Nuove tariffe per l'elettricità di Arera mostrano che il rincaro del costo della luce è al 59%. Quanto ci costa dunque trascorrere un giorno intero in casa? Ecco i calcoli del consumo di energia elettrica in una giornata tipo di una famiglia italiana media.

Il caro bollette impone di fare economia, ancor più di come già non siamo abituati a fare. Anche stare a casa per un’intera giornata diventa un cruccio, per il consumo di energia elettrica, ancora di più per chi, all’interno dell’abitazione, ci lavora anche, da remoto ad esempio o in smartworking.

Senza contare che a breve saremo costretti ad accendere i riscaldamenti e c’è chi già sta valutando l’idea di andare in un caffè a consumare qualcosa di caldo, per lavorare al computer e approfittare del comfort del locale invece di consumare a casa.

Tra l’altro, dal primo ottobre sono cambiate le tariffe dell’elettricità per tutti i clienti che sono ancora con il mercato tutelato e non hanno effettuato il passaggio al mercato libero.

Ebbene, si tratta di cifre da capogiro, dal momento che 1 kWh (kilowattora) è arrivato a costare ben 0,66€, quando un anno fa costava 0,30€ e due anni fa 0,16€.

Un aumento del 59% che quindi fa lievitare la spesa annuale per l’energia elettrica a 1.322€ a famiglia in media (la stima è di Arera).

Quanto ci costa dunque trascorrere una giornata in casa? Facciamo qualche calcolo.

Quanto si spende a stare a casa in un giorno: le stime sul consumo di energia elettrica

Altroconsumo e Facile.it sono da sempre tra i siti più attenti nell'elaborare questo genere di statistiche e questa volta la ricerca è stata condotta per ilmessagero.it, da cui prendiamo spunto in questa sede, per qualche considerazione.

Ovviamente, come già abbiamo precisato in più occasioni (ad esempio per quanto riguarda il consumo di un forno elettrico per mezz’ora), i calcoli variano a seconda del tipo di apparecchio utilizzato, del contratto sottoscritto col fornitore, della manutenzione in casa dei piccoli e grandi elettrodomestici e via di seguito.

Tanto per fare un esempio, un frigorifero datato e non sbrinato arriva a consumare fino a 1 euro al giorno, mentre uno di ultima generazione, in classe energetica alta e al massimo della sua efficienza, consuma circa 0,27€ nello stesso arco di tempo.

Motivo per cui, qui di seguito, elenchiamo i costi dei vari elettrodomestici, utilizzati in una giornata, ma con le dovute oscillazioni relative proprio alle differenti condizioni di utilizzo che possono verificarsi.

Ecco allora che:

un forno può arrivare a costare tra i 0,46€ e i 0,73€, per ogni cottura

la lavatrice costa tra i 0,53€ e gli 0,88€ per un lavaggio di bucato

la lavastoviglie ci fa spendere tra i 0,55€ e gli 0,88€ per un ciclo.

L’attività più conveniente, perlomeno dal punto di vista economico, è guardare la tv! Infatti, per due ore di film, si spendono tra i 3 e i 12 centesimi (ecco qui le cifre aggiornate per il prossimo trimestre, per guardare la Tv).

Asciugarsi i capelli dopo uno shampoo costa 0,22€, mentre la voglia di un toast si può soddisfare senza sensi di colpa, dal momento che un tostapane, per cinque minuti di utilizzo, costa solo 5 centesimi. Un ottimo salvacena.

Il modem del wi-fi ci costa 0,13€ al giorno mentre è quasi nullo il consumo di una ricarica per lo smartphone.

Quanto si spende per il consumo di energia elettrica al mese

Per concludere, qual è la spesa media di una famiglia di quattro persone per un giorno di consumo di energia elettrica in casa?

Facendo una stima di base tra Tv, Pc, lavastoviglie, lavatrice e frigorifero, in riferimento a quanto riportato fino a ora, il costo per una giornata è di 3,00€ al giorno, nella peggiore delle ipotesi. A questa somma però va ad aggiungersi l’uso del forno (che quindi non abbiamo considerato come giornaliero) così come quello di un asciugacapelli o di un piccolo elettrodomestico da cucina, come un tostapane, un frullatore, un microonde, l'aspirapolvere e via di seguito.

In estate, a queste cifre si aggiunge anche l’uso eventuale di un condizionatore oppure di un ventilatore elettrico.

Questo calcolo giornaliero, rapportato a un mese, comporta una spesa di circa 90,00€ su base di 30 giorni, sempre considerando il caso di elettrodomestici non efficienti al 100%.

Nel caso in cui invece i gradi “del bianco” come si suol dire (ovvero frigorifero, lavatrice, lavastoviglie) sono di ultima generazione e al massimo della loro efficienza energetica, ecco che si riesce ad abbassare un po’ il costo, arrivando a sfiorare i 60,00€ al mese (per un consumo di base).

Consumo di energia elettrica in casa: come calcolarlo con precisione

Come abbiamo già avuto modo di precisare, tutte le stime presentate sono valide in linea di massima ma è ben evidente che possono variare da famiglia a famiglia, in base alla presenza di diversi fattori.

C’è dunque un modo per calcolare con precisione il proprio consumo di energia elettrica, all’interno dell’abitazione?

In quest’ottica, ci vengono in soccorso le App, che sono in grado di stimare i consumi e i relativi costi in bolletta, semplicemente inserendo i numeri dei propri contatori, non solo di luce e gas ma anche dell’acqua.

È il caso, ad esempio, di Analyzer, che permette di elaborare velocemente questo genere di dati oppure di Energy Tracker, quest’ultimo però disponibile solo per iPhone.

