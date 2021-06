Arriva l'estate, tempo di viaggi e soggiorni al mare. Ma senza soldi: dal 1° luglio parte la chiusura dei bancomat e possiamo dire addio al conto corrente. Con l'arrivo delle vacanze entriamo nel caldo di quella che potremmo definire a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione degli sportelli ATM: Ing, come molti nostri lettori ben sapranno, ha deciso di chiudere qualcosa come 63 casse automatiche sparse in giro per l'Italia.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Arriva l'estate, tempo di viaggi e soggiorni al mare. Ma senza soldi: dal 1° luglio parte la chiusura dei bancomat e possiamo dire addio al conto corrente. Con l'arrivo delle vacanze entriamo nel caldo di quella che potremmo definire a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione degli sportelli ATM: Ing, come molti nostri lettori ben sapranno, ha deciso di chiudere qualcosa come 63 casse automatiche sparse in giro per l'Italia. Come se non bastasse dovrebbe arrivare anche la chiusura della filiali, che dovrebbero passare da 30 a 23. Non sarà l'unico gruppo bancario in Italia ad agire in questo senso, perché la stessa scelta verrà effettuata anche da altre banche.

Alla vigilia delle vacanze questa scelta si farà notare. Andare al mare è sinonimo di gelati, di spiccioli da spendere al bar o in riva al mare. Della mancia che nonni o genitori danno ai figli per comprarsi qualcosa in spiaggia. E' vero che negli ultimi mesi il Governo ha spinto molto perché gli Italiani cominciassero ad usare i pagamenti tracciabili, ma la gioia di dare cinque euro per comprarsi qualcosa al bar sulla spiaggia ai figli od ai nipoti non tramonterà mai.

Conto corrente: i numeri di una crisi!

Quello che accadrà con il nostro bancomat ed il nostro conto corrente è figlio di una crisi che ha coinvolto le banche. Il 2020, a tutti gli effetti, può essere considerato come l'anno nero per il settore bancario: sono stati chiusi qualcosa come 831 sportelli bancari. La Banca d'Italia ci fornisce dei numeri che sono sinceramente molto impietosi: nel nostro paese sono presenti 23.481 filiali, un 3,4% in meno rispetto a quelle che c'erano nel 2019. Sono 25 anni che non si presentano numeri così bassi: nel 1996 avevamo 24.421 filiali. A livello nazionale stiamo parlando di una presenza di una filiale ogni 2.522 abitanti; mentre su un totale di 7.904 comuni ben 2.802 non registrano nemmeno la presenza di un ufficio di credito. Stiamo parlando di territori nei quali non è possiibile aprire un conto corrente, ma nemmeno prelevare del contante ad uno sportello bancomat.

Se poi si avesse intenzione di approfondire il tema e si volesse andare ad analizzare la percentuale delle chiusure, si scoprirebbe che la Valle d'Aosta detiene questo triste primato: le filiali sono passate da 79 a 74, registrando un -6,3%. Seguono:

Liguria : -5,8%, filiali sono passate da 677 a 638;

: -5,8%, filiali sono passate da 677 a 638; Abruzzo : -5,7%, le filiali sono passate da 526 a 496;

: -5,7%, le filiali sono passate da 526 a 496; Emilia-Romagna : -5,5%;

: -5,5%; Basilicata : -5,4%;

: -5,4%; Sicilia : -4,4%;

: -4,4%; Friuli Venezia-Giulia : -4,0%;

: -4,0%; Piemonte : -3,9%;

: -3,9%; Umbria : -3,7%;

: -3,7%; Sardegna : -3,7%;

: -3,7%; Lazio: -3,5%.

Un'estate senza soldi!

L'estate si farà sempre più calda, non solo per le evidenti ragioni meteorologiche. Sui titolari di un conto correte incombono almeno due differenti problemi:

sarà sempre più difficile prelevare, perché si riducono gli sportelli;

aumenteranno i costi dei prelievi al bancomat, perché ogni istituto di credito avrà la massima libertà sulle commissioni.

Al momento i consumatori avranno una sola certezza: non pagheranno nemmeno un centesimo di commissioni per prelevare, solo e soltanto se si recheranno presso uno sportello bancomat di un'istituto di credito presso il quale hanno in essere il conto corrente. Negli altri casi dovranno pagare delle commissioni previste dalle banche. L'unico modo per evitare di pagare dei costi esorbitanti sarebbe quello di ridurre al massimo l'uso del contante - sarà possibile farlo in spiaggia con i bambini che voglio andarsi a comprare il gelato? - o prelevare poche volte e cercare di amministrare con cautela l'uso degli spiccioli.

Una possibilità che potrebbero avere i consumatori è quella di sottoscrivere un conto corrente online, che sia caratterizzato dall'assenza di commissioni quando si effettuano le più importanti operazioni bancarie. Una delle alternative valide, potrebbe essere quella di utilizzare strumenti come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per effettuare alcune operazioni senza commissioni.

Riportiamo qui un video di Conto corrente, che fa il punto della situazione sui bancomat di Ing.

Il bancomat nel mirino dell'antitrust!

In questi mesi, comunque, l'Antitrust sarebbe al lavoro con un'istruttoria che coinvolge

il progetto relativo al servizio di prelievo di contante con la carta bancomat agli sportelli bancari automatici (Atm) convenzionati. Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo – da parte del consumatore – direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’Atm.

In altre parole l'Antitrust starebbe cercando di valutare se le nuove norme sulle commissioni sui bancomat siano in grado di restringere o falsare la concorrenza nel mercato. Sicuramente un numero sempre più basso di sportelli porta a costi più elevati. La società Bancomat S.p.A. che gestisce l'ononimo circuito, avrebbe proposto un progetto che prevede una totale revisione dei costi. L'ipotesi è quella di abolire la commissione interbancaria, che al momento ha un costo fisso di 50 centesimi. Le commissioni verranno addebbitate direttamente ai clienti, nel momento in cui effettuano il prelievo e sarà comunicato loro il costo. L'Antitrust dovrebbe prendere una decisione in merito entro la fine dell'anno.