Meglio non trovarsi impreparati quando inizieranno le scuole. Adesso è il momento migliore per acquistare libri scolastici nuovi e usati, ma col rincaro dei prezzi è inevitabile pagare molto di più rispetto a qualche anno fa.

Non mancano i trucchi e i consigli su come risparmiare sui libri scolastici, ma se vuoi avere una garanzia di risparmio, con Back to School Amazon permette di risparmiare soldi su libri scolastici e tanto altro.

E' un'iniziativa commerciale che garantisce forti sconti a tutti coloro che vogliono comprare libri nuovi o usati, senza perderci nella qualità.

E non si limita solo ai libri. Con Back to School Amazon ti permette di risparmiare soldi anche su vari articoli da cancelleria e cartoleria, e con uno sconto ancora più forte.

Altrimenti puoi sempre fare richiesta di alcuni bonus e incentivi previsti per gli scolari e per i docenti.

Con Back to School Amazon ti fa risparmiare soldi su libri scolastici e tanto altro: come funziona

Con Back to School Amazon propone una serie di sconti per tutti coloro che sono alla ricerca di libri scolastici nuovi o usati a basso costo.

Si parla di sconti che vanno dal 15% fino al 30% nel caso di libri scolastici nuovi, mentre per quelli usati il risparmio arriva fino al 70%. In pratica con quello che spendevi l'anno scorso oggi puoi averne di più e risparmiare soldi a non finire.

L'offerta è disponibile fino al 1 ottobre, ed è disponibile sia per i libri previsti per le classi elementari, medie e superiori, sia per quelle universitarie. Inoltre su Back to School Amazon propone scontati anche audiolibri e materiali per l'auto-apprendimento, gli stessi che puoi acquistare:

col Bonus Cultura, se sei diciottenne e possiedi lo SPID.

con la Carta del Docente se sei un'insegnante con contratto a tempo indeterminato.

Inoltre con Back to School Amazon si impegna a farti risparmiare soldi anche nel reso:

"restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2022 fino al 15 ottobre 2022."

Back to School Amazon: come richiedere lo sconto e risparmiare soldi

Per Back to School Amazon ha semplificato notevolmente la procedura d'accesso. Se vuoi richiedere lo sconto e risparmiare soldi su libri e tanto altro, non dovrai fare altro che:

andare alla sezione "Libri Scolastici",

reindirizzare su adozioniscolastiche.it .

Su questo sito potrai consultare le liste delle adozioni scolastiche della tua scuola, ovvero la lista dei libri scolastici previsti per l'anno 2022-2023. Dovrai solo digitare il codice della libreria, e poi premere il pulsante "Consulta adozioni".

Una volta fatto accesso, dovrai inserire i seguenti dati:

regione di interesse,

provincia,

comune,

scuola,

classe.

Ed ecco la tua lista dei libri per l'acquisto scontato tramite Back to School Amazon, grazie al quale cui potrai risparmiare soldi a non finire.

Ricordiamo però che l'accesso è limitato a soli 15 consultazioni, oltre le quali non potrai accedere per alcune ore. E che lo sconto riguarda il singolo libro, e non l'eventuale carrello degli acquisti.

Non ti preoccupare se non trovi al momento la tua scuola: potrebbero non essere state ancora caricate sul sistema le loro liste di libri. Basterà aspettare qualche giorno e riprovare, tanto c'è tempo fino al 1 ottobre 2022.

Se non trovi dei libri scolastici, potrebbe dipendere da questi due fattori:

il libro è in formato digitale (PDF, EPUB...) e non è in vendita;

(PDF, EPUB...) e non è in vendita; il libro è segnalato come "non pubblicato".

Per la cronaca, molti libri hanno alcune etichette. Se è segnalato "da acquistare", significa che i libri sono stati appena introdotti. Se è segnalato "già in uso", sono già stati richiesti.

Se il libro non è ancora stato pubblicato, bisognerà attendere la data della sua pubblicazione. Potrai sempre risparmiare soldi anche sul pre-acquisto, perché verrà subito applicato lo sconto. Dovrai solo aspettare la data della consegna e ritirarlo.

Inoltre potrai avere diritto alla consegna gratis se spendi più di 25 euro in libri scolastici nuovi e usati, e 29 euro per tutte le altre categorie, sempre accessibili con Back to School Amazon.

Back to School Amazon, oltre ai libri scolastici puoi risparmiare soldi anche su tanto altro

Oltre ai libri con Back to School Amazon permette di risparmiare soldi anche su prodotti di cancelleria e cartoleria.

Si parla di prodotti e materiali essenziali oggigiorno in classe, come:

zaini di tendenza,

di tendenza, materiali di cancelleria personalizzabili,

personalizzabili, tablet e altri accessori tecnologici.

E più costa il prodotto, e più è grande lo sconto. Se per zaini o prodotti di cancelleria lo sconto arriva ad un semplice 10-15%, nel caso di tablet o computer di ultima generazione puoi avere fino al 50%.

Basta solo accedere in tempo all'offerta, altrimenti per risparmiare soldi dovrai fare affidamento ai vari bonus libri scolastici 2022/2023, oppure ai già citati Bonus Cultura e Carta del Docente.

Ricordiamo però che per tablet e accessori tecnologici puoi risparmiare soldi solo con la Carta del Docente.

I diciottenni potranno risparmiare solo su libri, lezioni, abbonamenti e materiali da didattica, solo se faranno richiesta entro fine agosto tramite portale 18app, col proprio SPID.

Per i computer l'unica maniera per risparmiare soldi come scolaro è con Back to School Amazon.

Se invece sei interessato solo ad acquistare libri scolastici usati non previsti dalla lista delle adozioni, stai tranquillo: c'è sempre un modo su come risparmiare con Amazon.