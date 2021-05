Nel 2021 ci sarà un vero e proprio terremoto per i titolari di un conto corrente, che si vedranno chiudere il bancomat sotto casa. Una decisione che stanno prendendo molti istituti di credito e che costringerà molti clienti a cambiare abitudini, se non proprio a cambiare banca, nel momento in cui le esigenze personali siano più forti dei calcoli aziendali.

[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Nel 2021 ci sarà un vero e proprio terremoto per i titolari di un conto corrente, che si vedranno chiudere il bancomat sotto casa. Una decisione che stanno prendendo molti istituti di credito e che costringerà molti clienti a cambiare abitudini, se non proprio a cambiare banca, nel momento in cui le esigenze personali siano più forti dei calcoli aziendali.

La scelta di chiudere i bancomat e, comunque vada, modificare i rapporti commerciali con i titolari di un conto corrente si viene ad innescare in quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato come il periodo nero degli sportelli bancari. Nel 2020 in Italia ne sono stati chiusi 831. Stando ai dati in possesso della Banca d'Italia, nel nostro paese ci sarebbero la bellezza di 23.481 filiali: significa che rispetto al 2019, lo scorso anno sono calate del 3,4%. Bisogna tornare indietro di un bel po' di anni, per trovare un numero così basso di sportelli: nel 1996 le filiali erano 24.421. Numeri bassi e preoccupanti, anche se a differenza di 25 anni fa, oggi a farla da padrona sono l'home banking e le app sullo smartphone, più che le filiali fisiche.

Bancomat, i numeri di una sconfitta!

Il rapporto tra banca e clienti è destinato a modificarsi nel tempo. Se una volta era la presenza capillare degli sportelli ad incentivare l'apertura di un conto corrente, oggi a premiare sono altre iniziative. Andando ad analizzare i numeri, in Italia è prevista la presenza di una filiale ogni 2.522 abitanti. Quello che cattura l'attenzione è che gli sportelli siano presenti in 7.904 comuni, mentre 2.802 ne siano completamente sprovvisti: in questo caso mancano un ufficio di credito ed il bancomat.

Intorno agli istituti bancari è scoppiato un vero e proprio terremoto. Le prime scosse furono registrate nel 2008, all'indomani del fallimento di Lehman Brothers. Proprio in quell'anno era stato registrato un picco nella presenza degli sportelli: erano 34.139. Anno dopo anno si è registrato un costante e progressivo calo. In questo contesto generalizzato si è inserita la pandemia, che ha devastato ulteriormente la presenza delle banche nel nostro paese, arrivando a registrare quella che a tutti gli effetti è il dato peggiore registrato negli ultimi 25 anni. Tirando le somme, è possibile affermare che oggi come oggi in Italia ci siano qualcosa come 10.658 bancomat in meno rispetto al 2008. Con una distribuzione territoriale poco omogenea, che porta a registrare un netto allargamento della forbice tra nord e sud italia.

Una mappa regione per regione!

Proviamo ad andare a vedere regione per regione come cambiano i rapporti tra istituto di credito e titolare di un conto corrente. Prendiamo in considerazione il dato che ci ha fornito la Banca d'Italia, che riferisce che a livello nazionale gli sportelli con annesso bancomat sono calati del 3,4%. Molte regione (undici, per l'esattezza) hanno visto chiudere molte più filiali rispetto alla media nazionale. In questa particolare classifica della sfortuna, a vincere è la Valle d'Aosta, che ha visto ridurre da 79 a 74 le filiali delle banche, registrando un -6,3%. A seguire arriva la Liguria, dove gli sportelli sono passati da 677 a 638 (-5,8%). Segue l'Abruzzo, che registra un calo del 5,7% e dove gli sportelli sono passati da 526 a 496. Seguono:

Al contrario, invece, tra le regioni che sono state meno colpite c'è la Puglia, che ha registrato solo un -2% e dove sono stati chiusi solo e soltanto 22 sportelli (sono passati da 1.077 a 1.055). Seguono il Trentino Alto Adige, dove gli sportelli sono passati da 736 a 719 (-2,3%) e la Lombardia, che con i suoi 155 sportelli chiusi nel 2020 ne continua ad avere 4.699 (-2,4%).

Bancomat, come sono distribuiti territorialmente!

Proviamo ancora ad entrare nel dettaglio. In fin dei conti nel momento in cui si decide di aprire un conto corrente la presenza di un bancomat e di una filiale possono essere degli elementi preziosi. Non sempre è possibile risolvere tutti i problemi con una app sullo smartphone. Se si va ad analizzare la distribuzione territoriale delle filiali si scopre che le regioni del sud Italia detengono più della metà delle filiali presenti sul territorio italiano. Stiamo parlando di qualcosa come 13.424 sportelli, il 57,16% del totale. Se, invece, prendiamo in considerazione gli uffici, sono 5.122, ossia il 21,8% del totale nazionale.

Stando ad un'analisi condotta da Kpng, questi dati sarebbe proporzionali alla densità abitativa delle regioni. secondo questa ricerca, questo predominio numerico sarebbe dettato da una maggiore educazione finanziaria, che porterebbe la maggior parte di questi abitanti a pianificare i propri investimenti e a recarsi presso le filiali dove hanno in essere un conto corrente. Uno dei rischi che si stanno registrando, però, è che la mancanza della diffusione della banda larga faccia diventare difficile, se non impossibile, l'accesso ai servizi bancari. In questo contesto, nel caso in cui ci fosse un'ulteriore razionalizzazione di bancomat e sportelli bancari si verrebbe a creare una nuova criticità.