La stagione termica ormai è in pieno svolgimento e con il nuovo anno sono arrivate le cattive notizie circa i rincari di luce e gas.

Molti italiani sono in ansia per i propri budget familiari sempre più erosi dalla crisi tanto da affiancare ai tradizionali sistemi di riscaldamento altre soluzioni per mantenere la casa calda.

Per molte famiglie torna quindi il dilemma su quale sia il modo migliore per riscaldare il proprio appartamento senza far lievitare i costi in bolletta.

Ecco allora che scegliere la migliore soluzione di riscaldamento diventa di vitale importanza.

Allora quale è la migliore soluzione che permette di far combaciare efficienza ed efficacia?

Certamente la risposta va data tenendo conto di tante variabili come il tipo di abitazione o le temperature medie del luogo in cui viviamo.

Ma tra condizionatore e caldaia quale consuma di più e pertanto conviene di meno?

Scopriamolo insieme.

Caldaia vs condizionatore, ecco quale tra le 2 soluzioni consuma di più

Se la crisi del Mar Rosso ti preoccupa e temi per il caro energia e il tuo budget familiare, non preoccuparti perché basta semplicemente prestare attenzione ad alcune variabili.

Per cercare di risparmia qualcosa sulle bollette è innanzitutto importante conoscere consumi e tutte le alternative possibili per riscaldare la propria casa.

Per mantenere la propria abitazione calda è possibile ricorrere a diverse soluzioni, dalle moderne stufe a pellet, alla tradizionale caldaia ma anche utilizzare i condizionatori.

Ma tra un condizionatore e una caldaia quale conviene di meno?

Il condizionatore può essere molto conveniente perché oltre a raffrescare casa in estate può anche riscaldarla nei periodi invernali. Con un unico apparecchio si godrà di una doppia soluzione adatta a tutto l’anno.

Quello che va sottolineato è che il condizionatore utilizza l’energia elettrice per funzionare e la spesa pertanto è legata al tipo di utilizzo che se ne fa.

Naturalmente è molto importante optare per modelli ad alta efficienza energetica. Gli ultimi modelli permettono di ottenere alti rendimenti garantendo efficienza nel riscaldamento con bassi consumi.

La caldaia a condensazione, invece consuma il 40 o il 50% in più rispetto al climatizzatore.

Ma oltre al consumo orario va detto che il climatizzatore produce un effetto immediato di calore rispetto ai termosifoni che necessitano di alcune ore per riscaldarsi e per distribuire tepore all’ambiente.

Con la caldaia e dunque con i termosifoni servirà più tempo per sentire la casa calda e pertanto sarà necessario un consumo maggiore di energia.

Tra i contro dell’utilizzo della climatizzatore c’è il fatto però che questi apparecchi lavorano bene con un temperatura esterna di circa 12 gradi.

Qualora il termometro scendesse al di sotto diventano meno efficienti e molti addirittura si spengono quando la temperatura scende sotto lo zero.

Questo problema non si pone con la caldaia e pertanto il climatizzatore risulta la scelta giusta per chi abita in zone dal clima mite e non certamente in montagna.

Altro problema è legato ai limiti imposti per legge sul risparmio energetico che fissa dei limiti di temperatura da tenere in casa e nei luoghi di lavoro.

Caldaia o condizionatore, questi i costi

Se si tengono in considerazione i costi, il climatizzatore può scaldare due stanze spendendo pochi euro al giorno.

La caldaia invece tende a superare i 5 euro arrivando anche a 10 euro.

Prima di scegliere se usare una soluzione piuttosto che un’altra è opportuno capire il tipo di utilizzo che se ne fa.

Qualora si lavorasse tutto il giorno fuori casa e si rientra solo la sera, il climatizzatore potrebbe essere la scelta giusta visto che in poco tempo si diffonderà il calore, mentre con la caldaia e i termosifoni i tempi sarebbero più lenti.

Non va dimenticato però che la caldaia produce acqua calda sanitaria mentre il climatizzatore no.

Il consiglio dell'esperto

Per risparmiare però sia sulla bolletta del gas che su quella della luce, gli esperti, consigliano di utilizzare i due sistemi in maniera complementare: il condizionatore meglio tenerlo acceso per brevi periodi a termosifoni spenti, e nel momento in cui l’ambiente inizia a raffreddarsi, e quindi non in alternativa dei termosifoni.