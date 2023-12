Vuoi risparmiare su riscaldamento? Scopri come si riscaldano i Paesi del Nord Europa

Le temperature invernali registrate nel nostro Paese sono di gran lunga superiori rispetto a quelle che, ogni anno, si registrano in Nord Europa.

È vero che, seppur più alte, le temperature invernali ci costringono a far riscorso a termosifoni, stufe e quant’altro per riscaldare le nostre case, ma è altrettanto vero che le temperature raggiunte in Paesi come la Svezia e la Norvegia sono davvero prive di paragone con le nostre.

Questi Paesi possono essere tenuti in considerazione come esempio da coloro che intendono risparmiare sul riscaldamento. In Nord Europa, dato il freddo eccessivamente rigido, è importantissimo utilizzare i sistemi di riscaldamento più efficienti.

Al contempo, Paesi come la Norvegia e la Svezia sono anche virtuosi perché, nonostante si difendano dal freddo, lo fanno in maniera sostenibile.

Scopriamo quindi come si riscaldano i Paesi del Nord Europa, da prendere come esempio per riscaldare le nostre case in maniera efficiente, possibilmente utilizzando fonti di energia pulita.

Come si riscaldano i Paesi del Nord Europa: l’importanza delle pompe di calore

Innanzitutto, i Paesi del Nord Europa fanno ampio utilizzo di pompe di calore. Ricordiamo infatti che Svezia e Norvegia, complici gli inverni rigidi che rendono necessaria l’adozione di efficienti sistemi di riscaldamento, sono stati tra i primi Stati a dotarsi di questa tecnologia nel nostro continente.

Ma quando ci chiediamo come si riscaldano i Paesi del Nord Europa, non possiamo limitarci a concludere che questi facciano ampio uso di pompe di calore.

Questo perché i dispositivi utilizzati in Europa del Nord sono rigorosamente alimentati con fonti di energia pulita. Si fa infatti ampio uso di acqua ed aria, oltre che dell’energia geotermica proveniente dal suolo.

In questo modo, oltre a riscaldarsi in maniera ecosostenibile, si ottiene anche un significativo risparmio. Rispetto alle nostre pompe di calore, che vengono alimentate generalmente mediante energia elettrica, quelle del Nord Europa vengono gestite con costi mensili notevolmente ridotti.

E non è un caso dunque che Svezia e Norvegia non utilizzino quasi più il gas come fonte di riscaldamento. Insomma, in questi Paesi ti tende a riscaldare casa con metodo naturale.

Come si riscaldano i Paesi del Nord Europa? Le alternative di ultima generazione

Ma quando ci domandiamo come si riscaldano i Paesi del Nord Europa, non possiamo dimenticare anche le alternative di ultima generazione.

In Svezia, ad esempio, è stato ideato e brevettato un ingegnoso meccanismo di riscaldamento che sfrutta delle tegole in vetro trasparente, collegate ad un sistema di copertura di nylon.

Queste particolari tegole permettono di attrarre e sfruttare la luce solare grazie al telo sottostante. Una volta cumulata, l’energia solare viene utilizzata per riscaldare l’acqua. L’impianto idrico è infatti collegato al sistema e l’acqua viene riscaldata ad energia solare.

In questo modo si ottiene non solo acqua calda sanitaria, ma anche acqua calda da utilizzare per il sistema di riscaldamento. In altre parole, si ottengono sia acqua calda che riscaldamento a costo zero, semplicemente sfruttando l’energia del sole.

Quasi inutile sottolineare quanto questo sistema sia ottimo per risparmiare sul riscaldamento.

Inoltre, in Norvegia e ancor di più in Svezia si utilizzano le biomasse per riscaldare le abitazioni. E tutti sappiamo che le biomasse sono innovative, ottenibili a costo irrisorio e rinnovabili.

Il loro utilizzo ha poi un impatto ambientale davvero contenuto, il che rende i Paesi del Nord Europa virtuosi in merito alle emissioni e all’inquinamento legato al riscaldamento domestico.

Gli impianti idroelettrici

Ultima, per ordine ma non per importanza, fonte che permette ai Paesi del Nord di riscaldarsi è l’energia idroelettrica.

Il primato, in questo caso, spetta alla Norvegia, dato che la quasi totalità dell’energia prodotta viene generata con questa tipologia di fonte.

Anche in Svezia non mancano centrali idroelettriche, anche se il Paese è più orientato all’uso del sole come primaria fonte di energia.

