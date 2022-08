Con questo bonus (con e senza ISEE) gli studenti risparmiano fino all’80% sui trasporti. È l’effetto della riconferma delle agevolazioni per studenti di ogni ordine e grado che si spostano utilizzando i mezzi di trasporto pubblico in Sardegna. Come funziona e come averlo.

Con questo bonus gli studenti risparmiano fino all’80% sui trasporti. È l’effetto della riconferma delle agevolazioni in favore degli studenti di ogni ordine e grado che si spostano utilizzando i mezzi di trasporto pubblico locale.

La decisione della Giunta regionale deriva dall’esigenza di famiglie e cittadini che si trovano, oggi più che mai, a dover fare i conti con spese sempre più insostenibili. Non solo le conseguenze economiche post-pandemia, ma anche i nuovi rincari sulle bollette. Spese extra che vanno ad aggiungersi a quelle che tutti i nuclei familiari in cui siano presenti figli studenti devono sostenere ogni anno, anche per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Se, da un lato, il governo è già intervenuto su questo fronte, introducendo un nuovo bonus che potrà essere richiesto a partire da settembre per permettere a studenti e lavoratori, su tutto il territorio nazionale, di risparmiare su questo genere di spese, dall’altra anche le Regioni prevedono agevolazioni vantaggiose.

Per tendere una mano alle famiglie, perseguendo anche obiettivi legati alla mobilità sostenibile, la Regione Sardegna ha confermato gli aiuti economici anche per l’anno scolastico 2022-2023.

Dalla Regione un nuovo bonus per gli studenti anche per l’a.s. 2022/2023

La Regione Sardegna ha stanziato nuove risorse che si aggiungono a quelle già disponibili per il riconoscimento di agevolazioni sui trasporti per gli studenti di qualsiasi ordine e grado, compresi gli studenti universitari. Non si tratta, infatti, di una misura nuova per la Regione: gli scorsi anni le agevolazioni sugli abbonamenti hanno permesso a molte famiglie di risparmiare sui costi.

La Giunta regionale, con la delibera proposta da Giorgio Todde, l’assessore dei Trasporti, ha messo nuovamente a disposizione le agevolazioni, incrementando anche l’ammontare delle risorse stanziate.

Per tutte le famiglie in cui sono presenti studenti sarà, dunque, possibile risparmiare soldi per acquistare abbonamenti, mensili o annuali, per autobus, metropolitane, treni, ma anche traghetti.

Agli iniziali 13 milioni, dunque, si aggiungono altri 3 milioni di euro per permettere agli studenti di beneficiare delle agevolazioni anche per l’anno scolastico 2022-2023.

Gli obiettivi della misura sono chiari: da una parte, incentivare sempre più i cittadini a scegliere mezzi di trasporto più sostenibili e rinunciare all’auto, dall’altro contrastare la dispersione scolastica e aiutare le famiglie a sostenere i costi per gli spostamenti dei figli che studiano.

Quali sono i requisiti per beneficiare del bonus studenti sugli abbonamenti

A poter beneficiare delle agevolazioni sono tutti gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, compresi gli universitari, che scelgono di utilizzare i trasporti pubblici per i propri spostamenti.

In particolare, ad avere diritto al bonus sono gli studenti che appartengono a nuclei familiari entro una certa soglia ISEE. Come sappiamo, infatti, l’accesso a molte agevolazioni e sostegni è legato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica. In questo caso, la platea dei beneficiari è piuttosto ampia, perché comprende tutte quelle famiglie che hanno un ISEE entro il limite di 25.500 euro.

Non si tratta, dunque, solo di famiglie che si trovano in gravi difficoltà economiche.

Agevolazioni anche per le famiglie numerose

Il bonus per gli studenti messo in campo dalla Regione Sardegna non è riservato solo alle famiglie che rientrano in specifiche soglie ISEE. Le agevolazioni costituiscono un vero e proprio bonus per famiglie numerose, dal momento che sconti interessanti sono riconosciuti anche alle famiglie in cui sono presenti più figli studenti.

Sono, infatti, previste agevolazioni anche per i nuclei familiari in cui sono presenti almeno 3 figli che studiano. In questo caso, non è prevista una soglia ISEE, ma una riduzione dello sconto sul prezzo totale dell’abbonamento.

Le famiglie numerose, quindi, possono richiedere le agevolazioni, ma contando su una percentuale di sconto minore. Vediamole nel dettaglio.

Leggi anche: Le famiglie numerose possono richiedere questi 2 bonus

A quanto ammonta il bonus studenti per i trasporti pubblici in Sardegna

Tutti gli aventi diritto potranno risparmiare sul costo dell’abbonamento, mensile o annuale, per gli spostamenti effettuati tramite bus (urbani o extraurbani), metro, treno o traghetto.

Considerando i due gruppi che vanno a comporre la platea dei beneficiari, le famiglie:

• pagheranno solo il 20% del costo totale dell’abbonamento (ottenendo un abbattimento del prezzo dell’80%) se hanno un ISEE pari o inferiore a 25.500 euro;

• pagheranno solo il 40% (usufruendo di una riduzione del 60%) se non hanno un ISEE entro le soglie previste, ma hanno almeno 3 figli che studiano.

In attesa del bonus previsto a livello nazionale, dunque, gli studenti in Sardegna potranno già cominciare a risparmiare sul costo degli abbonamenti al trasporto pubblico, sollevando le famiglie di un peso non indifferente che va ad aggiungersi alle spese sempre più consistenti di questi mesi.

Le agevolazioni saranno valide per l’a.s. 2022-2023.