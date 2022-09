Italiani a caccia di bonus e consigli per risparmiare: come fare per tagliare la spesa e contrastare il caro vita? Ecco tutti i bonus che puoi richiedere contro l'aumento dei prezzi, e alcuni consigli utili per risparmiare sulla spesa con app anti spreco e discount, oltre a semplici comportamenti da seguire per risparmiare sulle bollette.

Sei alla ricerca di consigli per risparmiare contro il caro vita? Questo è il momento di agire per tagliare le spese e mettere da parte dei soldi.

L’Italia, secondo le stime di Fitch, sarà uno dei Paesi europei a risentire maggiormente della crisi energetica. Non solo: con l’inflazione ai livelli massimi dal 1985, i prezzi sono in aumento e il carrello della spesa è sempre più costoso. A ciò dobbiamo aggiungere anche la difficoltà nel reperimento delle materie prime e l’incertezza del periodo.

Un connubio perfetto per spingere i consumatori alla ricerca di consigli per risparmiare sulle spese: a caccia di nuovi bonus dal Governo, i cittadini cercano di trovare nuovi metodi per mettere da parte qualche soldo in più.

Vediamo quali sono i metodi migliori per risparmiare: bonus, carrello della spesa, corsa all’usato.

Consigli per risparmiare: a caccia di bonus del Governo

Altro che consigli per risparmiare: in Italia i cittadini vanno a caccia di nuovi bonus del Governo per tagliare le spese e ottenere dei sussidi contro il caro vita. Ma quali sono i nuovi bonus in arrivo per le famiglie con il decreto aiuti ter?

Tra le ultime novità è stato introdotto un bonus 150 euro per i cittadini che possiedono un ISEE inferiore a 20.000 euro: la platea di aventi diritto al contributo – erogato una tantum – è di 22 milioni di italiani. Gli aventi diritto al bonus 150 euro sono pressoché tutti coloro che hanno ottenuto il bonus 200 euro, purché rientrino nel nuovo limite reddituale.

Non solo: il nuovo decreto del Governo che vale 14 miliardi di euro ha innalzato il limite reddituale per accedere al bonus bollette: hanno diritto agli sconti su luce e gas tutte le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Per le imprese, invece, sono previsti dei crediti di imposta sulle bollette.

Per risparmiare contro il caro vita e l’aumento dei prezzi, ricordiamo che sono stati rifinanziati il bonus trasporti per l’abbonamento ai mezzi pubblici, il bonus psicologo e il bonus tv.

Consigli per risparmiare sulla spesa: dai discount alle app anti spreco

Passiamo invece ad alcuni consigli per risparmiare sulla spesa: oltre alle offerte e ai buoni spesa nei supermercati, esistono delle alternative che consentono di mettere da parte dei soldi per superare questa crisi economica.

Come abbiamo visto nella classifica dei migliori supermercati d’Italia, esistono dei discount che offrono prodotti a marchio commerciale e a un prezzo davvero vantaggioso. Facendo la spesa in uno di questi punti vendita, come ha spiegato Altroconsumo, le famiglie possono risparmiare fino a 3.500 euro all’anno.

Non solo: esistono anche delle app che combattono gli sprechi alimentari. Come funzionano? Ogni giorno su queste applicazioni vengono messi in vendita – in vari punto vendita dislocati in tutta Italia – dei prodotti a prezzi ribassati per l’imminente scadenza o per esubero.

Sfruttare queste offerte consente di risparmiare parecchi soldi oltre ad evitare lo spreco di cibo.

Consigli per risparmiare: corsa all’usato e seconda mano

Tra i consigli utili per risparmiare c’è anche l’opportunità di partecipare a iniziative e concorsi per acquistare prodotti di tecnologia, piuttosto che di abbigliamento o elettrodomestici a prezzi scontati: alcuni esempi sono i saldi stagionali, le svendite o il Black Friday.

E se tutto questo ancora non basta, ci sono anche degli outlet che mettono in vendita dei prodotti usati o di seconda mano che si possono riutilizzare.

Una recente indagine ha evidenziato un dato interessante: oltre la metà degli italiani intervistati (il 52%) ha acquistato prodotti di seconda mano nell’ultimo anno. Indice che conferma la corsa all’usato e l’interesse per il risparmio di buona parte dei consumatori.

Consigli per risparmiare sulle bollette: docce brevi e luci spente

Infine, anche il costo delle bollette è una delle voci che va a gravare maggiormente sulle spese di una famiglia: quali sono i consigli per risparmiare luce e gas? Soprattutto in vista dell’inverno, è bene capire come mettere da parte dei soldi per pagare le utenze domestiche.

Per prima cosa, il piano di riduzione dei consumi prevede l’accensione del riscaldamento posticipata di alcuni giorni, per un’ora in meno ogni giorno, e con una diminuzione di un grado sulla temperatura massima.

Non solo: per risparmiare sulle spese è importantissimo ricordarsi di spegnere tutte le luci delle stanze non appena non sono più necessarie, oltre a staccare tutti i dispositivi elettronici dalla corrente non appena ricaricati, Anche l’abitudine di lasciare il pc o la tv in stand-by potrebbe costare casa sulla bolletta.

Che dire delle docce: diminuendo la temperatura di qualche grado e riducendo le tempistiche da 7 a 5 minuti si riescono a risparmiare fino a 250 euro.

Consigli per risparmiare sulle spese di Internet e PayTv

Moltissimi italiani non possono fare a meno della connessione ad Internet, per lavoro, scuola o per svago; e nemmeno dei servizi di PayTv: anche queste sono voci di spesa non irrilevanti per una famiglia. Quali sono i consigli per risparmiare?

Oltre ai tradizionali comportamenti sostenibili come spegnere il televisore durante la notte, ridurre l’utilizzo degli apparecchi e non lasciarli in stand-by, è utile acquistare abbonamenti abbinati per risparmiare fino a 144 euro all’anno rispetto ai singoli.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili, invece, confrontare le offerte dei diversi operatori è sicuramente utile per risparmiare. Allo stesso modo, il confronto torna utile anche per risparmiare sui viaggi, sui trasporti e sullo sport. Per i giovani è possibile attivare la Carta Giovani Nazionale per ottenere ancora più agevolazioni.

Grazie a tutti questi consigli per risparmiare (non solo con i bonus), le famiglie possono mettere da parte un gruzzoletto e superare anche questo periodo di crisi economica.