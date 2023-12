Con quale reddito si resta nel mercato tutelato: questi sono i limiti ISEE da rispettare

Il passaggio obbligatorio al mercato libero sta per concretizzati, ma non tutti sanno che determinati cittadini potranno evitare tale passaggio. Tra le categorie che potranno evitarlo, abbiamo anche quelle persone che rispettano un determinato limite di reddito. Con quale reddito si resta nel mercato tutelato, dunque?

Coloro che attesteranno un reddito familiare che, in base all’ISEE, non supera una determinata soglia potranno avere questa opportunità. Non dover necessariamente passare la mercato libero significa poter continuare a godere dei prezzi vantaggiosi del mercato tutelato.

Un’opportunità che, come vedremo meglio nel dettaglio, viene garantita in determinati casi. Tra questi, anche i limiti reddituali permettono la permanenza al mercato tutelato. Scopriamo con quale reddito si resta nel mercato tutelato nel dettaglio.

Con quale reddito si resta nel mercato tutelato: quali sono i soggetti interessati

Ormai è noto quasi a tutti: a partire dal prossimo gennaio e a partire da aprile 2024, rispettivamente per il gas e per la fornitura elettrica, per la maggior parte degli italiani sarà obbligatorio passare al mercato libero.

Ci sono però tutta una serie di soggetti che potranno evitare questo passaggio. Si tratta di coloro che, per anzianità o per malattia, possono restare nel mercato tutelato.

Chi può rimanere nel mercato tutelato, nel dettaglio? Questa opportunità è concessa a over 75 e a soggetti che abbiano un comprovato disagio fisico da tenere a bada con dispositivi elettrici salva-vita.

Non tutti sanno però che esiste la possibilità di restare nel mercato tutelato anche in un altro caso specifico: quello, cioè, che si viene a configurare se la famiglia interessata ha un reddito basso.

Di base, si tratta di tutte quelle famiglie che hanno diritto ai cosiddetti bonus sociali bollette, ossia le agevolazioni statali concesse sulle utenze domestiche in caso di condizioni economiche svantaggiate.

Quindi, per chi si domanda con quale reddito si resta nel mercato tutelato, possiamo semplificare dicendo che i criteri di accesso sono gli stessi previsti per la percezione del bonus sociale luce e gas.

Con quale reddito si resta nel mercato tutelato: i limiti previsti

Scendendo ancor più nel dettaglio, e analizzando i limiti attualmente previsti, cerchiamo di capire con esattezza con quale reddito si resta nel mercato tutelato.

Per poter godere delle tariffe calmierate concesse dal mercato tutelato anche nel 2024, le opzioni sono due.

Innanzitutto, la permanenza nel mercato tutelato è concessa a tutti coloro che presenteranno un ISEE 2024 inferiore a 9.530 euro annui. Di base, è questo il reddito richiesto per non avere l’obbligo di passare al mercato libero.

C’è però una seconda possibilità, che però riguarda solo le famiglie numerose. Chi ha almeno quattro figli a carico, infatti, può tranquillamente presentare un ISEE 2024 pari ad un massimo di 20.000 euro per poter avere diritto a permanere nel mercato tutelato.

Ricordiamo infatti che, nel 2024, dopo il primo trimestre verranno aggiornate le attuali soglie di reddito e di ISEE che concedono l’accesso al bonus sociale.

Quelle appena analizzate sono le nuove soglie che diverranno operative dopo il primo trimestre del prossimo anno, che però saranno valide già da gennaio per permettere la permanenza nel mercato tutelato.

I documenti da presentare

Cerchiamo, infine, di capire qua è la corretta procedura da seguire e quali sono i documenti richiesti. Abbiamo infatti capito con quale reddito si resta nel mercato tutelato, ma la procedura non è del tutto automatica.

I soggetti che rispetteranno i requisiti reddituali necessari per evitare il passaggio al mercato libero dovranno infatti presentare regolarmente l’ISEE 2024, a partire dal prossimo gennaio.

Sarà necessario inoltrare formale richiesta al proprio provider di servizi e utenze, inviando al contempo un’autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti reddituali necessari per permanere nel mercato tutelato.

Non basterà un’autocertificazione unica, in quanto i documenti andranno inviati sia per la fornitura di luce che per quella del gas.