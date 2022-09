Puoi risparmiare sulla spesa online e metterti da parte un sacco di soldi, se fai attenzione a dove fare la spesa e cosa comprare, perché ci sono un sacco di prodotti che vanno evitati, e altri che invece non devono mancare in casa. Ecco tutto quello che c'è da sapere

In tempo di rincari bisogna cominciare a risparmiare su molte cose, e non solo sulla bolletta luce e gas o sul carburante dell'auto.

Se riesci a risparmiare sulla spesa puoi tenerti da parte centinaia di euro al mese, e senza rinunciare a nulla, se sai dove andare a fare la spesa, e cosa comprare.

Comprare direttamente nei supermercati o nei discount non sempre conviene, mentre in tempi di caro carburante e caro spese è meglio risparmiare sulla spesa facendola online, e facendo attenzione a cosa comprare.

Con la spesa online riesci a risparmiare soldi e carburante in un colpo solo, e se ti limiti ad acquistare solo alcuni prodotti potrai evitare di sperperare troppi soldi.

Ma questo lo vedremo meglio in fondo. Intanto vediamo quali trucchi e consigli seguire per risparmiare sulla spesa online.

Come risparmiare sulla spesa online: trucchi e consigli su dove e cosa comprare

Per risparmiare sulla spesa online bisogna tenere d'occhio questi tre principali aspetti, che insieme ti permetteranno di portare a casa il massimo del risparmio:

dove fare la spesa,

cosa evitare,

cosa comprare.

Dato che parliamo di "spesa online", bisognerà fare attenzione ai siti e alle app che ti permettono appunto di risparmiare sulla spesa online, anche attraverso sconti e coupon vari.

Nel caso dei prodotti, ci sono una serie di prodotti che vanno assolutamente evitati, perché non fanno altro che farti buttare un sacco di soldi. In questo caso, come valida alternativa, ti consigliamo di concentrarti in alcuni prodotti, che al momento non costano troppo.

Come risparmiare sulla spesa online grazie a siti e app

Per risparmiare sulla spesa online oggi giorno puoi affidarti a tantissimi siti e app, così con pochi click hai già fatto la tua spesa, senza dover nemmeno uscire di casa.

In genere puoi affidarti ai siti e alle app delle principali catene dei supermercati, come Esselunga, Coop e Conad. Oltre al vantaggio di avere la lista completa dei loro prodotti disponibili anche per la spesa online, potrai richiedere la spedizione a casa, così potrai risparmiare sulla spesa online e sul carburante.

Ma se vuoi avere il massimo del risparmio dovrai cercare anche le varie offerte e sconti disponibili anche online.

In questo caso consigliamo di affidarsi a DoveConviene, un'app che puoi scaricare fin da subito, e che ti segnalerà tutte le migliori offerte e gli sconti per ogni supermercato o discount.

Inoltre, se non vuoi rinunciare alla spesa direttamente al supermercato, DoveConviene ti segnala tutti i supermercati che fanno al momento promozione sui propri prodotti, e che distano pochi chilometri da casa tua. Basta attivare il GPS e in pochi secondi avrai la lista completa.

Altrimenti, come alternativa a DoveConviene, c'è Myfoody, che ti segnala le offerte sui prodotti con scadenza ravvicinata presso le maggiori catene di supermercati, facendoti acquistare a prezzo ridotto tutti i prodotti che dovranno essere consumati a stretto giro.

Leggi anche: Con questa nuova app puoi risparmiare coi coupon fino ad avere la spesa gratis

Come risparmiare sulla spesa online: cosa non conviene comprare

Ci sono dei prodotti che vanno assolutamente evitati, perché ora come ora sono solo un grosso spreco per le proprie tasche. E se si vuole risparmiare sulla spesa online, bisogna al massimo trovare dei validi sostituti a questi prodotti:

salse e condimenti,

prodotti preconfezionati,

gelati,

bevande analcoliche,

merendine e dolciumi vari.

Per fortuna non mancano dei validi sostituti a tutti questi prodotti, come (a titolo d'esempio) utilizzare l'olio di semi di girasole o l'aceto di vino, al posto dell'olio di oliva o dell'aceto balsamico.

Oppure comprare prodotti sfusi che puoi preparare direttamente a casa, risparmiando sul costo di servizio per il preconfezionamento. E questo vale anche per le bevande analcoliche: puoi farti a casa il tuo té grazie a dei preparati fai-da-te.

Mentre nel caso di merendine, dolciumi o gelati vari, si potrebbe optare per le confezioni famiglia, che costano meno e durano di più nel tempo. Anche se il consiglio migliore sarebbe quello di evitarli, se vuoi risparmiare sulla spesa online.

Leggi anche: Questi generi alimentari ti svuotano il portafoglio: ecco la top 10 dei cibi più costosi

Attento a questi prodotti, non devono mancare in casa

Ovviamente ci sono dei prodotti che vanno sempre comprati, e non solo perché ti permettono di risparmiare sulla spesa online, ma anche perché ti aiutano a ridurre il tuo consumo di gas domestico. I prodotti in questione sono:

cibo inscatolato,

frutta e verdura di stagione,

pasta e pane,

farina e lievito.

In tempi di rincari, soprattutto per quanto riguarda il gas, acquistare prodotti inscatolati ti permette di cucinare senza dover accendere i fornelli (o utilizzandoli per pochi minuti), così come utilizzare frutta e verdura di stagione.

In certi casi la frutta e la verdura possono avere dei grossi sconti se sono vicini alla scadenza: questo aspetto va considerato se si vuole risparmiare sulla spesa online.

Avere in casa la farina e il lievito addirittura potrebbe diventare un grosso risparmio, perché potresti farti in casa la pasta e il pane, senza dover andarli a comprare.

Ricordiamo inoltre di acquistare prodotti fuori marchio, se possibile: in genere hanno un prezzo più contenuto, ma occhio ai casi in cui ti viene venduto un prodotto con un peso diverso rispetto a quello originario. Fai sempre attenzione anche al peso, altrimenti ti tocca spendere di più e avere meno.

Leggi anche: Come risparmiare in cucina e salvare i tuoi soldi con questi semplicissimi consigli