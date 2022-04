Mare o montagna? Per quest'anno puoi risparmiare fino a 2.000 euro con almeno 3 bonus vacanze 2022 confermati da INPS e Draghi: quali sono e come sfruttarli? L'estate è alle porte: hai già prenotato il tuo soggiorno? Ecco pronti alcuni consigli per godersi l'estate e le vacanze senza limiti sul portafoglio: tutti i bonus che puoi richiedere.

La bella stagione è ormai alle porte e moltissimi italiani stanno iniziando a pensare dove trascorrere le vacanze estive. A causa dei numerosi rincari, però, i costi di un soggiorno in Italia o all’estero sono in aumento di circa il 15% secondo Codacons: è possibile risparmiare sulle vacanze senza rinunciare al relax?

Seguendo alcuni trucchi e consigli, oltre a sfruttare i bonus vacanze, si possono risparmiare fino a 2.000 euro sulle spese relative all’alloggio (hotel, residence, case vacanza, bed&breakfast, campeggi), sui trasporti, sugli extra, e molto altro ancora. Il tutto senza dover rinunciare a relax.

Ci sono almeno 3 bonus che permettono di risparmiare sulle vacanze: quali? Ecco quali agevolazioni puoi sfruttare per l’estate, e quali consigli utili puoi seguire per non rinunciare alle tue vacanze!

Risparmiare sulle vacanze: come fare?

L’estate è sempre più vicina: hai già deciso se prenotare le tue vacanze al mare o in montagna? Ci sono una serie di bonus e consigli da mettere in atto per risparmiare sulle vacanze per tutto l’anno e in qualsiasi luogo. Bisogna fare i conti, però, con prezzi in salita per il 2022.

A lanciare l’allarme rincari anche sulle vacanze estive è stata Codacons, sulla base dei dati Istat sulla crescita dei listini:

La spesa per le vacanze estive degli italiani potrebbe crescere anche del 15%.

Le vacanze 2022 saranno un lusso che pochi potranno permettersi? Purtroppo Codacons ha già fatto alcune stime:

una vacanza di 10 giorni costerà quest'anno fino al +15%, (…) passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai 1.145 euro del 2022, con un incremento che sfiora quota +150 euro pro capite.

Ma risparmiare sulle vacanze e sulle spese relative ad alloggio, trasporti, cibo ed extra è possibile: ecco quali sono i bonus vacanze da sfruttare per godersi il meritato relax!

Risparmiare sulle vacanze: tutti i bonus da non perdere!

Ci sono almeno 3 bonus da non perdere per l’estate 2022: oltre ai bonus vacanze INPS 2022, altrettante agevolazioni riguardano i giovani e le famiglie.

Per esempio, grazie ai bandi Estate INPSieme 2022 i giovani e i pensionati hanno la possibilità di ottenere da 800 euro fino a 2.000 euro di contributo da spendere per i propri soggiorni, in Italia o all’estero, nei mesi compresi tra giugno e settembre.

I giovani, inoltre, hanno diritto a una serie di sconti e agevolazioni con la Carta Nazionale Giovani introdotta all’inizio del 2022: ci riferiamo a vantaggi sui trasporti, sulle strutture ricettive in Italia e all’estero, sulle crociere, sulle attività e sui luoghi della cultura.

Infine, il bonus terme è stato confermato fino al 30 giugno 2022: tutte le famiglie o i soggetti che sono riusciti a ottenere il voucher da 200 euro possono sfruttare gli ingressi gratuiti presso i centri termali di tutta Italia anche in estate.

Ma scendiamo più nel dettaglio e scopriamo come funzionano questi bonus e quanto permettono di risparmiare sulle vacanze estive.

Risparmiare sulle vacanze: bonus INPS fino a 2.000 euro!

Il bonus vacanze previsto dal Decreto Rilancio fino a 500 euro per le famiglie non è stato confermato per il 2022, ma esistono altrettanti contributi erogati dall’INPS.

Sono tre i bonus vacanze INPS da sfruttare per risparmiare sulle spese dei soggiorni in Italia o all’estero per la prossima estate.

Il primo è il bonus vacanze INPS per i giovani studenti, che si divide in soggiorni in Italia (con contributi da 600 euro fino a 1.000 euro), oppure soggiorni all’estero (con contributi fino a 2.000 euro). Mentre il primo è destinato ai più piccoli, il secondo si rivolge agli studenti delle scuole superiori con meno di 20 anni. La scadenza per presentare la domanda, purtroppo, è scaduta il 22 aprile scorso.

Il secondo bonus vacanze INPS, invece, riguarda i pensionati e le loro famiglie: si possono ottenere da 800 euro a 1.400 euro da spedente per soggiorni in Italia con il proprio coniuge ed eventuali figli a carico. In questo caso la domanda per ottenere il bonus vacanze è scaduta il 15 aprile 2022.

Infine, INPS dovrebbe pubblicare anche un bonus vacanze “Casa del Maestro” per gli insegnanti, valido per soggiorni presso i luoghi indicati dall’Istituto per la prossima estate.

Risparmiare sulle vacanze con la Carta giovani nazionale: quali sono le agevolazioni?

Sono ancora attivi, invece i bonus e le agevolazioni offerte dalla Carta Giovani Nazionale: per risparmiare sulle proprie vacanze si possono sfruttare le aziende partner dell’iniziativa.

La Carta Giovani Nazionale, infatti, è dedicata a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni e si può attivare gratuitamente dall’applicazione IO, in pochissimi minuti.

Grazie a questa card, che ha un formato virtuale, si possono ottenere sconti sui trasporti, ma anche sui viaggi, sugli alloggi in Italia e all’estero, sulle crociere con le compagnie aderenti, e su moltissimi altri luoghi della cultura (musei, mostre, eventi culturali).

Per scoprire tutte le aziende che hanno aderito alla Carta Nazionale e per iniziare a risparmiare sul tu prossimo viaggio, affrettati ad attivare la card. I vantaggi sono validi fino al compimento del 36esimo anno di età del titolare.

Risparmiare sulle vacanze: bonus terme fino a giugno!

E sempre nell’ottica di risparmiare sulle vacanze estive ci sono importanti novità: il Governo ha deciso di prorogare la validità di un bonus 200 euro senza ISEE fino al 30 giugno 2022. Come funziona?

Stiamo parlando del bonus terme, l’agevolazione erogata lo scorso novembre che ha permesso ai cittadini di ottenere un rimborso al 100% del biglietto di ingresso presso uno degli oltre 190 centri termali aderenti in tutta Italia. La piattaforma di Invitalia ha erogato i buoni l’8 novembre 2021, ma numerosi decreti governativi hanno poi esteso le scadenze di questi ultimi.

Inizialmente la validità del voucher era di 60 giorni, fino all’8 gennaio, ma ad oggi è possibile sfruttare il bonus terme fino al 30 giugno 2022 per godersi le vacanze e risparmiare sulle cure termali. Un’occasione perfetta, ma solo per pochi.

Non sono aperte nuove domande: la proroga riguarda solo i voucher emessi a novembre 2021 e non ancora utilizzati.

Come risparmiare sulle vacanze: 5 consigli utili

Arriviamo, infine, a descrivere alcuni consigli utili per risparmiare sulle vacanze senza rinunciare al relax e alla pausa estiva. Come fare?

La prima cosa da tenere in considerazione per risparmiare sulle vacanze è la pianificazione del viaggio con anticipo: molto spesso, per le prenotazioni anticipate anche di diversi mesi, le agenzie e le strutture stesse offrono prezzi imbattibili e vantaggiosi. Se si ha la possibilità di avere date flessibili per la partenza, questa soluzione è ideale.

In secondo luogo, anche la scelta della meta è altrettanto importante e determinante per risparmiare: scegliere un paese vicino a una grande città, potrebbe aiutare a risparmiare qualche soldo sull’alloggio, senza rinunciare alla vicinanza e alle comodità offerte dal centro cittadino.

Si possono prenotare anche delle case vacanza o delle soluzioni alternative agli hotel: in questo modo non solo si gode di maggiore flessibilità negli orari dei pasti, ma si può anche risparmiare sui prezzi.

Inoltre, viaggiare in un determinato periodo può portare un innalzamento dei prezzi del soggiorno: per risparmiare sulle vacanze, quindi, sarebbe opportuno evitare le settimane centrali di luglio, oppure la settimana di Ferragosto. Anche i mesi di giugno e settembre sono perfetti per godersi il mare o la montagna a prezzi decisamente più vantaggiosi.

Infine, nella pianificazione del proprio viaggio è buona regola affidarsi il meno possibile alle agenzie di viaggio, che potrebbero applicare tariffe aggiuntive per i servizi offerti. Ad oggi, grazie al web, tantissime piattaforme e applicazioni permettono di scoprire luoghi nuovi e strutture ricettive da contattare direttamente per le prenotazioni.