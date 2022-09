Novità sul fronte delle comunità energetiche che ora arrivano anche in città, riducendo i costi dell’energia, fino a permettere di avere una bolletta da 36 euro. I vantaggi di stipulare un contratto di fornitura con una cooperativa sono tanti. In questo articolo, portiamo ad esempio proprio la fattura di un cittadino milanese che mostra la sua bolletta da 36 euro e spiega come ha fatto a raggiungere tale risultato.

Novità sul fronte delle comunità energetiche che ora arrivano anche in città, riducendo i costi dell’energia, fino a permettere di avere una bolletta da 36 euro. Abbiamo visto già i tetti di oratori e uffici rivestirsi di pannelli solari, pioniera è la città di Milano.

I vantaggi di stipulare un contratto di fornitura con una cooperativa raggiungono ora anche i privati cittadini.

Ma gli esempi virtuosi, in questa direzione, continuano anche a Bologna, Roma fino ad arrivare a Napoli.

Nei piccoli centri si tratta ancora di piccole comunità, ancora con cabina elettrica secondaria per qualche centinaio di utenze, ma per le metropoli i progetti sono in rapida espansione.

I vantaggi? Si toccano con mano. In questo articolo, portiamo ad esempio proprio la fattura di un cittadino milanese che mostra la sua bolletta da 36 euro e spiega come ha fatto a raggiungere tale risultato.

Bolletta da 36 euro grazie alla cooperativa e a un altro requisito: la soluzione

La bolletta è visibile online e il cittadino in questione si chiama Matteo Leonardi, direttore esecutivo di Ecco Climate.

Per il bimestre giugno-luglio, quando certamente le temperature erano già elevate e sopra la media stagionale, la sua bolletta dell’elettricità è arrivata da soli 36 euro.

Come spiega a Repubblica.it, questo è il risultato di attente scelte fatte in materia di energia, innanzitutto volte a non sprecare e a ottimizzare quello che già c’è.

Il secondo passo è stato quello di optare per due scelte mirate, per raggiungere tale obiettivo e che non hanno tardato a dare i loro frutti.

Il primo passo è stato quello di mettere sul balcone di casa un pannello solare cosiddetto plug&play, da installare anche in autonomia e senza permessi o autorizzazioni.

In secondo luogo, la carta vincente che ha giocato è stata quella di aderire a una comunità energetica. Nel coso di specie, in questa area di Milano, la cooperativa si chiama Ènostra e i suoi clienti (che sono anche soci) finanziano la costruzione di impianti funzionanti con energia che proviene da fonti rinnovabili.

Due requisiti -un fotovoltaico da balcone e un contratto di fornitura con una cooperativa- per giungere a un risultato che è sotto gli occhi di tutti e, senza dubbio, in questo momento molto invidiato.

Ma che è fattibile e sempre più a portata di mano.

Bolletta da 36 euro: ecco gli altri consigli da seguire ogni giorno

Matteo Leonardi mostra dunque il suo risultato online e fornisce ulteriori consigli su come sia riuscito ad abbassare, in maniera così evidente, i costi delle sue bollette.

La prima considerazione riguarda l’utilizzo delle pompe di calore.

In linea con quanto affermato da Massimo Tavoni, ordinario di economia ambientale al Politecnico di Milano, ci si stupisce del fatto che la loro installazione non sia stata così tanto incentivata, come invece è accaduto per altre tipologie di interventi previsti da Ecobonus e Superbonus.

Le pompe di calore invece riescono praticamente a dimezzare i consumi, se si pensa all’alternativa che offrono per il riscaldamento domestico, rispetto al gas.

Altri punti che Leonardi ci tiene a sottolineare, riguardano gli sprechi di energia a cui ormai siamo abituati, tra le mura domestiche.

Ad esempio, lo stesso wi-fi - e il modem per la connessione, nello specifico- rappresenta uno dei tanti apparecchi che non vanno lasciati in stand by, quando non si utilizzano.

Chi ha pensato a spegnerlo magari trasferendosi nella casa al mare per l’estate, o nei weekend, quando si parte per qualche giorno fuori porta?

Infine, Leonardi punta l’accento sui grandi elettrodomestici, tra cui il frigorifero è uno dei più energivori.

“Non c’è bisogno di acquistare frigoriferi che siano grandi come armadi quattro stagioni”, è il suo commento.

E non possiamo che concordare, tra l’altro considerando che frutta e verdura fresche non dovrebbero sostare più di due-tre giorni in frigo. Motivo per cui è preferibile andare più spesso a fare la spesa, acquistando lo stretto necessario.

Cos’è la comunità energetica rinnovabile e come funziona

Riprendendo l’esempio di Leonardi e della sua bolletta da 36 euro, spieghiamo come fare per partecipare a una cooperativa che finanzia progetti di sfruttamento di energia rinnovabile.

La comunità è formata da soci, che poi se ne servono diventando clienti, e prevede una quota fissa da pagare ogni anno.

È possibile scegliere la quota che più è funzionale alle proprie esigenze. Infatti, a seconda della somma investita, si ha diritto a ricevere una determinata quantità di energia.

Al termine dell’anno, la quota versata viene restituita e si può decidere di cambiare tariffa.

La partecipazione alla cosiddetta energy community, è aperta a tutti e possono aderire non solo il privati cittadini ma anche le aziende.

La CER (comunità energetica rinnovabile) è un soggetto giuridico non a scopo di lucro ma che offre l’opportunità di dotarsi di infrastrutture per trasformare in energia elettrica, quella proveniente da fonti di tipo rinnovabile.

Per avere un’idea della diffusione di questa realtà sul territorio nazionale, riportiamo qualche dato informativo.

A oggi, le principali comunità energetiche si trovano in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia.

In linea di massima, una quarantina circa, tra cui bisogna considerare anche le istanze presentate al GSE e le pratiche in fase di attivazione.

È bene sottolineare però che tali iniziative si stanno estendendo a macchia d’olio e vale la pena verificare l’eventuale presenza di tale realtà, anche nel proprio territorio. Infatti, sono già più di 3.500 Comuni che fanno uso solo di energia rinnovabile e in cui tale tipologia di produzione elettrica supera i fabbisogni delle famiglie residenti.

A tal proposito, segnaliamo un approfondimento riguardante le comunità energetiche e i vantaggi derivanti dal farne parte.