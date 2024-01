Comprare auto: conviene in contanti o con finanziamento? Ecco qual è l'opzione migliore

Comprare un'auto rappresenta una spesa non indifferente: ma conviene farlo in contanti o con finanziamento? Scopriamolo.

L’acquisto di un nuovo veicolo, soprattutto in questo periodo, in cui i prezzi dei mezzi di traporto privati sono saliti di molto, rappresenta una spesa non indifferente. Per questo, in molti si domandano, al momento di comprare un’auto, se conviene farlo in contanti o con finanziamento.

La decisione, in realtà, dipende soprattutto dalla situazione economica del futuro proprietario.

Oggi cercheremo di capire insieme qual è la scelta più conveniente, valutando i diversi casi possibili.

Come conviene pagare la macchina?

Le opzioni per possedere un’auto sono davvero tante: ad oggi, ad esempio, tanti interessati iniziano a domandarsi come funziona un’auto in leasing. In ogni caso, la scelta dell’acquisto classico è quella che va per la maggiore.

Ma quando si deve comprare un’auto, conviene in contanti o con finanziamento? Partendo dall’acquisto in contanti, questo si rivela vantaggioso soprattutto perché permette di diventare immediatamente i reali proprietari dell’auto, senza dover successivamente pensare alla rata mensile prevista in caso di finanziamento.

Tuttavia, non tutti hanno a disposizione la liquidità necessaria per acquistare l’auto in contanti, senza richiedere un finanziamento.

Il principale svantaggio di questo acquisto è infatti rappresentato dal fatto che, comprando l’auto pagandola subito, si avrà un enorme impatto economico.

Ci vorranno infatti moltissimi anni per accantonare nuovamente l’intero importo speso.

Perché i concessionari preferiscono il finanziamento?

Nel chiederci se, al momento di comprare un’auto, conviene farlo in contati o con finanziamento, poi, bisogna anche considerare un altro fattore. Spesso rivenditori e concessionari sono più propensi alla vendita mediante finanziamento.

Questo perché mediante il prestito il rivenditore che gestirà la transazione potrà contare su un effettivo guadagno, derivante dagli interessi.

Un guadagno che, con l’acquisto i contanti, non è previsto.

C’è poi un secondo fattore che porta i concessionari a preferire il finanziamento come modalità di pagamento quando si acquista un’auto.

Mediante i finanziamenti, i rivenditori vendono un numero di auto superiore: il fatto che l’80% degli italiani decida di comprare auto mediante finanziamento non è un caso.

Infatti, è chiaro che non tutti possono permettersi di pagare l’intera somma immediatamente, al momento dell’acquisto.

Quando conviene un finanziamento auto?

Anche ricorrere al finanziamento per comprare l’auto, però, prevede degli svantaggi. Infatti, la rata mensile prevede dei tassi di interesse, che potrebbero essere molto alti.

In linea generale possiamo dire che un tasso superiore al 6% è troppo elevato, e non è affatto conveniente.

Tuttavia, nel momento in cui si decide di comprare un’auto, per capire cosa conviene tra contanti e finanziamento si dovrà valutare la propria situazione economica.

Per evitare di pesare sul budget familiare e, soprattutto, se non si hanno abbastanza liquidità per coprire questo acquisto, allora l’unica opportunità è il finanziamento.

Quanto costa in più un’auto con finanziamento?

Purtroppo, quando per comprare un’auto non si dispone di contanti e il finanziamento rappresenta l’unica opportunità, ci sono tutta una serie di costi da considerare.

Infatti, spesso i rivenditori parlano di finanziamenti a tasso zero, ma la realtà è che il richiedente dovrà considerare diversi costi accessori sul prezzo finale dell’auto. Infatti, l’azzeramento di riferisce solamente al tasso TAN, mentre il TAEG andrà comunque pagato.

Nella maggior parte dei casi, dunque, andranno calcolati i cosiddetti interessi. Per calcolarli, basta valutare il costo effettivo dell’auto e l’importo totale del finanziamento.

In concreto, per fare un esempio pratico, si vuole acquistare un'auto del valore di 15.000 euro, versando un anticipo di 3.000 euro e finanziando il resto in 60 rate mensili al tasso di interesse del 7%, il costo totale del finanziamento sarà di circa 13.800 euro.

