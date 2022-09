Non basta solo limitare i consumi sul gas, sulla cucina e sul riscaldamento. Basta anche solo usare queste lampadine tutti i giorni per risparmiare fino al 90% di energia elettrica in casa. Ecco il modello perfetto per il tuo risparmio energetico! E se non dovesse funzionare, puoi sempre affidarti a quest'alternativa!

Ci sono un sacco di modi per risparmiare energia elettrica, ma la maggior parte possono risultare molto onerosi, o anche difficili da eseguire in tempi brevi.

E di tempo ce n'è sempre meno, visto che a breve scatterà il nuovo aumento delle tariffe energetiche. Si parla di un rincaro che va dal 60 al 100% stando a quanto dichiarato da Stefano Besseghini, il presidente di ARERA.

Però una soluzione c'è per riuscire a risparmiare energia elettrica fin da subito, e con un costo molto contenuto. Basta fare attenzione alle lampadine. In commercio ci sono moltissime tipologie, ma solo una ti permette di risparmiare fino al 90% di energia.

Ti fanno risparmiare così tanto proprio per via della loro tecnologia, improntata al basso consumo e alla massima efficienza. Vedremo meglio non solo quanto sono efficaci, ma anche quanti soldi potresti risparmiare, al netto di quanto ti farà consumare meno.

Quali sono le lampadine a basso consumo?

Fino a qualche decennio fa quasi tutte utilizzavano solo un tipo di lampadina, quelle a incandescenza. Oggi è completamente diverso, in commercio sono attualmente disponibili ben quattro tipologie:

lampadine ad incandescenza,

lampadine alogene,

lampadine a fluorescenza compatta (o neon),

(o neon), lampadine al LED.

L'ordine è disposto secondo quanto consumano, da quelle più energivore fino a quelle perfette per risparmiare energia elettrica.

Parliamo infatti delle lampadine a LED.

Entrate in commercio da inizi 2000, garantiscono il massimo della luminosità con un minimo consumo energetico, soprattutto se paragonato con le altre.

Ovviamente il confronto dipende anche dal numero di lumens (unità di misura del flusso luminoso), ma prendiamo come esempio una lampadina da 450 lumens, una delle più commercializzate.

In questo caso, una lampadina ad incandescenza consuma ben 40 watt, mentre quella alogena ben 29 watt. Di contro, una lampadina al neon richiede 10 watt, e addirittura una a LED solo 5 watt.

Se si volesse fare un confronto nel caso di lampadine a 1600 lumens, una lampadina ad incandescenza richiede ben 100 watt, mentre una alogena 72 watt. Tra quelle a basso consumo troviamo sempre la neon, con 26 watt di consumo, e la LED, che richiede ben 15 watt.

In poche parole, con una lampadina a LED consumi:

8 volte meno di una lampadina a incandescenza,

di una lampadina a incandescenza, 5 volte meno di una lampadina alogena,

di una lampadina alogena, 2 volte meno di una lampadina al neon.

Si parla di ben il 90% di energia risparmiata in un colpo solo, e per ogni lampadina al LED che installi in casa. Ma la domanda sorge spontanea: quanto consuma in euro, e quanto mi costa una lampadina rispetto ad un'altra?

Quanto consuma una lampadina a LED in euro?

Il consumo di una lampadina dipende ovviamente dalla tariffa luce che si paga al momento. Supponendo una tariffa media di 30 centesimi al kilowatt, e un utilizzo giornaliero di una lampadina di 8 ore, i costi mensili sarebbero questi:

dai 5 ai 7 euro per quelle ad incandescenza;

per quelle ad incandescenza; dai 3 ai 2 euro per le alogene;

per le alogene; dai 2 agli 1 euro per le al neon;

per le al neon; dai 35 ai 70 centesimi di euro per quelle a LED.

E questo per ogni lampadina in casa. Se tieni ad esempio 10 lampadine accese 8 ore al giorno, per 30 giorni, dovrai moltiplicare i dati sopra per 10. A parte per LED e neon, le altre generano un costo abbastanza considerevole per la tua bolletta della luce.

Va detto che, sì, puoi risparmiare il 90% di energia elettrica, ma all'inizio dovrai comunque "investire" sulle lampadine a LED, dato che una a LED può costare anche 10 euro, se si cerca un modello normale, altrimenti il prezzo può lievitare fino a 20 euro.

Praticamente il triplo rispetto ad una a incandescenza, che ha un prezzo intorno ai 3-4 euro (8 euro per quella potente), e il doppio rispetto ad una alogena o al neon, che stanno intorno ai 4-5 euro l'una (9-10 euro per il modello più potente).

In pratica paghi il doppio (o il triplo) all'inizio per pagare meno in futuro. E pagherai meno sicuramente, visto che la durata media cambia radicalmente tra le varie tipologie (a seconda dei consumi). Se una a incandescenza dura un anno, una alogena e al neon possono arrivare dai 3 ai 10 anni. Una a LED ti può durare anche 25 anni, ma sempre a seconda dei consumi.

Altre lampadine che ti fanno risparmiare energia elettrica

Se il costo di una lampadina a LED non ti convince, nonostante il grande risparmio nel lungo periodo, puoi acquistare come alternativa una lampadina a risparmio energetico.

Le lampadine a risparmio energetico (o a basso consumo energetico) permettono di risparmiare fino all'80% di energia, dato che consumano meno energia elettrica pur garantendo la stessa quantità di luce.

Come nel caso precedente, anche se con meno Watt, la potenza della luce in lumen è praticamente la stessa identica di una ad incandescenza.

Semmai lo svantaggio di queste lampadine è nel colore della luce. Fino a poco tempo fa quasi tutte quelle disponibili in commercio sono caratterizzate da una luce bianca e fredda, anche se negli ultimi tempi stanno uscendo modelli che permettono una luce più calda, più "naturale".

A questo si aggiunge il materiale che contengono, ovvero il mercurio. Se si rompe, bisogna fare molta attenzione, perché i vapori del mercurio sono altamente tossici. Consigliamo inoltre di evitare di accendere e spegnere troppe volte una lampadina a risparmio energetico, perché ne riduci la durata.

