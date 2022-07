Condizionatore d’estate e bolletta alle stelle? Con questi 2 trucchi risparmi più del 20%

Condizionatore d’estate e bolletta alle stelle? Mentre l’Italia boccheggia per le elevate temperature fatte registrare a luglio e previste anche per il mese di agosto, l’acquisto da parte dei cittadini dei climatizzatori è aumentato sensibilmente, così come i costi in bolletta dovuti al loro utilizzo. 2 trucchi per salvare il portafoglio, però, esistono. Ecco quali sono questi metodi e come metterli in pratica.

2 trucchi per salvare il portafoglio, però, esistono. Vediamo subito quali sono questi metodi e come metterli in pratica.

Afa, umidità e ondate di calore stanno sembrano non lasciare l’Italia, tranne qualche temporale sparso nelle Regioni del Nord. Le temperature non calano ed anche per il mese di agosto sono previste punte oltre i 30 gradi.

Da qui la necessità di trovare refrigerio in qualsiasi posto in cui la nostra presenza è richiesta. A casa, in ufficio, si cerca di stare alla larga dalla calura e dall’umidità nella maggior parte dei casi accendendo il condizionatore.

Nonostante il vantaggio di rendere più freschi gli ambienti di casa o di lavoro, l’uso del climatizzatore crea una serie di problemi di non poco conto.

Non solo l’utilizzo di un condizionatore può essere dannoso per l’ambiente, ma fa registrare uno spreco di energia elettrica, non di poco conto, che si ripercuote inevitabilmente in più alti costi in bolletta.

In altre parole, se per restaurare mente e corpo dal caldo torrido l’unica chance a disposizione dei cittadini è di premere il pulsante di accensione del condizionatore, il loro uso va ad alleggerire notevolmente il portafoglio in termini di spese.

Insomma, un’altra spesa va ad aggiungersi al già problematico quadro dei rincari delineato negli ultimi mesi. Ecco perché gli italiani, sempre più costretti a stringere la cinghia per arrivare sani e salvi a fine mese, vanno alla ricerca di qualsiasi occasione di risparmio.

Tuttavia, anche se la sua fama è quella di essere un elettrodomestico che consuma più di molti altri, esistono alcuni consigli che, seguiti alla lettera, permettono di risparmiare qualche euro dal loro utilizzo.

In particolare, 2 trucchi garantiscono meno spese in bolletta, un minor impatto ambientale e una maggiore accortezza alla salute. Vediamo subito di quali si tratta e come metterli in pratica per evitare di mettere mano al proprio portafoglio uscendo dal budget di spesa preventivato.

Ecco come sfruttare al meglio il condizionatore attraverso questi validi trucchi.

Condizionatore d’estate e bolletta alle stelle? Con questi 2 trucchi risparmi più del 20%

Se l’estate non è tra le tue stagioni preferite a causa delle alte temperature, non c’è via di uscita se non quella di prendere il telecomando in mano e accendere il tanto amato condizionatore. Ovviamente, senza poi lamentarvi dei costi in bolletta alle stelle.

Già, perché affidarsi al condizionatore per trovare un po' di benessere personali in questi giorni di estremo caldo costa più di quanto si possa immaginare.

Tuttavia, con 2 trucchi il pericolo “bollette salate” può essere scansato. Ma quali sono questi metodi da seguire per risparmiare più del 20% sulle spese legate all’utilizzo del condizionatore?

Il primo consiglio fa sfruttato in fase di acquisto del dispositivo. La scelta va fatta prendendo in considerazione alcune caratteristiche tecniche del dispositivo desiderato.

Come prima cosa, un occhio di riguardo va dato alla classe energetica del condizionatore da comprare. Nella maggior parte dei casi sono quelli di classe A, o superiore, a garantire un maggior risparmio in termini economici.

Se invece si vuole risparmiare sull’acquisto di un condizionatore nuovo di zecca basta non lasciarsi sfuggire le detrazioni fiscali fruibili anche in caso di sostituzione di un vecchio dispositivo.

E le vie da seguire per risparmiare sul prezzo di listino del dispositivo preferito sono veramente numerose. Si può accedere alla detrazione fiscale del 65% offerta dall’Ecobonus, oppure al Bonus elettrodomestici grazie al quale si potranno agevolare le spese sostenute per il 50%.

Il secondo dei 2 trucchi, invece, è direttamente legato alla dimensione del condizionatore. Climatizzatori troppo grandi installati in grandi ambienti da refrigerare crenano un consumo di energia elevato da scontare poi al pagamento delle bollette.

Diversamente, un condizionatore di ridotte dimensioni dovrà sforzarsi più del dovuto aumentando in questo modo il consumo di energia elettrica.

Occhio al condizionatore: il risparmio in bolletta dipende anche dall’impostazione della temperatura

Molti lo ignorano non volutamente, ma anche l’impostazione della temperatura del condizionatore gioca un ruolo rilevante nel possibile risparmio ottenibile in bolletta.

Se la vostra abitudine è di tenera la stessa sotto gli 8 gradi partite già con il piede sbagliato per diversi motivi che hanno a che vedere con la salute, l’ambiente e il vostro portafoglio.

Nel caso in cui il risparmio fosse il vostro pallino non dovete mai scendere sotto gli otto gradi, anche perché il refrigerio si trova semplicemente abbassando la temperatura del condizionatore di soli due gradi rispetto a quella segnata all’esterno.

Ma veniamo ai numeri perché il risparmio in bolletta collegato a questa pratica è abbastanza sorprendente: i costi in bolletta scenderanno del 20% osservando questo semplice trucco oltre agli altri 2 visti nel paragrafo precedente.

Non solo, un tale comportamento preserva da cervicale, acciacchi muscolari e situazioni di raffreddamento diretta conseguenza di sbalzi di temperatura.

