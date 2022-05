In questo periodo di rincari, molti sono i cittadini che si chiedono come risparmiare sulla spesa o come comprare tutto ciò di cui c’è bisogno con una spesa di 20 euro o poco più. Ci sono alcuni trucchi che possono aiutare a salvare il portafoglio e anche alcuni bonus pensati proprio per le spese alimentari.

Oltre alle conseguenze della pandemia, in questo periodo di ripresa economica, tanto da parte delle aziende, quanto da parte delle famiglie, lo scoppio della guerra in Ucraina ha contribuito all’insorgere di ulteriori problemi. L’inflazione e le conseguenze delle sanzioni alla Russia hanno portato i prezzi ad aumentare ulteriormente.

Se il governo, da un lato, sta cercando di far fronte ai rincari, per esempio mettendo a disposizione bonus benzina, almeno per i lavoratori dipendenti, o andando a potenziare alcune misure già esistenti, allargando la platea dei beneficiari dei bonus sociali per risparmiare sulle bollette, dall’altro i cittadini possono adottare strategie e trucchi per ottenere un risparmio sulle spese quotidiane.

Dopo i consigli per risparmiare sulla bolletta dell’energia rivolti a tutti i cittadini Europei, è bene anche porre la propria attenzione sui metodi utili per risparmiare anche sulla spesa alimentare.

Benché possa apparire banale, ci sono alcune accortezze da mettere in atto che ci permettono di comprare ciò di cui abbiamo realmente bisogno spendendo poco più di 20 euro a settimana.

Inoltre, non bisogna mai dimenticare che, anche per le spese alimentari, ci sono alcune misure statali che possono aiutarci a ottenere importanti risparmi.

Come risparmiare sulla spesa e spendere 20 euro a settimana grazie a una buona organizzazione

Il primo passo per risparmiare sulla spesa alimentare e riuscire a spendere poco meno o poco più di 20 euro a settimana è avere una buona organizzazione. Cosa significa? Ci sono alcune azioni da compiere che possono salvare le tasche:

preparare sempre la lista della spesa; controllare quali alimenti sono già presenti nel frigo; non farsi trascinare dalle tentazioni.

Molto spesso capita che, andando al supermercato, ci si perda tra i tanti scaffali e si segua più “l’istinto del momento” che le esigenze reali. Questo accade, soprattutto, quando prima di recarsi a fare la spesa non si è aperto il frigo per controllare quali alimenti ci sono già e quali, invece, servono. Questo ci porta ad acquistare senza un’organizzazione, magari comprando più volte uno stesso prodotto perché non sapevamo fosse già nella nostra credenza e, di conseguenza, a spendere molto di più.

Un buon metodo per evitare che tutto ciò accada è preparare la lista della spesa ogniqualvolta ci si rechi al supermercato. Il momento in cui si stila la lista ci porta a controllare quali sono gli alimenti di cui già disponiamo, ci aiuta a immaginare le combinazioni di diversi alimenti da preparare in settimana e creare un’organizzazione ben definita di ciò che andremo a comprare.

È chiaro che la lista funga da semplice guida e si possa pur sempre verificare uno strappo alla regola, ma punto fondamentale è non cedere sempre alle tentazioni. E, per farlo, esistono alcuni trucchi.

Come risparmiare 20 euro a settimana sulla spesa: non cedere alle tentazioni

Ognuno di noi è portato a cedere a qualche tentazione mentre ci si aggira tra gli scaffali del supermercato. D’altra parte, esistono particolari tecniche di marketing che fanno leva proprio sui nostri desideri, anche quelli più inconsci.

Se non è grave cedere a una tentazione di tanto in tanto, può esserlo fare l’intera spesa guidati esclusivamente dagli stimoli esterni e da scelte dettate da packaging invitanti.

Una prima difesa, come abbiamo visto, è la preparazione della lista della spesa che, già di per sé, ci aiuta a prendere consapevolezza e a dirci di no quando sappiamo che un certo prodotto, per quanto ci sembri di desiderarlo, non è necessario. Ma un aspetto davvero importante da tenere in considerazione è evitare di recarsi al supermercato se si ha molta fame.

La sensazione di fame potrebbe portare ad acquisti compulsivi, a scelte prese su due piedi e, da non sottovalutare non solo per le tasche, ma anche per la salute, all’acquisto di cibi spazzatura.

Inoltre, benché fare la spesa accompagnati da un familiare o anche dai propri bambini renda la visita al supermercato più piacevole, è pur vero che la tentazione potrebbe colpire uno dei nostri accompagnatori, rendendo vani i nostri sforzi di comprare solo ciò che è necessario.

Soprattutto, attenzione al momento in cui si arriva alla cassa. È proprio lì che vengono più spesso posizionati dolci, caramelle o altri prodotti a basso costo che fanno gola. Anche se si tratta solo di qualche euro in più, è importante riconoscere che non sempre si ha bisogno di cedere a questa tentazione.

Come risparmiare sulla spesa con le offerte

Sicuramente un buon metodo per risparmiare sulla spesa e arrivare a spendere 20 euro settimanali è controllare le diverse offerte e sfruttare i coupon.

Anche in questo caso, però, non mancano le insidie. Per prima cosa, è sempre bene non far trascorrere troppi giorni dall’avvio dell’offerta con il rischio di trovare gli scaffali vuoti. In secondo luogo, le offerte non legittimano a comprare di tutto solo perché a prezzo scontato.

Insomma, anche quando si approfitta di sconti sui prodotti è bene riempire il carrello con coscienza: anche se ci sono prodotti a basso costo, se non ce n’è realmente necessità, è meglio lasciarlo sullo scaffale.

Come risparmiare sulla spesa con un bonus statale, ma non per tutti

Per risparmiare sulla spesa non ci sono solo trucchi e strategie che aiutano ad acquistare solo i beni davvero necessari. Esistono alcune misure varate dal governo che hanno l’obiettivo di tendere una mano ai cittadini che si trovano in maggiori difficoltà economiche e che sono pensate proprio per offrire un aiuto economico per risparmiare sulle spese alimentari.

È chiaro che molti di questi bonus siano indirizzati a chi si trova in condizioni economiche poco favorevoli e, quindi, non sempre disponibili per estese fasce di popolazione.

È il caso, per esempio, della Carta acquisti, strumento riconosciuto solo a cittadini con meno di 3 anni e con più di 65 anni. Si tratta di una vera e propria carta elettronica che viene ricaricata ogni due mesi dallo Stato con un importo di 80 euro che può essere speso sia per acquistare generi alimentari che per pagare farmaci e bollette.

Per ottenere la Carta acquisti, oltre a rientrare tra i requisiti anagrafici, è importante non superare alcune soglie ISEE. Tutte le informazioni su questo bonus statale vengono fornite dal Mef.

Come risparmiare sulla spesa con i bonus erogati dai Comuni

A più ampio raggio di azione sono, invece, i bonus spesa erogati dai Comuni. Questi bonus sono stati confermati dal decreto Sostegni bis nel 2021, ma poiché le risorse non si sono esaurite del tutto, c’è la possibilità di utilizzare i bonus spesa anche nel 2022.

Non ci sono requisiti, nè importi standard per i bonus spesa. Ogni Comune decide in autonomia se prevedere l’estensione dei bonus a una più ampia fetta di popolazione, riducendone l’importo dei buoni erogati, o, al contrario, stabilendo dei requisiti più stringenti per destinarli principalmente alle famiglie che si trovano in maggiori difficoltà economiche. Normalmente, comunque, gli importi si aggirano tra i 100 e i 200 euro.

Per richiedere i bonus spesa nel 2022 ci si deve collegare al sito del proprio Comune di residenza, verificare i requisiti e inviare la domanda. Dal momento che le risorse potrebbero esaurirsi in fretta, è consigliabile inviare in tempi brevi la propria richiesta.