10 consigli per risparmiare sul riscaldamento: l’elenco prezioso per l’inverno

A quanto pare, i giorni di freddo stanno diminuendo rispetto a quelli più miti o caldi, nell’arco dell’anno. Però, nel momento in cui arriva, il freddo sopraggiunge all’improvviso e in maniera pungente.

E accendere il riscaldamento diventa indispensabile. I consigli su come risparmiare abbondano sui vari siti online. Abbiamo deciso di fare una selezione e una sintesi di quelli davvero indispensabili da seguire.

Come consumare poco con il riscaldamento

Iniziamo subito con una precisazione. Purtroppo chi ha in dotazione un vecchio impianto datato deve inevitabilmente rassegnarsi a spendere di più.

Il problema è che lo spreco di energia non solo incide negativamente sulle bollette ma ha anche un impatto ambientale negativo e abbassa il comfort tra le mura domestiche.

In sostanza, nonostante i termosifoni accesi, la casa è fredda e chi vi abita non riesce a stare in un ambiente confortevole.

Solitamente, le cause principali sono due. La prima è che l’immobile non è coibentato in maniera adeguata, quindi sono presenti spifferi alle finestre da eliminare o dispersioni di calore dal tetto o dalla porta d’ingresso.

In secondo luogo, l’impianto non è efficiente, i caloriferi non si scaldano tutti completamente, in casa c’è troppa umidità. Insomma, per consumare poco con il riscaldamento in casa, bisogna prima di tutto eseguire qualche intervento di manutenzione.

Risparmiare sul riscaldamento: 10 consigli

Vediamo dunque come ottimizzare il comfort in casa e vedere sicuramente abbassarsi il costo delle bollette del gas da pagare.

Ecco il decalogo d’oro da seguire in modo scrupoloso:

1. Eseguire la manutenzione degli impianti, come appena illustrato nel paragrafo precedente. 2. Monitorare i consumi. Il consiglio più valido, da questo punto di vista, è installare delle valvole termostatiche ai termosifoni, in maniera tale da regolare la temperatura desiderata. 3. Controllare la temperatura dei vari ambienti della casa. Un altro ottimo investimento, per risparmiare il più possibile sul riscaldamento, è quello di acquistare dei termometri per controllare la temperatura delle varie stanze. Ebbene, nella zona giorno il comfort ottimale si raggiunge già a 19°C, seguendo qualche altro accorgimento. Per la zona notte possono essere sufficienti anche 18°C. 4. “Contare” le ore di accensione. In base alla zona climatica di appartenenza, è la legge stessa che prevede quale sia il numero ideale di ore in cui mantenere acceso l’impianto. Fare a meno anche solo di un’ora al giorno significa risparmiare fino al 15% in bolletta. 5. Schermare le finestre. Non appena tramonta il sole, è necessario chiudere tapparelle e persiane, per evitare che il freddo passi in casa più del dovuto, proprio attraverso i vetri delle finestre. Molto utili sono le tende termiche, una spesa che bisognerebbe cercare di affrontare per vivere al meglio l’inverno. 6. Non coprire i termosifoni e “isolarli” dal muro. Ormai lo sappiamo, il calorifero non deve avere ostacoli davanti a sé, come tende o mobili e via di seguito. Inoltre, anche un semplice foglio di stagnola aiuta nell’evitare la dispersione del calore verso il muro esterno. 7. Arieggiare gli ambienti nelle ore più calde. Al mattino, è preferibile spalancare tutte le finestre per il ricambio di aria ma non troppo a lungo. Infatti, se entra troppo freddo, la temperatura interna si abbassa troppo e la caldaia dovrà consumare più energia per ripristinare il livello ottimale di calore. 8. Mantenere la temperatura al minimo ma costante. Una delle pratiche più dispendiose, in termini di energia per il riscaldamento, è accendere e spegnere ripetutamente la caldaia durante il giorno. 9. Installare una caldaia a condensazione. Si tratta di un dispositivo in grado di far risparmiare in modo evidente sulla bolletta del gas. 10. Isolare una parete fredda con il fai da te e mettere paraspifferi ovunque, nel caso non si abbia la possibilità di coibentare la casa con soluzioni tecnologicamente avanzate.

Qual è il modo più economico per riscaldare casa

Senza dubbio, il sistema elettrico per le pompe di calore rappresenta un’ottima soluzione economica per il riscaldamento di casa, che permette di risparmiare anche fino al 60-70% sui consumi.

Il punto critico riguarda però l’utilizzo nei mesi più freddi che non risulta efficace, non fosse altro perché non è possibile tenere tutti i climatizzatori delle varie stanze accesi in contemporanea.

La pompa di calore elettrica è la soluzione ideale durante la primavera e l’autunno, quando è sufficiente stemperare un po’ l’aria nelle varie stanze, a rotazione o togliere l’umidità.

Quando fa freddo invece è davvero impensabile rinunciare ai termosifoni. A questo punto però si può valutare l’opzione di installare una stufa a pellet oppure a legna (o un termocamino) così da attivare l’impianto ma utilizzando materie prime (come legna e pellet) più economiche rispetto al gas metano.

