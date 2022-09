Tra le tante app disponibili oggigiorno, è in arrivo una che ti permette di risparmiare coi coupon senza alcun problema.

In piena crisi economica, e con l'inflazione ormai sempre più vicina al 9%, serve risparmiare il prima possibile, per evitare gli imminenti rincari sulla spesa alimentare e sulle bollette.

Grazie ad app e siti online le possibilità di risparmiare soldi non mancano, così come non mancano i supermercati dove puoi risparmiare sulla spesa. Ma di recente è stata introdotta per tutti i sistemi operativi una nuova app, che ti permetterà di risparmiare coi coupon con un paio di click.

Vedremo meglio nel corso dell'approfondimento non solo questa app, ma anche tutte le alternative che ti permetteranno di risparmiare coi coupon e mettere da parte centinaia di euro al mese.

Con queste app potresti addirittura riuscire a fare la spesa gratis. In effetti c'è un trucco che ti permette di uscire dal supermercato con la spesa gratis, ma lo vedremo meglio in fondo all'articolo.

Con questa nuova app puoi risparmiare coi coupon fino ad avere la spesa gratis

Si chiama "Il Centesimo", e da oggi ti permetterà di risparmiare coi coupon meglio di prima. Con tanto di slogan "APPosta per te", questa nuova app si presenta come il non-plus-ultra per chi vuole risparmiare tra sconti e offerte digitali.

La trovi già disponibile su Google Play Store e su Apple Store, ed è prevista per i due principali sistemi operativi attualmente in circolazione, Android e IOS.

Appena scaricata, avrai davanti una serie di sezioni, ognuna coi propri sconti. Addirittura, al primo accesso avrai diritto ad un primo coupon da 5 euro, che potrai utilizzare per la tua prima spesa, purché superiore a 30 euro.

Semmai l'unica limitazione è dovuta al fatto che l'app "Il Centesimo" permette di risparmiare coi coupon solo ai clienti fidelizzati dell'omonima insegna, appunto il Centesimo. E' una marca di supermercati locali, tra i migliori dove poter risparmiare sulla spesa, nonché molto presente sul territorio siciliano, e che ha tempo prima reso disponibile una sua app, lo "Spicciolo d'oro".

APPosta per te nasce infatti come successore dello Spicciolo d'oro, infatti per chi ha già quest'ultima app dovrà solo aggiornarla direttamente su Google Play o Apple Store. Mentre per i nuovi utenti, sarà richiesto al primo accesso la registrazione dello "Spicciolo d’oro digitale”.

E' un app che, sì, ti garantisce un buono appena registrato, di almeno 5 euro, e che nel lungo periodo ti fa risparmiare coi coupon. Ma solo per i soli clienti.

Se non hai modo di registrarti, non ti preoccupare: ci sono un sacco di app alternative che puoi utilizzare.

App alternative per risparmiare coi coupon

Se non sei un cliente fidelizzato de "Il Centesimo", puoi sempre optare per queste app se vuoi risparmiare coi coupon.

La migliore è DoveConviene, perché permette di avere nello schermo del proprio PC, tablet o smartphone una raccolta di tutte le offerte e i volantini digitali di supermercati, negozi e franchising vicini a te. Attivando il GPS del tuo dispositivo, potrai avere immediatamente la localizzazione di tutti i locali, e avere in pochi secondi la raccolta di tutte le offerte disponibili.

Altrimenti puoi optare per Promoqui, che permette di avere una barra di ricerca personalizzata, così non dovrai perdere altro tempo cercando il buono sconto che ti serve. Inoltre, per chi è venditore, PromoQui ti fa indicizzare i tuoi volantini digitali, così i tuoi clienti sapranno subito dove andare a fare la spesa.

Oppure puoi optare per Codicesconti, un sito online che ti permette di risparmiare coi coupon anche per quanto riguarda cinema, teatro, ristoranti, palestre, negozi di sport, estetica, ottica e tanti altri.

Come DoveConviene, Codicesconti funziona tramite localizzazione GPS, così da farti avere in pochi secondi tutte le migliori offerte nei negozi della tua zona. Con Codicesconti ti servirà:

registrarti sul sito per avere i codici sconti digitali,

per avere i codici sconti digitali, stampare i buoni sconto per presentarli nei negozi fisici.

Se vuoi invece risparmiare coi coupon di negozi relativi a computer, telefoni, vestiti o addirittura viaggi, puoi affidarti a Picodi, che ti permette non solo di utilizzare i vari buoni sconto sui siti online (Amazon, eBay etc.) ma anche nei normali negozi di spesa dei centri commerciali.

Come risparmiare coi coupon fino ad avere la spesa gratis: ecco cosa altro ti serve

Puoi risparmiare coi coupon al punto da portarti a casa una spesa completa gratis. In genere i coupon possono farti risparmiare un 30%, massimo un 70%, e qualcosa ti tocca pagare alla fine.

Se vuoi fare la spesa gratis solo coi buoni, dovrai raccogliere giorno dopo giorno tutti i vari buoni sconto, fino ad avere per ogni prodotto che desideri il buono corrispettivo.

Se non vuoi perdere tempo, c'è un trucco che ti può aiutare ad avere la spesa gratis.

Oltre a risparmiare coi coupon, prova ad accedere anche ad eventuali concorsi, e a promozioni extra che ti permettono di ridurre il più possibile la parte non coperta. In genere concorsi e promozioni hanno come premi dei buoni alimentari, utili se si vuole avere più di una spesa gratis nell'arco di una settimana.

Controlla presso il tuo supermercato dove vai a fare la spesa abitualmente, e fai attenzione ad eventuali promozioni o concorsi.

Ma al di fuori di promozioni o concorsi, l'unico modo per avere questi buoni è con i bandi comunali per il bonus spesa. A differenza dei precedenti, i buoni alimentari sono previsti solo per le famiglie con un dato ISEE o DSU, e solo se riescono a iscriversi in tempo ai bandi comunali.