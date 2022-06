Anche con gli ecoincentivi, comprare un'auto nuova potrebbe non essere così facile oggigiorno. Per questo ti segnaliamo alcuni consigli pratici su come risparmiare al meglio nell'acquisto della nuova macchina, e su quali obiettivi devi porti per ridurre al minimo la spesa.

Grazie agli incentivi auto il 2022 potrebbe essere l'anno giusto per comprare un'auto nuova. Anche se non sarà facile, con l'attuale aumento dei costi generalizzato (benzina, componentistica auto...).

Se vuoi comprare un'auto nuova spendendo meno, oltre agli ecoincentivi puoi sempre tentare alcune mosse, che vanno dal semplice finanziamento, fino all'utilizzo di siti online specializzati per la raccolta offerte di auto nuove.

Sono tutte strategie che vanno prese in considerazione, anche perché difficilmente oggi una macchina buona può costare poco.

Ma vediamo meglio tutto quello che puoi fare per comprare un'auto nuova spendendo meno.

Comprare un'auto nuova con leasing o finanziamento: ecco come spendere poco

Se vuoi comprare un'auto nuova e spendere poco, il miglior modo è ridurre il peso economico dell'acquisto.

In poche parole, quanti soldi dovrai avere per comprare l'auto nuova. Non tutti possono permettersi di pagarla cash, sull'unghia, per questo in molti cercano di ridurne il peso sulle proprie finanze richiedendo leasing o finanziamenti.

Questi due strumenti sono abbastanza simili tra loro, perché ti permettono di comprare un'auto nuova spendendo davvero poco, limitandoti a rate anche di 100-200 euro al mese, a seconda del piano.

Nel caso del leasing, puoi comprare un'auto nuova provvedendo a stipulare un contratto in cui:

garantisci un anticipo, che va dal 10% al 40% del prezzo ufficiale ,

, versi ogni mese una rata.

Fino a qui il sistema funziona alla pari di un finanziamento, anche se a volte è possibile averlo senza anticipo. La differenza sta nella parte finale:

nel caso del leasing, puoi pagare una rata finale per comprare l'auto nuova, oppure ristipulare un altro contratto;

puoi pagare una rata finale per comprare l'auto nuova, oppure ristipulare un altro contratto; nel caso del finanziamento, una volta pagata l'ultima rata, la macchina è tua.

Come avevamo già approfondito in merito a come cambiare auto spendendo poco, il leasing può convenire per chi ha ad esempio una partita IVA non forfettaria: potrai detrarre fino al 20%, e dedurre l'IVA al 40%.

Mentre il finanziamento conviene a chi ha una solida situazione economica, garantita da documenti come la Denuncia dei Redditi o dal proprio Profilo Creditore presso la Centrale Rischi.

Altrimenti, se vuoi comprare un'auto nuova spendendo poco, dovrai valutare le offerte delle concessionarie.

Comprare un'auto nuova: valuta le proposte delle concessionarie

Comprare un'auto nuova può diventare anche fonte di risparmio se si accede a offerte vantaggiose, come i progetti di finanziamento delle concessionarie auto.

Se non vuoi stipularlo con una finanziaria, alcune concessionarie permettono di accendere un finanziamento per l'acquisto di un'auto del loro marchio.

Un esempio eclatante è la Volkswagen, che garantisce un'ottima offerta di risparmio per chi accede al Progetto Valore Volkswagen. E' una promozione che la casa di Wolksburg ha voluto stipulare per alcune auto del suo marchio, tra cui la popolare Volkswagen Up!

Per la prima addirittura garantisce, previo anticipo di 3.000 euro, 36 rate da 169 euro, più due scelte:

riconsegnare l'auto nuova e sceglierne un'altra , sempre con gli stessi benefici del Progetto;

, sempre con gli stessi benefici del Progetto; comprare l'auto nuova pagando la rata finale da 6.941 euro.

Molte concessionarie propongono questi finanziamenti, così da garantire prezzi vantaggiosi, risparmio assicurato, e una costante clientela pronta a comprare un'auto nuova del loro marchio.

E questo vale anche nel caso in cui si voglia puntare a ridurre il prezzo dell'auto nuova ricorrendo alla permuta dell'usato. Se "porti indietro" la tua macchina, la concessionaria potrà proporti uno sconto, ma solo se l'auto è in buone condizioni.

Anche se il più delle volte conviene comprare un'auto nuova partendo da un modello semplice, fatto apposta per le proprie esigenze.

Comprare un'auto nuova: scegli il modello che ti fa spendere meno

Un ottimo modo per risparmiare quando si vuole comprare un'auto nuova è anche nel capire fin da subito le proprie esigenze, e l'utilizzo che se ne vuole fare.

I modelli di auto spaziano dalla super-utilitaria fino alla macchina sportiva e di lusso. Se vuoi risparmiare, i modelli più economici sono i seguenti:

super-utilitaria, o microcar

o microcar utilitaria, o sub-compact car,

o sub-compact car, monovolume, o medium car / (small) family car.

Sono tre tipologie di auto che appartengono ai rispettivi Segmenti A, B, C, e che generalmente spaziano tra i 7.500 euro fino ad un massimo di 20.000 euro, esclusi eventuali modelli con particolari caratteristiche o dotazioni (motore elettrico, hybrid, cruise control ecc.)

Ti consigliamo questi modelli soltanto se hai come esigenza l'uso dell'auto nuova solo in città, o all'interno della tua provincia di residenza. In genere le macchine del Segmento A e B possono reggere lunghe tratte, ma solo se fatte occasionalmente.

Se hai bisogno di un'automobile che regga i lunghi tragitti, l'unica soluzione è cercare nell'usato. Oppure vedere tutte le promozioni relative alle auto nuove da 10000 euro.

Auto nuova da meno di 10000: ecco cosa comprare per spendere poco

Se cerchi di comprare un'auto nuova e vuoi spendere poco, puoi prefissarti come spesa massima i 10.000 euro e avere la sicurezza di portare a casa almeno tre modelli di auto molto economiche.

Partendo dalla più economica, puoi comprare un'auto nuova a 7.900 euro se scegli la Dacia Sandero, che permette di avere la motorizzazione a benzina, GPL e diesel.

Altrimenti puoi optare per la Kia Picanto: basta aggiungere mille euro al prezzo precedente. Con soli 8.900 euro potrai avere il modello del 2017 a chilometro zero.

Altrimenti, con altri 90 euro, puoi avere la Nissan Note. E' una delle migliori monovolume in circolazione: con soli 8.990 euro hai una compact car con motore da 1,2 litri e 80 CV.

Oppure puoi ripiegare sulla FIAT Panda, con motore 1.2 benzina e allestimento base. Se non punti a modelli particolarmente personalizzati, il prezzo non supererà mai i 10000 euro.

E se non ci credi, puoi sempre consultare i siti online per comprare un'auto nuova. Ma occhio alle offerte!

Comprare un'auto nuova sui siti online conviene, ma non sempre

Avevamo già visto nell'articolo sulle auto usate come le offerte online possano essere perfette per acquisti e vendite.

Anche per comprare un'auto nuova i siti online possono essere una fonte di grandi soddisfazioni. Ma solo se si fa attenzione alle offerte.

Se ti affidi a siti autorevoli e affidabili come Brumbrum, DriveK o MiaCar.it l'unico problema che ti dovrai porre non è nella piattaforma, ma nell'offerta che ti propongono.

Dovrai fare molta attenzione ai dettagli di ogni offerta, quali cavalli, motore, consumi e capacità di carico. Inoltre, in molti casi, sarà possibile vedere anche eventuali opzioni di finanziamento (stimati), oppure la disponibilità di ricorrere alla permuta dell'usato.

Altrimenti non potrai che aspettarti delle brutte sorprese.