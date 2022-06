Scegli il migliore condizionatore d'aria possibile, se vuoi trovare un modo su come risparmiare il più possibile energia e soldi! Ma oltre a questi semplici consigli sugli acquisti, ti vogliamo segnalare alcuni bonus che possono aiutarti nella spesa, e anche qualche trucchetto per risparmiare energia elettrica.

Per l'estate il condizionatore d'aria è un must, e su questo non c'è discussione che tenga.

Anche perché si preannuncia un'estate molto difficile, specie per chi ha da affrontare il caro bollette.

Per venire incontro al consumatore molte aziende e catene di distribuzione stanno cercando di abbassare il prezzo del condizionatore d'aria, ma non è questo il modo migliore su come risparmiare energia elettrica.

Se vuoi sapere come risparmiare energia elettrica dovrai cercare un tipo di condizionatore che ti fa consumare quanta meno elettricità possibile.

Purtroppo si parla di un tipo di condizionatore d'aria che potrebbe non costare poco all'inizio. Ma guardalo come un investimento: nel lungo periodo la spesa extra che affronterai sarà totalmente ripagata dal risparmio che trarrai dalle prossime bollette.

Inoltre è il momento migliore per comprare un condizionatore d'aria, grazie agli incentivi del Governo Draghi! Ma ne parleremo meglio nel corso dell'articolo.

Condizionatore: scegli il migliore! Ecco come risparmiare energia

Come è abbastanza evidente, il miglior modo su come risparmiare energia col condizionatore è quello di limitarlo a poche ore al giorno. Se però hai un dispositivo che non permette assolutamente alcun risparmio, non ti resta che cambiarlo e comprarne uno nuovo.

Non è il massimo su come risparmiare soldi, ma vedilo come un investimento. Quello che spendi ora, non lo spenderai per le bollette energetiche. E' lo stesso ragionamento che si fa con i pannelli solari, dispositivi che costano la bellezza di 9000 euro, ma che hanno un ammortizzamento dei costi di pochi anni.

Lo stesso vale per un condizionatore, che ha un prezzo medio tra i 700 e i 1500 euro.

Troverai un sacco di offerte su Amazon, così come su Euronics, Unieuro e altri marchi specalizzati nella grande distribuzione. Il consiglio che ti vogliamo dare è quello di guardare alla tecnologia con cui sono stati costruiti.

Perchè la migliore tecnologia, anche se prevede costi molto più alti, garantisce un consumo di elettricità decisamente inferiore rispetto alla norma.

A titolo d'esempio, se acquisti un condizionatore d'aria che utilizza la tecnologia inverter, e permette di andare in modalità stand-by, potresti addirittura ridurre il consumo energetico dell'80%.

Addirittura, con l'utilizzo di alcuni specifici gas, come il gas R32, potrai ritrovarti nel 2025 a non dover sostituire l'impianto, come invece accadrà per quelli che hanno il fluido refrigerante R410.

A questo si aggiunge anche la possibilità di avere il condizionatore d'aria anche a gratis, se hai modo di richiedere il seguente bonus governativo.

Condizionatore: come risparmiare soldi ed energia col bonus! Fino al 50% di sconto!

Se vuoi sapere come risparmiare soldi ed energia, e quindi portare a casa un condizionatore che ti garantisca un risparmio sulla bolletta e sul portafogli, è disponibile il bonus condizionatori, una detrazione fiscale prevista per tutti coloro che hanno in cantiere un intervento di ristrutturazione.

Come bonus può non essere il massimo, se ci si limita alla percentuale del 50%, infatti in molto hanno cominciato a richiederlo in contemporanea ad altri bonus più redditizzi, come l'Ecobonus, il Sismabonus e il Superbonus 110%. Tutti bonus con detrazioni molto più alte, e che permettono di compensare il restante 50% della spesa, altrimenti a carico tuo.

Non potrai richiedere il bonus condizionatori senza un intervento di ristrutturazione, il che lo rende simile al bonus mobili.

Non è un caso, visto che l'obiettivo del bonus condizionatore è quello di stimolare l'acquisto di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche alte, in questo caso entro la categoria A (se possibile A+++).

In alternativa a questi sistemi, puoi sempre utilizzare come metodo alternativo su come risparmiare energia non il condizionatore, ma con il deumidificatore.

Condizionatore: come risparmiare energia anche col deumidificatore

Un altro modo su come risparmiare energia, anche senza condizionatore, è quello di acquistare un deumidificatore. Si tratta di un dispositivo anche preinstallato nel condizionatore, che permette di ridurre l'umidità presente in un ambiente.

Questo sistema, oltre a migliorare l'aerazione del condizionatore d'aria, permette di ridurre la percezion del caldo sulla propria pelle. L'umidità infatti fa sembrare l'aria più "pesante", e questo vale sia d'inverno sia d'estate. Con un'umidità alta, la percezione e la sopportazione del caldo diventano molto più accentuate.

Così facendo, il deumidificatore ti permetterà di ridurre la sensazione di oppressione, e quindi di limitare il consumo del condizionatore, e di elettricità.

Anche in questo caso, la differenza è nella tipologia di deumidificatore. Se riesci ad accettare una spesa extra per un deumidificatore di ultima generazione, il risultato sarà lo stesso: una bolletta più leggera per i prossimi anni.

La tecnologia su cui devi affidarti è in genere quella relativa alla capienza della tanica del deumidificatore, e anche la possibilità di scaricare direttamente l'acqua. Agevolano la concentrazione dell'umidità in eccesso, e permettono un funzionamento più efficiente.

Oltre a ciò, bisogna comunque fare attenzione anche ad alcuni aspetti propri del consumo elettrico, altrimenti tutti questi consigli su come risparmiare sono perfettamente inutili.

Condizionatore: altri consigli su come risparmiare con l'attuale caro bollette!

Per molti il condizionatore d'aria è inevitabile, se si abita in zone dove la temperatura media estiva supera abbondantemente i 30 gradi, come nell'entroterra.

Ma in un momento difficile come questo, tra caro bollette e aumento dei prezzi delle materie prime, è praticamente un lusso tenere acceso sempre il condizionatore d'aria.

L'unica soluzione è, almeno per l'inizio, quella di ridurre il consumo, altrimenti dovrai accettare di pagare di più la bolletta energetica.

Uno dei modi migliori su come risparmiare con il condizionatore d'aria è quello di vedere il suo consumo medio. Generalmente, il consumo per ambiente è di 0,9 kW di potenza. Se vuoi evitare lo scatto del contatore, non potrai superare il 50% della potenza massima, ovvero 1,5 KW, se hai come limitazione i classici 3 KW.

Già questo significa limitare il consumo generale di altri elettrodomestici, ma almeno avrai due ambienti rinfrescati.

Per almeno sei ore. A conti fatti, ti toccherebbe pagare ben 560 KW in più se lo tieni acceso solo 6 ore al giorno, e per tutti i quattro mesi di calura. Praticamente il consumo di quasi 190 giornate, se limitate a sole 3 kW.

Inoltre, come abbiamo visto in un articolo su come risparmiare energia elettrica, anche gli elettrodomestici possono venirti incontro se sono preimpostati sul risparmio energetico.

Altrimenti, se vuoi rinfrescare al massimo, tocca aumentare la potenza elettrica dell'abitazione: quello è il peggiore modo su come risparmiare con un condizionatore d'aria. E se proprio non hai alcuna opzione né di bonus, né di acquisto, toccherà trovare altri rimedi.

Condizionatore d'aria: se non sai come risparmiare, ti consiglio questi trucchi!

Se alla fine non hai trovato il modo migliore su come risparmiare col condizionatore d'aria, e se a conti fatti non ti conviene mantenere acceso anche il miglior condizionatore a risparmio energetico, puoi sempre trovare un modo su come risparmiare energia limitandoti all'uso di elettrodomestici quali ventilatori da soffitto o quelli portatili/a pedana.

Oppure cercare di mantenere il fresco nei propri ambienti domestici con alcuni semplici trucchi, come:

chiudere le persiane nelle ore più calde,

nelle ore più calde, utilizzare ventilatori solo lo stretto necessario,

solo lo stretto necessario, garantire un ottimo isolamento termico, anche valutando un intervento di coibentazione.

Proprio la coibentazione, cioè il cappotto termico, può essere un intervento praticamente a costo zero se lo richiedi col Superbonus 110%.

Alla fine sono tutti consigli, su come risparmiare il più possibile energia elettrica, che possono essere utili, almeno non ci si ritroverà a fine mese con delle bollette disumane.