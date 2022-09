Conad, ogni 10€ di spesa più 10€ in regalo. Corri subito al supermercato entro questa data

Conad sempre leader nella convenienza. La nota catena di supermercati si fa promotrice di un’incredibile offerta: ogni 10 euro di spesa si ricevono in regalo 10 euro in più di buoni. Ecco come approfittare dell’incredibile promozione correndo al supermercato entro questa data.

Conad sempre leader nella convenienza. La nota catena di supermercati si fa promotrice di un’incredibile offerta: ogni 10 euro di spesa si ricevono in regalo 10 euro in più di buoni. Vediamo subito come approfittare dell’incredibile promozione correndo al supermercato entro questa data.

Potrebbe sembrare banale, ma in un periodo come quello attuale, particolarmente difficile sul fronte economico, un aiuto in più è ben gradito dalle famiglie italiane, soprattutto da quelle che faticano ad arrivare a fine mese.

La crisi economica legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, resa ancora più latente dalla guerra Russia Ucraina, ora passa anche dai supermercati complice l’impennata oltre misura dei prodotti da inserire nel carrello della spesa.

Per questo motivo gli italiani sono sempre alla ricerca di occasioni di risparmio, o di qualche agevolazione o Bonus capace di ammortizzare i rincari degli ultimi periodi.

Fortunatamente, una mano in questo senso è offerta dai supermercati stessi. Uno in particolare ha dato via libera ad una ghiotta iniziativa pensata per ammortizzare le uscite economiche delle famiglie in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

D’altra parte non è affatto un mistero: la spesa in istruzione è una delle più consistenti e mette le famiglie in serie difficoltà, soprattutto i nuclei familiari con più di un figlio a carico.

Tuttavia, occorre affrettarsi perché l’incredibile offerta attiva in qualsiasi supermercato Conad presente in Italia rimarrà attiva per qualche giorno soltanto.

Ma procediamo con ordine. Prima di svelarvi la scadenza della promozione Conad “con 10 euro di spesa ricevi altri 10 euro da spendere subito”, occorre capire in cosa consiste l’offerta.

Ma le sorprese Conad non sono finite qua: il supermercato ha riconfermato anche per quest’anno la promozione “Spendi e Riprendi” interamente rivolta ai ragazzi delle scuole, inserendo nell’offerta la possibilità di ottenere uno sconto del 15% su tutti i libri di testo facendo la spesa in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa.

Senza perdere altro tempo, entriamo subito nel merito di questa incredibile iniziativa messa a punto da Conad per alleggerire il carico di spesa delle famiglie italiane e come approfittarne.

La corsa all’offerta è già iniziata essendo la data di scadenza dell’iniziativa “Spendi e Riprendi” ormai vicina: spendi 10 euro in materiale scolastico e riprendi altri 10 euro di spesa.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Conad, ogni 10€ di spesa più 10€ in regalo. Corri subito al supermercato entro questa data

Ghiotta opportunità messa in campo da Conad. La catena leader della grande distribuzione alimentare con l’iniziativa “Spendi e Riprendi” viene in soccorso alle famiglie italiane già impegnate con una delle spese che tanto fa storcere il naso a tutti: quella da sostenere per dotare ragazzi e bambini di tutto l’occorrente necessario per affrontare il nuovo anno scolastico 2022/2023 nel migliore dei modi.

Chi si reca a fare la spesa in uno dei tanti punti vendita Conad, dislocati in lungo e in largo per l’Italia, mettendo nel carrello più di 10 euro di prodotti riceverà subito alla cassa un buono spesa dello stesso valore da spendere in qualsiasi altro supermercato a marchio Conad.

Per meglio intenderci, acquistando materiale scolastico per un valore di 45 euro si avrà diritto a 3 buoni spesa, ciascuno del valore di 10 euro.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: c’è ancora tempo per approfittare di quest’incredibile offerta pensata da Conad o è preferibile correre immediatamente in un supermercato aderente all’iniziativa?

La promozione spendi 10 euro e in cambio ricevi altri 10 euro è attiva fino al 30 settembre 2022. Superata questa data non si potrà più accedere all’incredibile promozione Conad.

Conad, ogni 10€ di spesa più 10€ in regalo dal supermercato: cosa non si può comprare

L’iniziativa promossa da Conad non copre però tutti gli acquisti. Nel carrello della non vanno inseriti alcuni prodotti esclusi dalla promozione che garantisce ai clienti del supermercato un buono spesa di 10 euro per ogni 10 euro di spesa.

Ma allora cosa non si può comprare? L’offerta Conad non si applica sull’acquisto di libri di testo, dizionari, articoli sportivi, libri, prodotti informatici e di consumo, oltre ai giocattoli.

Usufruire dell’offerta è abbastanza semplice: basta recarsi presso il supermercato Conad preferito e spulciare nello store la sezione del catalogo dedicata alla scuola. Nello stesso è inserito l’elenco dei prodotti scolastici inclusi nell’iniziativa valida fino al 30 settembre 2022.

Recati il prima possibile nel punto vendita Conad più vicino e fai scorta del materiale scolastico che ti serve approfittando della promozione “ogni 10 euro di spesa in regalo altri 10 da Conad”.

Non solo 10 euro in regalo da Conad, 15% di sconto sui libri di testo e ricopertinatura gratis

Le novità, però, non finiscono qua.

Chi si reca in un supermercato Conad entro il 30 settembre 2022 non solo riceverà 10 euro in regalo per ogni 10 euro spesi per l’acquisto di materiale scolastico, ma potrà ricevere subito uno sconto del 15% sull’acquisto dei libri di testo rispettando una sola condizione: l’ordine dev’essere effettuato prima della data di scadenza dell’iniziativa (30 settembre 2022).

C’è di più, chi desidera la ricopertinatura dei libri può richiederla gratuitamente al supermercato. Occhio, però, l’iniziativa e lo sconto del 15% è valida solo per i libri di testo della scuola secondaria.

Vale la pena correre subito al supermercato Conad più vicino a casa per non lasciarsi sfuggire questa ghiotta opportunità.

