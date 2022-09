Spunta un nuovissimo bonus casa 2022 per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un immobile e realizzare il proprio sogno. Se desideri una casa tutta tua, questa è l'occasione perfetta. Il bonus casa da 30.000 euro consente di acquistare un immobile a tutti coloro che hanno meno di 40 anni, godendo di sconti e agevolazioni. Ecco come funziona e come ottenerlo.

Desideri comprare casa e trasferirti in montagna? Questo è il momento giusto per iniziare a cercare l’immobile perfetto per te: che tu intenda vivere da solo, in coppia o in famiglia, ha poca importanza. Se hai meno di 40 anni e un ISEE inferiore a 50.000 euro, puoi ottenere il nuovissimo bonus casa da 30.000 euro previsto per l’acquisto di un immobile.

Sono sempre di più le iniziative locali che consentono di ottenere bonus casa, agevolazioni e sconti sull’acquisto o sull’affitto di un immobile: spesso si tratta di incentivi per i giovani (come il mutuo prima casa under 36), ma esistono agevolazioni per tutte le età e per tutte le tasche.

Ecco quindi come funziona il nuovo bonus casa da 30.000 euro per coloro che hanno meno di 40 anni: puoi acquistare l’immobile dei tuoi sogni a un prezzo scontato e godere di numerosi vantaggi. Come funziona, chi può averlo, come richiederlo: tutto quello che c'è da sapere.

Vuoi comprare casa? Ecco il nuovo bonus 30.000€: come funziona

Si stanno moltiplicando le occasioni di risparmio per tutti coloro che hanno intenzione di comprare casa, soprattutto se si tratta di Comuni o Regioni a rischio spopolamento: gli incentivi regionali sono davvero tantissimi.

A partire dall’iniziativa “Case a 1 euro”, disponibile in tutta Italia, che permette di acquistare un immobile e ottenere dei vantaggi sulla ristrutturazione; fino all’ultimo bonus 15.000 euro per trasferirsi in Sardegna e realizzare i propri sogni.

Se desideri acquistare casa in montagna in Emilia Romagna, esiste un nuovissimo bonus casa da 30.000 euro che ti permette di scegliere quale immobile comprare e ti permette di risparmiare, al contempo, molti soldi.

L’obiettivo della Regione è ripopolare i piccoli Comuni montani: per questo motivo la Giunta regionale ha messo a disposizione 5 milioni di euro per elargire contributi a tutti coloro che intendono comprare una casa in montagna, presso uno dei Comuni a rischio spopolamento. Un’occasione perfetta per chi è alla ricerca di una casa in una zona tranquilla dove stabilirsi per i prossimi anni.

Il bando regionale “casa in montagna 2022” mette in chiaro quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione: in primis, un’età inferiore a 40 anni e un ISEE inferiore a 50.000 euro. Ma andiamo con ordine e vediamo a chi spetta il nuovo bonus casa da 30.000 euro.

Comprare casa con il nuovo bonus 30.000€: a chi spetta

Dopo il successo degli anni precedenti, l’Emilia Romagna ha riproposto il bonus casa da 30.000 euro per acquistare un immobile presso uno dei comuni di montagna a rischio spopolamento. Ma non tutti possono ottenere il contributo.

In primis, come abbiamo visto, è necessario avere un’età anagrafica inferiore a 40 anni, oltre a possedere un ISEE non superiore a 50.000 euro. Condizioni che, effettivamente, molti cittadini potrebbero soddisfare.

Ma per ottenere il bonus casa da 30.000 euro occorre anche risiedere all’interno del territorio regionale e nel dettaglio all’interno del Comune emiliano da almeno 5 anni. Inoltre, non è possibile affittare l’immobile acquistato per i primi cinque anni dalla data di acquisto.

Soddisfatte queste condizioni di base, occorre anche valutare eventuali corsie preferenziali: per esempio, sono favoriti i giovani con meno di 30 anni, oppure tutti i cittadini che possiedono già un lavoro stabile all’interno del Comune o nei dintorni, o ancora le famiglie con uno o più figli conviventi e a carico.

La graduatoria dei beneficiari, infine, ha validità fino a 1 anno: decorso tale termine viene annullata e riformulata.

Nuovo bonus casa da 30.000€: tutti gli importi

Se sei arrivato sin qui, sarai curioso di sapere anche quali sono gli importi del nuovo bonus casa previsto dall’Emilia Romagna per l’acquisto di un immobile presso uno dei 121 Comuni di montagna oggetto del bando (che puoi trovare in allegato al bando stesso).

Non esiste un unico importo, bensì diverse sfumature e variazioni: si parte di un minimo di 10.000 euro e si arriva fino a un massimo di 30.000 euro.

In ogni caso, il bonus casa permette di coprire fino a un massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile, viene elargito in un’unica soluzione, sotto forma di contributo a fondo perduto.

Bonus casa da 30.000€: come richiederlo alla Regione

Come fare per richiedere il nuovo bonus casa da 30.000 euro dell’Emilia Romagna?

Non è ancora possibile presentare la domanda per accedere all’incentivo, ma la data di apertura delle richieste è sempre più vicina: si parte dal 12 ottobre 2022 e i può presentare la domanda entro la scadenza dell’11 novembre 2022.

La domanda si può presentare esclusivamente online attraverso la piattaforma SFINGE2020: la prima fase è quella relativa alla raccolta delle istanze, mentre la seconda fare è quella della verifica dei requisiti con pubblicazione della graduatoria e successiva erogazione dei contributi ai beneficiari (in un’unica soluzione).

Tutte le informazioni, i dettagli e l’eventuale assistenza è disponibile sul sito web della Regione o all’interno del bando casa in montagna 2022.