I termini di pagamento della Pace fiscale si sono chiusi il 9 dicembre 2021. In particolare, il termine ultimo di pagamento delle rate riferite alla Rottamazione ter e Saldo e stralcio sono stati chiusi il 14 dicembre 2021. Quest’ultima data comprensiva anche dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa, per cui tutti i pagamenti pervenuti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 14 dicembre 2021, si intendono in regola, per cui il contribuente non decade dal beneficio fiscale, ma soprattutto, non vede risorgere gli interessi e le sanzioni.

I termini di pagamento della Pace fiscale si sono chiusi il 9 dicembre 2021. In particolare, il termine ultimo di pagamento delle rate riferite alla Rottamazione ter e Saldo e stralcio sono stati chiusi il 14 dicembre 2021. Quest’ultima data comprensiva anche dei cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa, per cui tutti i pagamenti pervenuti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 14 dicembre 2021, si intendono in regola, per cui il contribuente non decade dal beneficio fiscale, ma soprattutto, non vede risorgere gli interessi e le sanzioni.

Detto, questo, uno dei cavalli di battaglia della maggioranza politica ripreso con insistenza negli ultimi giorni riguarda la proroga per la regolarizzazione delle rate della Rottamazione ter e Saldo e stralcio di competenza del 2020 e 2021. Viene richiesto da più forze politiche un ulteriore differimento, molto più incisivo rispetto a quello precedente di dicembre. In sintesi, si chiede l’allineamento delle scadenze della Pace fiscale allo Stato di emergenza. Tuttavia, parliamo di ancora di richieste e nulla che si accosti a un atto ufficializzato.

Il vero problema riguarda la decadenza massiccia registrata nel versamento delle rate della Rottamazione ter e Saldo e stralcio dovute all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 14 dicembre 2021. È possibile che qualcosa si smuovi facendo slittare le scadenze al 2022, permettendo ai contribuenti di non decadere dal beneficio della definizione agevolata.

Per adesso, i termini sono scaduti, coloro che non hanno regolarizzato le rate in scadenza entro il 14 dicembre 2021, non godono più del beneficio concesso dalla Pace fiscale. Anzi, senza un intervento decisivo del Governo Draghi, milioni di contribuenti presto dovranno confrontarsi non solo con il ritorno dell’intero debito iscritto a ruolo, ma anche con tutte le procedure esecutive messe in campo dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero dell’intero credito.

Nuovo condono fiscale o proroga Rottamazione cartelle?

Le proiezioni future spingerebbero a un allineamento delle scadenze con lo Stato di Emergenza. O, quantomeno, a un’introduzione di un blocco dell’attività della Riscossione con l’ingresso di una maxi Pace fiscale 2022.

L’introduzione di nuovo maxi condono fiscale permetterebbe a tutti i decaduti dal beneficio della definizione agevolata di poter accodarsi alle nuove rate, nello stesso tempo, verrebbero smaltite anche le nuove cartelle esattoriali.

Insomma, le proiezioni vertono su un sistema che permetta ai contribuenti di onorare i debiti, ma soprattutto, all’Esattore di recuperare i crediti. In sostanza, si permetterebbe ancora di poter saldare nel 2022, il malloppo delle rate della Rottamazione ter e Saldo e stralcio in scadenza il 30 novembre, a cui è seguita una breve se non incisiva proroga al 9 dicembre 2021. Oltre, alla possibilità di poter aderire a un nuovo strumento, come ad esempio una Rottamazione quater per risollevare le tasche di milioni di famiglie e imprese.

Per il momento, vertono per uno fermo della Riscossione (versamenti e notifiche), la Lega e i Fratelli d’Italia, che hanno presentato diversi emendamenti collegati al testo del DDL Bilancio 2022, sull’interruzione dell’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, almeno per la durata dello stato di emergenza.

Nel merito, va detto, che nel decreto Fiscale è presente uno slittamento pari a 180 giorni nel pagamento delle cartelle esattoriali notificata con decorrenza dal mese di settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 viene riattivato il termine ordinario dei 60 giorni.

Si consiglia la visione del video YouTube dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione su come rateizzare le cartelle esattoriale.

Rottamazione ter e Saldo e stralcio 2021: spunta la proroga al 2022

Il Governo italiano ha prorogato l’attuale Stato di emergenza in scadenza entro il 31 dicembre 2021 sino al mese di marzo 2022. Una proposta che gioca a favore dello stop dell’attività dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. O, almeno, su questa base spingerebbe la maggioranza politica per portarsi “a casa”, la proroga sulle rate della Rottamazione ter e Saldo e stralcio scadute il 14 dicembre 2021.

Un differimento presente in diversi emendamenti collegati al testo del DDL Bilancio 2022. Infatti, non si chiede solo il differimento delle rate della Pace fiscale nel 2022, ma anche un nuovo intervento di Rottamazione delle cartelle esattoriali.

Le richieste della maggioranza politica non si limitano solo allo stop delle notifiche delle cartelle di pagamento, ma anche all’introduzione di una nuova maxi Pace fiscale che permetterebbe ai contribuenti decaduti di poter essere riammessi al beneficio della definizione agevolata.

La vera questione è legata allo slittamento dello Stato di emergenza a marzo 2022, che dovrebbe includere anche una serie di misure e provvedimenti collegati alla situazione emergenziale.

Oltre tutto va detto che, i tempi sono alquanto ristretti per ogni possibile decisione. Non sfugge che il Governo Draghi nei prossimi giorni dovrà chiudere ogni questione inerente alla Legge di Bilancio 2022, in vista dell’apertura nel nuovo anno fiscale.

La risposta non può essere quella di lasciare le cose come stanno, senza tener conto dell’assenza del potere di acquisto dei cittadini. È necessario che il Governo Draghi comprenda che le famiglie non hanno registrato ancora quella ripresa economica nel bilancio familiare, anzi il flebile reddito disponibile delle famiglie viene messo ulteriormente a dura prova dai rincari dei beni di prima necessita.

Rottamazione Quater o condono fiscale: le novità sulla Pace Fiscale 2022?

Le previsioni vertevano sull’introduzione di una nuova Pace fiscale collegata alla Legge di Bilancio 2022. La viva speranza che il Governo Draghi introduca nel 2022 la Rottamazione quater, sembra svanire ogni giorno di più. Nulla di nuovo si intravede sul fronte di una nuova Rottamazione delle cartelle esattoriali.

I problemi dell’Esecutivo sono rivolti altrove, mancano le risorse finanziarie necessarie per appoggiare questa e altri provvedimenti urgenti lasciati In balia delle onde.

Troppi i provvedimenti che rischiano di affossare le casse dello Stato, dal fisco alle pensioni, tutto si gioca su un ruolo delle parti improntato più su ciò che appare e poco sulla sostanza.

Un velo che maschera le vere esigenze dei cittadini, diretto a rincorrere interventi sulle nuove notifiche delle cartelle, poco si evince su una reale proroga delle rate della Rottamazione ter e Saldo e stralcio, né tantomeno di una nuova definizione agevolata che comprenda i ruoli dal 2019 a oggi.

Rottamazione delle cartelle esattoriali, il mini stralcio dei debiti iscritti a ruolo

Senza nulla toglie ai versamenti delle rate della Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, c’è anche da comprendere che la Pace fiscale voluta da Draghi per il 2021, ha previsto lo stralcio delle cartelle esattoriali.

In particolare, sono stati dismessi i ruoli esattoriali compresi tra il 2000 sino al 2010 compreso. In altre parole, milioni di cittadini hanno goduto di uno stralcio delle cartelle sino all’importo di 5.000 euro (lorde). L’ammissione al beneficio fiscale è stata subordinata alla presenza di un reddito IRPEF sino a 30.000 euro.

Ecco, il motivo per cui il Governo italiano, nonostante le richieste di un differimento delle scadenze al 2022, ha promosso una mini proroga fino al 14 dicembre 2021. In sostanza, il Governo Draghi ha preso atto solo della parte dei contribuenti ammessi al condono fiscale, che difatti, ha investito anche la Rottamazione ter e Saldo e stralcio.

In tutto questo, milioni di contribuenti hanno goduto di uno stralcio delle cartelle in forma automatica, che ha sfoltito il debito iscritto a ruolo.