparmiare soldi a sufficienza per farti un bel viaggio.

In molti non vogliono rinunciare alla propria vacanza, specie dopo due anni di Covid. E anche se ci troviamo in balìa di una crisi che non fa altro che peggiorare di giorno in giorno, per fortuna oggigiorno non mancano le offerte low-cost o last-minute, anche se ognuna di loro ha pregi e difetti.

Oltre a questi consigli ti vogliamo segnalare un interessante bonus vacanze, che potrebbe fare al caso tuo, a patto che tu rispetti una serie di requisiti.

Ma lo vedremo meglio alla fine dell'articolo. Intanto vediamo insieme come risparmiare soldi per un viaggio!

Come risparmiare soldi per un viaggio: pianifica la tua meta!

Il miglior modo su come risparmiare soldi per un viaggio è prima di tutto sapere dove andare in vacanza. Ci sono posti per cui è praticamente impossibile risparmiare, a meno di non aver già acquistato un pacchetto vacanze o avere siglato un accordo con un'agenzia di viaggio.

Tutte proposte che in genere non garantiscono sempre il massimo del risparmio. Anzi, rischi di ritrovarti nel bel mezzo della vacanza a dover affrontare delle spese impreviste non coperte da contratti e pacchetti.

Per questo bisogna sapere bene dove si vuole andare. Consigliamo infatti di puntare a mete di villeggiatura non necessariamente di serie A, o con un'altissima affluenza turistica. Sono mete in cui i prezzi, specie durante l'alta stagione, tendono non ad aumentare, ma ad esplodere!

Altro consiglio utile è quello di evitare assolutamente i periodi storicamente più gettonati per le vacanze, come ad esempio la seconda metà di luglio e (quasi) tutto il mese di agosto. Anche in questo caso, ti ritroveresti con dei prezzi assurdi, possibili solo per chi non ha bisogno di risparmiare soldi per un viaggio.

Se invece il tuo obiettivo è quello di puntare non solo ad una meta turistica VIP, ma anche a passarci la vacanza durante l'alta stagione, dovrai cominciare a tagliare le spese.

Come risparmiare soldi per un viaggio: pianifica il budget!

Per risparmiare soldi in vista di un viaggio, specie in zone abbastanza care, bisogna cominciare a tagliare le spese, e non solo quelle che dovrai affrontare in vacanza.

Se hai già trovato la meta, dovrai prima di tutto:

stabilire un budget, partendo dai tuoi risparmi;

un partendo dai tuoi risparmi; stabilire quali spese siano necessarie, e quali no.

Consigliamo di provvedere alla creazione di un budget viaggio-vacanze a distanza di mesi dalla partenza, o addirittura di crearlo ogni anno, così da aver modo di risparmiare il più possibile senza farsi mancare nulla.

Una volta stabilito il budget, se la quota non è stata ancora raggiunta, dovrai provvedere a ridurre le spese domestiche. Avevamo visto in un articolo come arrivare a fine settimana con una spesa di 20 euro, o come utilizzare le app per ristoranti per mangiare fuori spendendo poco o nulla.

Ci sono tantissimi modi per risparmiare, anche sulla benzina e sui voli. Ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra sezione Risparmio: troverai un sacco di articoli in merito.

Con questi trucchetti potrai raggiungere facilmente la quota prestabilita per il budget del tuo viaggio.

Oltre a questo, se hai dei vizi, forse conviene cominciare a ridurli.

Come risparmiare soldi per un viaggio: taglia le spese superflue!

Se vuoi risparmiare soldi per un viaggio, e hai già pianificato il budget e le spese domestiche che puoi ridurre, devi provvedere anche a tagliare le spese superflue, come possono essere alcol, sigarette o servizi di "lusso", come la TV satellitare o abbonamenti vari.

Ma solo se non hai raggiunto il tuo budget con il solo risparmio domestico.

Anche se, va detto, privarsi di alcol e sigarette può convenire non solo alla propria salute, ma anche al proprio portafogli. Ad una media quotidiana di 5-6 euro, tra sigarette e alcol, in un mese avresti ben 150-180 euro già risparmiati, e in un anno anche 1.800 euro, se non 2160 euro risparmiati.

Più una salute decisamente migliore.

Altrimenti, se hai raggiunto il massimo possibile per la tua vita domestica, dovrai puntare a tagliare le spese del viaggio stesso.

Come risparmiare soldi per un viaggio: utilizza mezzi di trasporto low-cost!

Uno dei modi più veloci su come risparmiare soldi per un viaggio è tagliando le spese del viaggio stesso, tipo cercando tratte o voli low-cost, o last-minute, o addirittura, nel caso dei voli stessi, offerte "error-fares".

Però bisogna fare attenzione agli eventuali "contro" di queste offerte. I voli low-cost di solito garantiscono un prezzo stracciato anche per destinazioni estese, ma potrebbero non garantire un ottimo servizio a bordo.

Di contro, il last-minute garantisce lo stesso servizio di un biglietto costoso, ma con un prezzo ridotto per via della disdetta improvvisa del precedente acquirente, e della necessità da parte della compagnia di vendere il biglietto.

E' ovvio che come biglietto è disponibile solo per poche ore, se non pochi minuti: bisogna avere praticamente la stessa fortuna che serve per avere un biglietto "error-fares".

Quest'ultimo è un biglietto che ha questo prezzo stracciato solo per un errore del sistema. Come tipologia di biglietto è molto rara, di solito le compagnie se ne accorgono velocemente ed eliminano il biglietto in tempo. Ma se riesci ad acquistarlo in tempo, la compagnia dovrà accettarti a bordo.

Se vuoi evitare di impazzire per cercare la migliore offerta online per i voli, potresti valutare l'idea di fare un viaggio in compagnia.

Come risparmiare soldi per un viaggio: condividi la tua vacanza!

Un buon modo su come risparmiare soldi per un viaggio è anche quello di progettare un viaggio in gruppo. Oltre al fatto di stare insieme, il risparmio del viaggio in gruppo è evidente: tutte le spese potranno essere divise, e tutti potranno risparmiare senza farsi mancare nulla.

O ancora meglio, si possono utilizzare servizi aggiuntivi che altrimenti non si potrebbero usare da soli senza spendere grosse cifre, come il caso dell'auto vacanza. Utilizzandola in un viaggio di gruppo, i costi per il noleggio verrebbero ammortizzati facilmente.

Va detto però che non sempre hotellerie o compagnie di viaggi siano disposte a fare "offerte comitiva". Anzi, in alcuni casi potrebbero giocare sporco, e aumentare i costi.

Se anche con il sistema del viaggio a gruppo non riesci a garantire alcun risparmio, l'unica soluzione è cercare più soldi, così da compensare le spese.

E forse li puoi trovare col bonus vacanze.

Come risparmiare soldi per un viaggio col bonus vacanze! Ecco come funziona

Come risparmiare soldi per un viaggio se non utilizzando il bonus vacanze? Ci teniamo però a precisare che il bonus vacanze in questione non è altri che la Carta Giovani Nazionale.

E' una carta digitale prevista per tutti i giovani che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero gli under 36. Con questa, potrai accedere anche a sconti e agevolazioni per il viaggio aereo, come avevamo visto in un recente approfondimento.

Anche se limitato alla sola popolazione giovanile, non servirà presentare alcun ISEE, ma solo l'accesso all'app IO, previa registrazione tramite

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Se vuoi saperne di più in merito alle offerte vacanze, ti consiglio l'approfondimento a cura di Achiropita Cicala.

Anche perché altri bonus vacanze non sono attualmente disponibili. Quello del 2021 è ormai scaduto da un anno. e anche il bonus vacanze INPS, per i figli di pensionati di alcune casse previdenziali, non è più accessibile da metà aprile 2022.