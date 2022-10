Bonus 600 euro attivo e richiedibile da queste famiglie italiane. Il contributo previsto di 600 euro è accessibile da coloro che sono in possesso di alcuni requisiti e soglie ISEE. Ecco di cosa si tratta e chi sono i fortunati fruitori del Bonus.

Le famiglie italiane faticano sempre più a far quadrare i conti del budget familiare. Complice il caro bollette e l’aumento dei prezzi delle materie prime causati dal conflitto Russia Ucraina il costo della vita è diventato ormai insostenibile. La situazione peggiora se nel nucleo familiare sono presenti bambini piccoli che necessitano di accedere ai servizi educativi dedicati alla prima infanzia.

I dati relativi ai costi degli asili nido evidenziano in maniera molto evidente che le strutture private a cui affidare i bambini sono molto costose soprattutto al nord e gli asili nido pubblici hanno poca disponibilità.

Se l’istruzione obbligatoria, a partire da 6 anni, è gratuita, i servizi educativi per i più piccoli sono soggetti al pagamento di una retta molte volte troppo costosa e non sostenibile.

Si calcola che l’importo medio di una retta ad orario ridotto per le strutture private si attesta intorno ai 480 euro mensili e la situazione peggiora se l’uso diventa full time, cioè 620 euro.

Per fronteggiare questa problematica bisognerebbe garantire l’accesso a un costo sostenibile per le famiglie riducendo le diseguaglianze già a partire dalla più tenere età.

In soccorso delle famiglie italiane arrivano molto spesso le amministrazioni locali, enti che operano in prima linea nella gestione dei servizi per la prima infanzia. Infatti in molti comuni gli asili nido e servizi per la prima infanzia sono gestiti direttamente dagli enti locali, altri ancora appaltano la gestione a terzi.

C’è chi invece sottoscrive convenzioni con nidi privati garantendo canoni calmierati. Altri ancora offrono contributi direttamente alle famiglie, che possono spenderli in servizi pubblici e privati.

Il Bonus da 600 euro che vi presentiamo è predisposto proprio da un ente locale e si rivolge alle famiglie in possesso di particolari requisiti, nell’obiettivo di sostenere i nuclei familiari con minori da 0 a 3 anni che hanno frequentato i servizi educativi di prima infanzia.

Ma vediamo nel dettaglio di quale comune stiamo parlando, quali sono i requisiti e le soglie ISEE da rispettare e come presentare domanda entro il 15 ottobre 2022.

Confermato Bonus 600€ per le famiglie con ISEE e figli di quest'età. Domande entro il 15/10

Il nuovo Bonus 600 euro è messo in campo da un’amministrazione locale. Il contributo è riservato alle famiglie con figli tra 0 e 3 anni che vivono e risiedono nella regione Veneto. Nello specifico, è il comune di Sona ad attivare il finanziamento della Regione del Veneto.

Lo stanziamento economico regionale permette alle famiglie con figli tra 0 e 3 anni che hanno frequentato un asilo nido o un altro servizio per la prima infanzia, riconosciuti dalla stessa Regione, di accedere al contributo.

Il Bonus può partire da un minimo di 200 euro e raggiungere una cifra massima di 600 euro.

Naturalmente la differenza nell’importo erogato deriva dalle diverse soglie ISEE.

I piccoli fruitori devono, comunque aver frequentato i servizi per almeno due mesi dal 01/09/2021.

Possono far domanda per il Bonus 600 euro entro il 15 ottobre 2022, coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria se in possesso del permesso di soggiorno.

Il richiedente deve, inoltre essere residente nel comune di Sona e non aver riportato condanne per delitti che non consento la concessione di provvidenze regionali.

Per quanto riguarda la soglia ISEE da rispettare questa non deve essere superiore a 20.000 euro, anche se la sua determinazione terrà conto del cosiddetto “fattore famiglia”.

Leggi anche:Bonus asilo nido 2022 INPS, già esaurite le risorse: cosa significa e cosa fare

Bonus per le famiglie fino a 600 euro con ISEE, quali sono gli importi

Il Bonus erogato dal comune di Sona, concesso in attuazione del finanziamento della Regione Veneto, consentirà alle famiglie con figli tra 0 e 3 anni che hanno frequentato i servizi di prima infanzia di ottenere un voucher fino a 600 euro. La domanda deve essere presentata entro il 15 ottobre 2022.

Ma rispetto alle soglie ISEE tradizionali, l’ISEE che verrà preso in riferimento sarà rideterminato in base al “Fattore Famiglia”.

Che significa?

Il “Fattore Famiglia” ridetermina l’ISEE nazionale considerando numerose dimensioni dei bisogni, ad esempio incrementa i pesi dei figli, tiene maggiormente in considerazione presenza di disabili e numerosissimi altri fattori.

Pertanto, l’importo del voucher, variabile dai 200 ai 600 euro, viene erogato tenendo conto dell’ISEE rideterminato con il Fattore Famiglia.

L’importo di 200 euro viene corrisposto con un valore ISEE di euro 15.000, mentre 600 euro sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE massimo di euro 3.000. Le domande con valore ISEE superiore ad euro 15.000 non avranno accesso al contributo.

Leggi anche:Bonus asilo nido al via, fino a 3.000€ Isee alto. Piattaforma INPS attiva subito

Bonus 600€ per le famiglie, come presentare domanda

La domanda per questo Bonus 600 euro potrà essere richiesto entro 15 ottobre 2022 sui portali https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it e http://www.nuovoff.it/Default.aspx.

Il voucher di 600 euro per le famiglie italiane verrà erogato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Dopo il 15 ottobre 2022 sul sito del Comune di Sona verrà pubblicata la graduatoria di chi risulta beneficiario del contributo.