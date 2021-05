Prosegue in modo inarrestabile il processo di cambiamento nel sistema bancario iniziato dal 1 gennaio 2021 quando le nuove regole EBA rendono più difficile andare in rosso. Da giugno invece, dopo una sospensione di diversi mesi, si potrà nuovamente pignorare le somme presenti sul conto corrente. Infine dal 1 luglio una doppia novità. La chiusura di alcuni bancomat e l'ulteriore riduzione dell'uso dei contanti che scende a 1.000 euro.

Il sistema bancario inizia a materializzare quelli che sono stati gli effetti della pandemia da Covid 19. Le banche non hanno mai chiuso, ma sono state quelle che, per mezzo dei vari decreti, hanno concesso la moratoria sui mutui, la sospensione delle rate, erogato prestiti garantiti dallo Stato. Di contro la raccolta per investimenti è stata ridotta, come dimostra l'ingente quantità di liquidità parcheggiata sui conti correnti. Il margine di una banca, ossia il suo guadagno, è proprio dovuto alla differenza tra raccolta ed impieghi. Ora le banche stanno tirando le somme, e si stanno accorgendo che il modello di business va cambiato. Così alcune banche aumentano i costi di gestione del conto corrente e chi invece da luglio chiude i bancomat. Ma sempre da luglio si abbassa il limite all'utilizzo del contante che si porta a 1.000 euro. Rimane invece solo un'ipotesi quella di aumentare i costi di commissione in caso di prelievo dai bancomat, per quelle banche che non chiuderanno il servizio.

Ma scorriamo insieme le novità dell'anno 2021 che investono il conto corrente.

Conto corrente in rosso: ora non si può più

Il 1 gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove disposizione dettate dall'EBA sul default dei correntisti. Le nuove regole EBA per i pagamenti degli addebiti automatici, sanciscono che se non ci sono disponibilità sufficienti a pagare, il conto corrente non potrà più andare in rosso, e la banca respingerà i RID. Chi non ha liquidità sul conto corrente sufficiente per pagare una bolletta di energia elettrica oppure l'impresa per pagare i suoi dipendenti potrebbe andare incontro ad una condizione di default. Non è immediata, ma si richiede di rientrare dal passivo entro 90 giorni. Cosa succede se non avviene? Il titolare del conto corrente è dichiarato in default. Ciò significa che ai fini della capacità di solvibilità, quel correntista non sarà più tra i buoni pagatori. L'effetto sarà la difficioltà ad esempio a poter accedere a prestiti, mutui o semplicemente aprire un conto corrente.

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione; 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); l'1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Per evitare di essere dichiarati in default c'è sempre la possibilità di richiedere alla propria banca di ottenere un fido che consente dunque di sconfinare senza essere considerato deteriorato.

Conto corrente: la liquidità costa cara

Le banche guadagnano perchè la raccolta che fanno, dunque denaro che prendono dai privati o dalle imprese, è impiegata per operazioni di collocamento del denaro stesso mediante ad esempio la concessione di prestiti o mutui o la sottoscrizione di strumenti finanziari propri o di collocatori con cui ci sono accordi. Nell'ultimo anno però è successo qualcosa di imprevedibile. Una pandemia che ha fermato l'economia. Ed ha fermato gli investimenti nonchè gli interventi delle banche a finanziare attività e progetti. Questo perchè la fiducia nell'economia e le aspettative future erano scese ai minimi storici. I consumi sono rimasti al palo. Anzichè consumare ed investire, c'è stata una corsa al risparmio. I conti correnti si sono gonfiati di liquidità (vuoi perchè i consumi si sono ridotti, vuoi perchè la sospensione delle rate dei mutui ha generato liquidità) che però è rimasta "parcheggiata" sul conto corrente.

Molte banche si sono trovate quindi ingenti masse di denaro da remunerare seppure con tassi prossimi allo zero, ma rimettendoci. Perchè? Se la banca remunera anche di uno 0,1% le giacenze di denaro dei propri correntisti, e nello stesso tempo dovesse decidere di depositare la liquidità in eccesso presso la Bce, avrebbe un tasso del -0,50%. In altre parole la banca ci starebbe rimettendo i soldi. Ma la banca non può perdere denaro. Ed ecco l'invito ai propri clienti in queste settimane, da parte di diverse banche ad investire la liquidità.

Come nel caso di Fineco Banca che ha deciso di chiudere i conti correnti con giacenze di oltre 100.000 euro senza alcuni tipo di investimento nei prodotti offerti dalla banca.

Invece Unicredit sta comunicando l'aumento del costo del conto corrente da 3 a 4 euro, con un incremento del +33%, oltre a prevedere per la prima volta l'applicazione di costi sugli strumenti di investimento.

Conto corrente: soldi pignorati dal 1° giugno

Fra pochi giorni scade il termine della sospensione del pignoramento presso terzi eseguiti su conto corrente, sullo stipendio. Il 31 maggio è la data prevista nel decreto Sostegni (Dl n. 41/2021) entro cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non poteva pignorare i soldi sul conto corrente. Non essendoci stata alcuna proroga, dal 1° giugno riparte la possibilità da parte di terzi di poter aggredire le somme sul conto corrente come ad esempio lo stipendio. Ma c'è una regola. Non si può pignorare tutta la somma presente sul conto corrente ma solo quella parte che eccede la somma pari a 3 volte l'assegno sociale. Inoltre, in caso di conto corrente cointestato, il pignoramento può avvenire solo su metà delle somme. Per approfondimento si legga qui.

Avverso al pignoramento, si può ricorrere come affermato dalla Corte di Cassazione in una sentenza n. 15436 del 21 luglio 2020.

Conto Corrente: dal 1° luglio prelievi bancomat più difficili

I parametri stringenti cui sono sottoposte le banche in termini di patrimonializzaione hanno portato diversi istituti finanziari a rivedere le loro strategie commerciali. Questo ha interessato sia le banche con filiali fisiche che le banche online. Queste ultime, che poggiavano il loro modello sui servizi digitali, e quindi potevano offrire prodotti a costi molto contenuti ed in alcuni casi addirittura a costo zero, stanno rivedendo le offerte. Webank ha ad esempio ha introdotto il canone di conto corrente sia per i nuovi correntisti che quelli che hanno già un conto corrente presso la banca.

Più energica è stata invece la scelta della banca olandese ING Direct. Dal 1° luglio i correntisti di ING non potranno più prelevare agli sportelli della banca perchè vengono chiusi. Infatti ING, nel documento inviato ai suoi clienti ha comunicato che la banca privilegerà le modalità di interazione online e a distanza per la gestione autonoma del proprio denaro. Il 30 giugno 2021 sarà l’ultimo giorno in cui le filiali di ING funzioneranno secondo l’attuale operatività. In pratica i punti ING non saranno più filiali in cui effettuare operazioni su conto corrente, come il prelievo con bancomat, ma saranno dei veri punti si servizio a valore aggiunto. Il correntista ING potrà comunque continuare a prelevare presso altri sportelli ATM alle condizioni economiche previste dal proprio contratto. Invece in caso di necessità di versare un assegno, si dovrà inviare un'assicurata tramite posta (preferibilmente assicurata) a ING – Casella Postale 10632 – 20159 Milano, con evidente aggravio di costi.

Conto Corrente: dal 1° luglio uso dei contanti limitato

Sempre il 1° luglio cambia anche il limite all'uso dei contanti. Nella lotta all'evasione e al riciclaggio, tra poco più di un mese, come disposto dalla legge di bilancio del 2020, il limite all’uso dei contanti scenderà dagli attuali 1.999,99 euro a 999,99 euro. Per acquisti superiori a questa cifra si dovranno usare mezzi tracciabili come bancomat, carta di credito o assegni, oppure bonifici bancari. Ma se colleghiamo l'abbassamento della soglia nell'uso del contante con la scelta di alcune banche di ridurre le postazioni bancomat per i prelievi, ecco che la strada al cashless è seganata, forte anche dei programmi di cashback e Lotteria degli scontrini.

Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno da 3.000 a 50.000 euro.

Il limite ai contanti non si applica però agli stranieri. Per loro l'uso dei contanti si ferma a 15.000 euro. Quindi un non residenti in Italia potrebbe arrivare nel nostro Bel Paese e comprare un auto in contanti senza incorrere in sanzioni. Una beffa per gli italiani come se fossero tutti evasori.

Sì, vero, ma solo in minima parte – osservano i consumatori – perché il grosso della fetta dei 100 e rotti miliardi di evasione fiscale all’anno nel Paese è generato da multinazionali. Oltre che da grosse società italiane registrate in Lussemburgo o che hanno sedi operative in noti paradisi fiscali.