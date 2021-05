Tempo di dichiarazione dei redditi e di Modellio 730 precompilato. Ma anche di errori da non commettere nei vari documenti con il conto corrente. Sì, perché in pochi sanno che anche il contribuente più onesto del mondo può trovarsi a scivolare dietro un banalissimo errore e rischiare grossi guai con l'Agenzia delle Entrate.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Tempo di dichiarazione dei redditi e di Modellio 730 precompilato. Ma anche di errori da non commettere nei vari documenti con il conto corrente. Sì, perché in pochi sanno che anche il contribuente più onesto del mondo può trovarsi a scivolare dietro un banalissimo errore e rischiare grossi guai con l'Agenzia delle Entrate. In questa sede è, infatti, molto importante ricordare che nella compilazione della dichiarazione dei redditi o nell'inviare in Modello 730 precompilato, è necessario fare attenzione anche ai numeri presenti sul nostro conto corrente.

Gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate si fanno ogni anno sempre più pressanti e sempre più precisi. I controlli nei confronti dei contribuente sono precisi e puntuali ed il rischio è quello di incappare in sanzioni pesanti. E' un rischio reale ed è per questo che è molto utile dare un'occhiata ai fondi presenti sul conto corrente e verificare se anche questi costituiscano un reddito da dichiarare.

Conto corrente: cose è necessario dichiarare!

Quando si parla di dichiarazione dei redditi o di Modello 730 è necessario pensare anche ai nostri risparmi depositati sul conto corrente. E', infatti, sempre importante cercare di far riferimento ai dati ed alle informazioni che servono a sintetizzare la nostra condizione economica. Su questi dati vengono calcolate le imposte che dovremmo pagare, ma anche le spese ed i costi che sono fiscalmente detraibili. In questo contesto, quale ruolo giocano i soldi che abbiamo depositato sul nostro conto corrente? Devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi? Un contribuente come si deve comportare per evitare eventuali sanzioni o multe?

Partiamo dalla situazione più a rischio. Molti contribuenti potrebbero ritrovarsi nella posizione di non riuscire a giustificare dei versamenti in contanti sul proprio conto corrente. A destare preoccupazione possono essere, principalmente, quelle entrate che non sono state riportate nella dichiarazione dei redditi. Ma il problema potrebbe sussistere anche per quanti quelle cifre le abbiano dichiarate, perché l'Agenzia delle Entrate potrebbe avviare degli accertamenti per quanti abbiano un conto corrente all'estero. Sotto la lente di ingrandimento potrebbero finire eventuali agevolazioni fiscali presenti in altri paesi, che potrebbero aver indotto i risparmiatori a spostare i propri capitali oltre frontiera.

Conto corrente: i rischi che si corrono!

Quali sono i rischi che corrono i titolari di un conto corrente nel momento in cui effettuano la dichiarazione dei redditi od inviano il Modello 730. Uno dei principali rischi che potrebbero incorrere i contribuenti è quello di violare la normativa sul monitoraggio fiscale, perché non si è provveduto a dichiarare la titolarità di somme all'estero. Nel caso in cui il contribuente sia residente in Italia sarà tenuto a denunciare il fatto di essere titolare di un rapporto bancario in un paese straniero. Ma non solo, dovrà comunicare l'eventuale possesso di obbligazioni, azioni ed altre attività finanziarie. Ricordiamo, infatti, che la detenzione di redditi all'estero è sottoposta alla disciplina della Legge n. 186/2014, che obbliga i contribuenti a compilare il quadro Rw della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti saranno tenuti ad effettuare questa comunicazione solo in presenza di redditi superiori ai 15.000 euro, soglia oltre la quale scattano tutti gli obblighi di monitoraggio fiscale. Proviamo a spiegare meglio: nel momento in cui un contribuente sia titolare di un conto corrente all'estero e sia in possesso di una liquidità inferiore ai 15.000 euro, non deve effettuare alcuna segnalazione all'Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui la liquidità o le giacenze dovessero farsi più consistenti ed il contribuente in questione non dovesse compilare il quadro Rw, potrà essere soggetto a delle sanzioni che possono partire da un minimo del 3% ad massimo del 30% delle somme non dichiarate.

Conto corrente all'estero: lo si può aprire anche da casa!

In molti pensano che aprire un conto corrente all'estero ci voglia tempo e che sia necessario prendere un'aereo o il treno per recarsi in Svizzera o in qualche altro paradiso fiscale e portare i propri risparmi personalmente. L'avvento di Internet e dell'home banking hanno cambiato drasticamente le abitudini di consumatori e risparmiatori. Oggi come oggi è possibile aprire un conto corrente in un paese straniero, senza accorgersi di farlo. Basti pensare che alcune dei prodotti più conosciuti sono stranieri: Bunq, Viabuy, N26, Monese, B1 e Paypal, solo per fare alcuni esempi non esaustivi.

Niente di male in tutto questo. Ma soprattutto niente di illegale. I soldi sono nostri ed abbiamo il pieno diritto di gestirli come meglio crediamo e dove vogliamo, stando attenti - ovviamente - a non essere truffati. Detto questo, il migliore atteggiamento che possa avere un contribuente è conoscere la legge, in modo da compilare la dichiarazione dei redditi od il Modello 730 alla perfezione e non incorrere nelle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate.