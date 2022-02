Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità le norme per riformare il settore delle concessioni: da inizio del 2024 saranno indette le gare per le aree demaniali marittime con finalità turistiche. Relativamente al capitolo bollette, invece, il Governo sta correndo per definire il decreto, atteso al Cdm di venerdì, con il quale vuole calmierare l’incremento dei costi per famiglie e imprese.

Il Governo ha cosí aggiunto l’elemento mancante al disegno di legge sulla concorrenza e lo ha fatto attraverso la definizione di un emendamento che è già all’esame del Senato. L’accelerazione è stata resa necessaria anche dall’esigenza di evitare una anomalia che avrebbe portato ad una sanzione dalla Ue connessa ad una procedura di infrazione in corso.

I partiti di maggioranza da sempre più riluttanti a considerare la direttiva Bolkestein applicata a questo settore, Lega e Forza Italia, hanno dovuto alla fine accettare dopo una lunga battaglia sul testo in consiglio dei ministri.

Relativamente al capitolo bollette, invece, il Governo sta correndo per definire il decreto, atteso al Cdm di venerdì, con il quale vuole calmierare, nuovamente, l’incremento dei costi delle utenze per famiglie e imprese a causa dei rincari dei prezzi di energia elettrica e gas. Ecco le indicazioni del presidente del Consiglio.

Riforma concessioni balneari: l'ok del Cdm

È stato il risultato dell’incessante lavoro degli ultimi giorni svolto da Palazzo Chigi transitato in Consiglio dei ministri che alla fine ha generato un provvedimento.

L’emendamento al disegno di legge per la concorrenza andrà così a recepire la recente sentenza del Consiglio di Stato e permetterà di portare avanti le attuali concessioni fino al 2023. La delega dà l’incarico al governo per scrivere le regole concorrenziali e concordarle con gli enti territoriali.

La bozza andrà a prevedere una serie di tutele a beneficio degli attuali concessionari, che comunque risulteranno non sufficienti a evitare le proteste delle associazioni dei balneari che ci sono state nella giornata di ieri.

Il nuovo regime partirà all’inizio del 2024 dopo aver organizzato le gare entro l’inizio del prossimo anno.

L’emendamento infatti prevede che le attuali concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali inerenti ad attività turistico e di natura ricreativa permangano fino alla fine del 2023. Per quelle che hanno scadenze anticipate è stato previsto un rinnovo automatico al 31 dicembre 2023.

Il governo ha quindi oggi la delega da esercitare in sei mesi per definire le nuove gare. Una volta ottenute, comunque, le concessioni non avranno una durata predefinita ma una validità che non dovrà essere superiore al tempo necessario a garantire ammortamento ed equa remunerazione degli investimenti autorizzati. Ma sarà vietato ogni tipo di proroga o rinnovo automatico.

Verranno definiti punteggi che considereranno una serie di fattori tra i quali investimenti, qualità e condizioni del servizio, valore aziendale dell’impresa, sicurezza dei lavoratori, protezione dell’ambiente e si andrà a prevedere piccoli lotti per favorire micro Pmi e terzo settore.

Riforma concessioni balneari: ecco la fine dei privilegi

Poi ci sono i temi discussi con i partiti, in particolare con quelli del centrodestra, con i quali si dovrebbe limitare il malcontento dei concessionari uscenti.

Innanzitutto, la possibilità di partecipare alle gare per cui sarà considerata l’esperienza tecnica e professionale già acquisita nel settore di attività e che, nei cinque anni antecedenti la gara, hanno utilizzato i proventi derivanti dalla concessione come prevalente fonte di reddito per sé o il proprio nucleo familiare.

Inoltre, sono stati previsti criteri che permetteranno di quantificare l’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, che saranno a carico del subentrante, per il mancato ammortamento degli investimenti.

E ancora: la delega andrà a definire le clausole sociali funzionali a promuovere la stabilità occupazionale, la definizione di criteri per quantificare i canoni annuali in modo congruo (che dovranno destinare parte degli importi a interventi a difesa delle coste e delle spiagge libere), un numero massimo di concessioni di cui può essere titolare uno stesso soggetto concessionario.

Decreto concorrenza: taxi, idroelettrico e software

Torna anche il tema dell'idroelettrico e spuntano richieste dal mondo dei produttori di software. I taxi saranno al centro della nuova tornata di audizioni al Senato per il disegno di legge per la concorrenza.

Molte sigle sindacali in videoconferenza hanno richiesto lo stralcio dell’articolo 8 con il quale il governo avrà la delega per il riordino del trasporto pubblico non di linea, inclusa l’assegnazione delle licenze.

I sindacati dei tassisti hanno proposto, senza successo, che venisse ripreso contestualmente l’iter per l’approvazione della legge 12/2019 con il quale si prevedeva la disciplina delle piattaforme di intermediazione tecnologica, un decreto ministeriale che istituirebbe il Registro elettronico nazionale dei taxi e del noleggio con conducente, un decreto ministeriale istitutivo del foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa.

Relativamente al regime di gara per le concessioni idroelettriche, sono arrivate anche le critiche di Edison (dopo Enel e A2A) che sottolinea le asimmetrie esistenti a livello regionale e la mancata reciprocità in assenza di gare in altri Stati membri della Ue.

L’associazione delle imprese elettriche, ha ribadito che si è deciso di procedere con le gare nonostante nel 2021 in sede europea abbiano archiviato le procedure di infrazione sulla concorrenza nei confronti dell’Italia e altri Paesi.

Le proposte pervenute sono state quindi di emanare una disciplina nazionale unica con la quale estendere fin da subito la durata o prevedere la riassegnazione delle concessioni per consentire agli operatori di investire oltre 10 miliardi di euro destinati a rinnovare le centrali idroelettriche.

Sempre in tema di concorrenza l’associazione Assosoftware ha, invece, proposto un emendamento in base al quale gli enti di diritto pubblico e privato che risultano soggetti a vigilanza pubblica non possono intraprendere iniziative economiche che esulano dall’oggetto sociale principale dell’ente senza una preventiva indagine.

L’obiettivo è di andare ad evitare che le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le casse di previdenza e le società pubbliche continuino a usare proprie risorse per realizzare piattaforme digitali esclusive in violazione delle norme sulla concorrenza.

Decreto bollette: continua la caccia alle risorse

Relativamente al capitolo bollette, invece, il Governo sta correndo per definire il decreto, atteso al Cdm di venerdì, con il quale vuole calmierare, nuovamente, l’incremento dei costi delle utenze per famiglie e imprese a causa dei rincari dei prezzi di energia elettrica e gas.

Il problema da superare, sul lato utenze, resta sempre quello di reperire delle risorse per cui i tecnici del Mef stanno valutando con esattezza la dote complessiva necessaria.

Al momento si starebbe ragionando su un ammontare complessivo pari a circa 5 miliardi con l’obiettivo iniziale di confermare innanzitutto le misure che sono state già realizzate nel primo trimestre che sono funzionali a contenere gli incrementi.

L’Arera, sul tema, ha sottolineato recentemente che con gli interventi straordinari del Governo, nel primo trimestre dell’anno in corso 2022 rispetto al primo trimestre del 2021, si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico e del 94% per quello del gas naturale.

Bollette: bonus sociale rafforzato e taglio del’IVA sui consumo

L’esecutivo relativamente al prossimo trimestre, sta valutando, come detto, a rifare la stessa tipologia di interventi, a cominciare dall’azzeramento degli oneri generali di sistema per famiglie e microimprese per l’utenza elettrica e al ridimensionamento delle voci parafiscali relativamente al gas.

A questi provvedimenti andrebbe, inoltre, ad aggiungersi il rafforzamento del bonus sociale, che rappresenta lo sconto sulle utenze per le famiglie con disagio economico e fisico.

L’ultimo intervento di questo tipo è costato 912 milioni e sembra più semplice da realizzare rispetto ad un possibile allargamento della platea dei beneficiari che richiederebbe l’adozione di meccanismi più lunghi per poter andare a regime.

L’altro elemento che consentirebbe di replicare quanto già fatto per questi primi tre mesi dell’anno è rappresentato dal taglio dell’Iva relativamente ai consumi di gas, che, è stata portata al 5% (per gli usi civili e per quelli industriali) comportando conseguentemente una una perdita di gettito di oltre 600 milioni nell’anno in corso.

Un ulteriore fabbisogno, dunque, che andrebbe poi da recuperare qualora si dovesse decidere di replicare la stessa tipologia di intervento.

Bollette: i correttivi sul Sostegni ter

Gli incontri a Palazzo Chigi nel corso degli ultimi giorni hanno portato a delle verifiche anche con Gse al fine di ricevere indicazioni più precise in merito ai proventi derivanti dalle aste per la CO2, ossia una delle risorse a cui l’esecutivo vorrebbe attingere per definire l’importo complessivo da assegnare del decreto.

Le riunioni sono state anche funzionali anche a fissare possibili correttivi per le misure inserite dal sostegni ter.

A partire dal prelievo sugli extraprofitti dei produttori di energia da rinnovabili, sul quale ci sarebbe una chiara evidenza delle criticità, con possibile rischio contenziosi, e dal credito d’imposta per le aziende energivore, per il quale si starebbe valutando un aggiustamento di natura tecnica per definirne meglio le modalità.

Bollette: nuove misure in aiuto delle imprese

C’è poi il capitolo delle altre misure definibile in relazione alle risorse a disposizione. Per questo occorrerà trovare il punto di incontro tra i margini di manovra del governo e le richieste delle imprese, energivori in testa, che finora sono rimaste deluse dagli interventi attuati finora.

L’esecutivo vorrebbe inserire nel Dl ulteriori misure per favorire la produzione di energia green, ma le aziende vogliono assumere impegni in modo chiaro.

Le misure comprenderebbero il trasferimento dell’incremento di produzione nazionale di gas a beneficio dei settori industriali con contratti a lungo termine e prezzi calmierati), la cessione di energia rinnovabile elettrica da parte del Gse e l’incremento delle agevolazioni per le aziende energivore sulla componente parafiscale della bolletta elettrica.

Misure sulle quali è in corso un dibattito ancora aperto e che richiederà l’autorizzazione da parte di Bruxelles per non incorrere nei richiami per gli aiuti di stato.